Nữ diễn viên Lâm Tâm Như thừa nhận từng phải khóc lóc cầu xin nữ sĩ Quỳnh Dao đừng thay đổi người trong ‘Hoàn Châu Cách Cách’.
- Những động thái liên tiếp của vợ chồng Lâm Tâm Như phủ nhận chuyện hôn nhân rạn nứt
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“Hoàn Châu Cách Cách” là bộ phim truyền hình giúp rất nhiều diễn viên trẻ nổi tiếng như: Triệu Vy, Tô Hữu Bằng, Lâm Tâm Như, Phạm Băng Băng… Dù bộ phim này đã được làm phiên bản mới nhưng đối với nhiều người phiên bản đầu tiên mãi mãi là kinh điển.
Rất nhiều nghệ sĩ trẻ nổi tiếng chỉ sau một đêm nhờ thành công của “Hoàn Châu Cách Cách”, trong đó có Lâm Tâm Như. Kể từ đó đến nay, nữ diễn viên Lâm Tâm Như đã có hơn 20 năm hoạt động trong giới giải trí và luôn là ngôi sao hàng đầu của Cbiz. Thành công quá lớn của bộ phim này khiến nhiều người vẫn gọi Lâm Tâm Như với cái tên Hạ Tử Vy.
Mới đây khi tham gia một chương trình truyền hình thực tế, Lâm Tâm Như đã tiết lộ nhiều bí mật khi tham gia đoàn phim “Hoàn Châu Cách Cách”. Bà xã Hoắc Kiến Hoa nói rằng vai Hạ Tử Vy phải khóc rất nhiều nhưng nhiều lúc cô lại không thể khóc khiến Quỳnh Dao muốn tìm người khác.
Không muốn đánh mất cơ hội này, khi đó Lâm Tâm Như đã khóc lóc cầu xin Quỳnh Dao đừng thay vai của cô. Nhờ sự quyết tâm này, Lâm Tâm Như đã có được vai diễn kinh điển trong sự nghiệp diễn xuất của mình.
Đây là lần đầu tiên Lâm Tâm Như công khai chia sẻ sự việc này ngay trên sóng truyền hình. Cũng trong chương trình này, Lâm Tâm Như cho biết thêm, dù đã 43 tuổi nhưng cô vẫn không tin rằng sau này có ngày mình sẽ vào vai mẹ của nữ chính. Nếu có đạo diễn nào muốn mời cô đóng vai bà mẹ, cô sẽ từ chối.