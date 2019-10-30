Lý Tiểu Lộ từng có một gia đình được nhiều người ngưỡng mộ. Được Giả Nãi Lượng hết lòng yêu chiều nhưng cô lại ngoại tình với đàn em PG One . Scandal này đã khiến sự nghiệp của Lý Tiểu Lộ tuột dốc không phanh.

Lý Tiểu Lộ và nhân tình PG One có những hành động gây phẫn nộ dư luận

Sau khi bị bóc mẽ chuyện ngoại tình, Lý Tiểu Lộ bị cộng đồng mạng tẩy chay. Suốt thời gian qua, cô không nhận được bất kỳ lời mời đóng phim nào. Có nhiều thông tin cho rằng vì scandal ngoại tình nên Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng đã "đường ai nấy đi".

Sau khi bê bối tình ái bị phanh phui, Lý Tiểu Lộ cố gắng “tẩy trắng” hình ảnh nhưng vẫn không được công chúng đón nhận. Mới đây những hình ảnh thân mật giữa Lý Tiểu Lộ và PG One bất ngờ được đăng tải. Trong những hình ảnh này, Lý Tiểu Lộ và người tình có những hành động vô cùng tình tứ khiến nhiều người nổi da gà.