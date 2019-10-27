Vương Phi tiết lộ lý do thật sự khiến Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi ly hôn?

Thời gian gần đây, những thông tin liên quan đến bộ ba Trương Bá Chi – Tạ Đình Phong – Vương Phi tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng xứ Trung. Mới đây, truyền thông Hong Kong bất ngờ đăng tải thông tin rằng Vương Phi đã hé lộ lý do thực sự khiến cặp đôi Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi ly hôn.

Truyền thông Hong Kong cho biết Vương Phi đã hé lộ lý do thực sự khiến vợ chồng Tạ Đình Phong ly hôn

Theo đó, Vương Phi cho biết vợ chồng Tạ Đình Phong ly hôn là vì nam tài tử họ Tạ không thể quên được chuyện giữa Trương Bá Chi và Trần Quán Hy. Đây chính là nguyên nhân khiến tình cảm của cặp đôi nổi tiếng rạn nứt. Cũng theo nguồn tin này, Vương Phi nói ra mọi chuyện là vì không muốn Trương Bá Chi tiếp tục làm phiền đến Tạ Đình Phong nữa. Cô mong sau khi thông tin này được tiết lộ, mọi người đừng bao giờ gắn cái tên Trương Bá Chi vào mối quan hệ giữa Tạ Đình Phong và Vương Phi.