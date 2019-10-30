Bị ‘phong sát’ sau khi ngoại tình, Lý Tiểu Lộ vẫn ngang nhiên qua lại với tình trẻ?

Sao quốc tế 30/10/2019 17:31

Những hình ảnh thân mật của Lý Tiểu Lộ và PG One được đăng tải mới đây khiến nhiều netizen Hoa ngữ bức xúc.

Lý Tiểu Lộ từng có một gia đình được nhiều người ngưỡng mộ. Được Giả Nãi Lượng hết lòng yêu chiều nhưng cô lại ngoại tình với đàn em PG One. Scandal này đã khiến sự nghiệp của Lý Tiểu Lộ tuột dốc không phanh.

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Lý Tiểu Lộ và nhân tình PG One có những hành động gây phẫn nộ dư luận

Sau khi bị bóc mẽ chuyện ngoại tình, Lý Tiểu Lộ bị cộng đồng mạng tẩy chay. Suốt thời gian qua, cô không nhận được bất kỳ lời mời đóng phim nào. Có nhiều thông tin cho rằng vì scandal ngoại tình nên Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng đã "đường ai nấy đi".

Sau khi bê bối tình ái bị phanh phui, Lý Tiểu Lộ cố gắng “tẩy trắng” hình ảnh nhưng vẫn không được công chúng đón nhận. Mới đây những hình ảnh thân mật giữa Lý Tiểu Lộ và PG One bất ngờ được đăng tải. Trong những hình ảnh này, Lý Tiểu Lộ và người tình có những hành động vô cùng tình tứ khiến nhiều người nổi da gà.

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Những hành động của Lý Tiểu Lộ và PG One khiến nhiều người nổi da gà

Một số netizen xứ Trung cho rằng có thể những hình ảnh này được quay cách đây 2 năm vào đúng thời điểm Lý Tiểu Lộ cắm sừng Giả Nãi Lượng. Bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng cặp đôi Lý Tiểu Lộ và PG One quyết đạp lên dư luận để được ở bên nhau. Hiện cả hai không còn gì để giấu giếm nữa nên công khai đăng tải những hình ảnh này.

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Bê bối tình ái bị phanh phui, Lý Tiểu Lộ phải trả giá bằng sự nghiệp và hạnh phúc gia đình

Truyền thông Hoa ngữ đã liên lạc với Lý Tiểu Lộ để tìm hiểu nhưng người đẹp họ Lý chưa đưa ra bất cứ bình luận nào.

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Từ khóa:   Giả Nãi Lượng Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng PG One

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