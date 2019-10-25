Được kết hôn với Hoắc Kiến Hoa là điều hạnh phúc nhất cuộc đời Lâm Tâm Như

Mới đây nữ diễn viên Lâm Tâm Như đã công khai bày tỏ tình cảm của mình với Hoắc Kiến Hoa ngay trên sóng truyền hình.

Mới đây, trong một chương trình truyền hình, bà xã Hoắc Kiến Hoa thẳng thắn thừa nhận lấy được Hoắc Kiến Hoa làm chồng là điều hạnh phúc nhất cuộc đời mình. Kết hôn đã lâu nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên nữ diễn viên Lâm Tâm Như công khai bày tỏ tình cảm với chồng ngay trên sóng truyền hình khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Cặp đôi Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng Hoa ngữ

Không chỉ vậy, Lâm Tâm Như còn dành nhiều lời có cánh cho ông xã. "Nàng Hạ Tử Vy” khen Hoắc Kiến Hoa là người chồng tốt lại đẹp trai, không chỉ bao dung mà còn rất hiểu vợ. Lấy được một người như vậy làm chồng, cô vô cùng hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên Lâm Tâm Như công khai dành tặng những lời ngọt ngào này cho ông xã, chính bản thân cô cũng thấy ngượng ngùng khi nói ra những lời này.

Diễn viên Lâm Tâm Như công khai khen ngợi Hoắc Kiến Hoa ngay trên sóng truyền hình

Lấy Hoắc Kiến Hoa làm chồng là điều hạnh phúc nhất cuộc đời Lâm Tâm Như

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa nên duyên vợ chồng sau một thời gian dài làm bạn bè. Chuyện tình của cặp đôi luôn là chủ đề được bàn tán trên các diễn đàn. Mặc dù vậy, sau khi công khai tình cảm và kết hôn, vợ chồng Lâm Tâm Như luôn phải đối mặt với những tin đồn tình cảm rạn nứt, hôn nhân trục trặc. Đứng trước những tin đồn ác ý, cặp đôi nổi tiếng Đài Loan vẫn luôn dành cho nhau những tình cảm ấm áp nhất.

Những động thái liên tiếp của vợ chồng Lâm Tâm Như phủ nhận chuyện hôn nhân rạn nứt Vợ chồng nữ diễn viên Lâm Tâm Như liên tiếp có những hành động phủ nhận tin đồn hôn nhân rạn nứt trong những ngày gần đây.

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