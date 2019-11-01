Hé lộ dung nhan hai cô con gái tài năng của Lý Liên Kiệt và Hoa hậu Lợi Trí

Sao quốc tế 01/11/2019 17:11

Ngôi sao nổi tiếng Lý Liên Kiệt khiến nhiều người phải ghen tỵ vì có hai cô con gái vừa xinh đẹp lại vô cùng tài năng.

Năm 1999, nam tài tử Lý Liên Kiệt kết hôn lần hai với Hoa hậu châu Á Lợi Trí. Sau khi kết hôn, cặp đôi nổi tiếng có với nhau hai cô con gái Jane Lý và Jada Lý. Từ đó, người đẹp Lợi Trí hầu như không tham gia hoạt động nghệ thuật nữa mà lui về hậu trường, toàn tâm toàn ý chăm lo cho chồng con.

ly lien kiet 4ly lien kiet 2

ly lien kiet 3
Dù mới 19 tuổi nhưng Jane đã khá nổi tiếng với thành tích học tập xuất sắc của mình

Có hậu phương vững chắc, Lý Liên Kiệt gặt hái thành công với nhiều bộ phim đình đám, sự nghiệp lên như diều gặp gió. Cho đến thời điểm hiện tại, dường như không có bất kỳ ngôi sao nào có thể qua mặt Lý Liên Kiệt ở dòng phim võ hiệp kungfu.

ly lien kiet 5ly lien kiet 6

ly lien kiet 7
Hai chị em Jane và Jada là niềm tự hào của Lý Liên Kiệt

Mới đây gia đình Lý Liên Kiệt tiếp tục thu hút sự chú ý khi cô con gái 19 tuổi được mời tham dự vũ hội dành cho giới thượng lưu được tổ chức tại Paris vào cuối tháng 11.

Được biết, ngay từ bé Jane đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Hiện nay con gái Lý Liên Kiệt đang là sinh viên của trường đại học danh tiếng Harvard. Jane nổi tiếng thông minh từ nhỏ nhưng khá kín tiếng về đời tư.

ly lien kiet 8

ly lien kiet 9
Mới 16 tuổi nhưng cô con gái thứ hai của Lợi Trí và Lý Liên Kiệt cũng học tại một trường trung học có tiếng tại Mỹ

ly lien kiet 11

ly lien kiet 12

ly lien kjet 13
Jada khá giống Lợi Trí khi sở hữu nhan sắc ngọt ngào cùng đôi chân dài miên man

Không thua kém cô chị Jane, cô con gái thứ hai của Lý Liên Kiệt và Lợi Trí là Jada cũng đang theo học trường trung học nổi tiếng Phillips Academy. Dù mới 16 tuổi nhưng Jada đã rất cao lớn và xinh đẹp. Cô bé thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả bố lẫn mẹ.

ly lien kiet 1
Có được 3 người phụ nữ này trong cuộc đời quả là điều hạnh phúc nhất đối với Lý Liên Kiệt

Nhiều người cho rằng Lợi Trí dạy được hai người con xuất sắc như vậy là vì trước đây cô cũng có thành tích học tập xuất sắc. Khi còn sống ở Thượng Hải, cô thường xuyên lên thư viện đọc sách, thành tích học tập rất tốt. Sau khi chuyển đến Hong Kong đoàn tụ với bố mẹ, Lợi Trí đã gác lại việc học để tham gia cuộc thi Hoa hậu châu Á và giành được danh hiệu cao nhất.

‘Tiểu tam’ đáng sợ nhất Hong Kong có thai với nhân tình, chuẩn bị làm đám cưới tại Mỹ?

‘Tiểu tam’ đáng sợ nhất Hong Kong có thai với nhân tình, chuẩn bị làm đám cưới tại Mỹ?

Á hậu Huỳnh Tâm Dĩnh lại vướng tin đồn đang mang thai với Hứa Chí An và chuẩn bị làm đám cưới với người tình tại Mỹ.

Xem thêm
Từ khóa:   Lợi Trí con gái Lý Liên Kiệt Lý Liên Kiệt và vợ

TIN LIÊN QUAN

‘Tiểu tam’ đáng sợ nhất Hong Kong có thai với nhân tình, chuẩn bị làm đám cưới tại Mỹ?

‘Tiểu tam’ đáng sợ nhất Hong Kong có thai với nhân tình, chuẩn bị làm đám cưới tại Mỹ?

Netizen xứ Trung phẫn nộ sau khi PG One công khai thừa nhận hẹn hò Lý Tiểu Lộ

Netizen xứ Trung phẫn nộ sau khi PG One công khai thừa nhận hẹn hò Lý Tiểu Lộ

Chẳng cần photoshop, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn tỏa sáng rực rỡ

Chẳng cần photoshop, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn tỏa sáng rực rỡ

Bị ‘phong sát’ sau khi ngoại tình, Lý Tiểu Lộ vẫn ngang nhiên qua lại với tình trẻ?

Bị ‘phong sát’ sau khi ngoại tình, Lý Tiểu Lộ vẫn ngang nhiên qua lại với tình trẻ?

Sân bay bỗng trở thành sàn diễn thời trang của gia đình Phạm Băng Băng

Sân bay bỗng trở thành sàn diễn thời trang của gia đình Phạm Băng Băng

Nụ cười rạng rỡ đầu tiên của Song Hye Kyo sau 4 tháng ly hôn

Nụ cười rạng rỡ đầu tiên của Song Hye Kyo sau 4 tháng ly hôn

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 1 giờ 59 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 2 giờ 59 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 3 giờ 59 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 6 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới