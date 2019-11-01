Hé lộ dung nhan hai cô con gái tài năng của Lý Liên Kiệt và Hoa hậu Lợi Trí

Năm 1999, nam tài tử Lý Liên Kiệt kết hôn lần hai với Hoa hậu châu Á Lợi Trí . Sau khi kết hôn, cặp đôi nổi tiếng có với nhau hai cô con gái Jane Lý và Jada Lý. Từ đó, người đẹp Lợi Trí hầu như không tham gia hoạt động nghệ thuật nữa mà lui về hậu trường , toàn tâm toàn ý chăm lo cho chồng con.

Có hậu phương vững chắc, Lý Liên Kiệt gặt hái thành công với nhiều bộ phim đình đám, sự nghiệp lên như diều gặp gió. Cho đến thời điểm hiện tại, dường như không có bất kỳ ngôi sao nào có thể qua mặt Lý Liên Kiệt ở dòng phim võ hiệp kungfu.

Hai chị em Jane và Jada là niềm tự hào của Lý Liên Kiệt

Mới đây gia đình Lý Liên Kiệt tiếp tục thu hút sự chú ý khi cô con gái 19 tuổi được mời tham dự vũ hội dành cho giới thượng lưu được tổ chức tại Paris vào cuối tháng 11.

Được biết, ngay từ bé Jane đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Hiện nay con gái Lý Liên Kiệt đang là sinh viên của trường đại học danh tiếng Harvard. Jane nổi tiếng thông minh từ nhỏ nhưng khá kín tiếng về đời tư.

Mới 16 tuổi nhưng cô con gái thứ hai của Lợi Trí và Lý Liên Kiệt cũng học tại một trường trung học có tiếng tại Mỹ

Jada khá giống Lợi Trí khi sở hữu nhan sắc ngọt ngào cùng đôi chân dài miên man

Không thua kém cô chị Jane, cô con gái thứ hai của Lý Liên Kiệt và Lợi Trí là Jada cũng đang theo học trường trung học nổi tiếng Phillips Academy. Dù mới 16 tuổi nhưng Jada đã rất cao lớn và xinh đẹp. Cô bé thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả bố lẫn mẹ.

Có được 3 người phụ nữ này trong cuộc đời quả là điều hạnh phúc nhất đối với Lý Liên Kiệt

Nhiều người cho rằng Lợi Trí dạy được hai người con xuất sắc như vậy là vì trước đây cô cũng có thành tích học tập xuất sắc. Khi còn sống ở Thượng Hải, cô thường xuyên lên thư viện đọc sách, thành tích học tập rất tốt. Sau khi chuyển đến Hong Kong đoàn tụ với bố mẹ, Lợi Trí đã gác lại việc học để tham gia cuộc thi Hoa hậu châu Á và giành được danh hiệu cao nhất.