‘Tiểu tam’ đáng sợ nhất Hong Kong có thai với nhân tình, chuẩn bị làm đám cưới tại Mỹ?

Sao quốc tế 01/11/2019 07:13

Á hậu Huỳnh Tâm Dĩnh lại vướng tin đồn đang mang thai với Hứa Chí An và chuẩn bị làm đám cưới với người tình tại Mỹ.

Tình yêu của cặp đôi Trịnh Tú VănHứa Chí An từng được xem là câu chuyện cổ tích thời hiện đại trong giới giải trí Hong Kong. Vậy nhưng câu chuyện cổ tích ấy đã bị “tiểu tam” Huỳnh Tâm Dĩnh phá hoại khiến nhiều người mất niềm tin vào tình yêu.

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Trịnh Tú Văn chấp nhận tha thứ cho Hứa Chí An sau khi bị chồng phản bội

Sau khi bị phanh phui chuyện ngoại tình với Huỳnh Tâm Dĩnh, Hứa Chí An đã tổ chức họp báo xin lỗi và được Trịnh Tú Văn tha thứ, còn Huỳnh Tâm Dĩnh thì bỏ trốn sang Mỹ để né tránh truyền thông. Tưởng chừng mọi chuyện đã lắng xuống, thế nhưng ngày hôm nay lại rộ lên thông tin Huỳnh Tâm Dĩnh đã mang thai và sẽ kết hôn với Hứa Chí An tại Mỹ trong thời gian tới đây.

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Có thông tin cho rằng Huỳnh Tâm Dĩnh đang mang thai đứa con của Hứa Chí An, cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới tại Mỹ vào thời gian tới

Đứng trước tin đồn này, phía Trịnh Tú Văn và Hứa Chí An chưa đưa ra bất kỳ động thái nào. Nữ ca sĩ Trịnh Tú Văn chỉ cập nhật những hình ảnh mới nhất của mình khi đón tiếp một vài người bạn tại nhà mà không nói gì đến thông tin nhân tình của chồng mang thai. Khoảng tháng 5 vừa rồi cũng có tin đồn Huỳnh Tâm Dĩnh mang thai nhưng chỉ là tin thất thiệt.

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Đối diện với những thông tin này, Trịnh Tú Văn không đưa ra bất kỳ bình luận nào

Về phía Huỳnh Tâm Dĩnh, sau bê bối tình ái, nàng á hậu bị cộng đồng mạng Hong Kong tẩy chay dữ dội, mọi công việc đều bị đóng băng. Thời gian vừa qua có thông tin rằng Huỳnh Tâm Dĩnh đã phải thay đổi họ tên để làm một nhân viên bất động sản. “Tẩy trắng” hình ảnh là điều bất khả thi đối với Huỳnh Tâm Dĩnh vào lúc này.

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Á hậu Huỳnh Tâm Dĩnh tươi cười trên sóng truyền hình sau khi bị "đóng băng" mọi hoạt động vì bê bối tình ái với Hứa Chí An.

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Từ khóa:   Hứa Chí An Trịnh Tú Văn Huỳnh Tâm Dĩnh mang thai

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