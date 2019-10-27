Vương Phi tiết lộ lý do thật sự khiến Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi ly hôn?

Sao quốc tế 27/10/2019 11:22

Truyền thông Hong Kong khiến nhiều người hoang mang khi đưa tin Vương Phi đã tiết lộ lý do thật sự khiến Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi ly hôn.

Thời gian gần đây, những thông tin liên quan đến bộ ba Trương Bá Chi – Tạ Đình Phong – Vương Phi tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng xứ Trung. Mới đây, truyền thông Hong Kong bất ngờ đăng tải thông tin rằng Vương Phi đã hé lộ lý do thực sự khiến cặp đôi Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi ly hôn.

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Truyền thông Hong Kong cho biết Vương Phi đã hé lộ lý do thực sự khiến vợ chồng Tạ Đình Phong ly hôn

Theo đó, Vương Phi cho biết vợ chồng Tạ Đình Phong ly hôn là vì nam tài tử họ Tạ không thể quên được chuyện giữa Trương Bá Chi và Trần Quán Hy. Đây chính là nguyên nhân khiến tình cảm của cặp đôi nổi tiếng rạn nứt. Cũng theo nguồn tin này, Vương Phi nói ra mọi chuyện là vì không muốn Trương Bá Chi tiếp tục làm phiền đến Tạ Đình Phong nữa. Cô mong sau khi thông tin này được tiết lộ, mọi người đừng bao giờ gắn cái tên Trương Bá Chi vào mối quan hệ giữa Tạ Đình Phong và Vương Phi.

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Theo nguồn tin này, Trần Quán Hy chính là nguyên nhân khiến Tạ Đình Phong nhất quyết ly hôn với Trương Bá Chi

Theo truyền thông Hong Kong, vào thời điểm đó, Tạ Đình Phong luôn cảm thấy bất an về scandal của vợ và Trần Quán Hy cộng thêm áp lực dư luận nên quyết ly hôn. Mặc dù vậy, nam tài tử họ Tạ vẫn không thể quên được nỗi đau mà Trương Bá Chi đã gây cho anh. Đây cũng chính là lý do khiến Tạ Đình Phong hờ hững với ba mẹ con Trương Bá Chi khiến tình cảm cha con không được tốt đẹp.

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Nhiều người hoài nghi về tính chính xác của thông tin này từ truyền thông Hong Kong

Tuy nhiên, rất nhiều người tỏ vẻ hoài nghi về tính chính xác của thông tin này vì trước đây chính Tạ Đình Phong tiết lộ lý do ly hôn là vì anh không tốt. Họ ly hôn vì nhiều nhân tố gộp lại. Trên thực tế, Tạ Đình Phong không hề nhắc tới chuyện của Trần Quán Hy và Trương Bá Chi. Vì thế, không ít người cho rằng truyền thông Hong Kong cố tình lôi kéo Vương Phi vào cuộc chỉ để tăng thêm phần kịch tính cho mối quan hệ tay ba giữa Trương Bá Chi – Tạ Đình Phong – Vương Phi mà thôi.

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Từ khóa:   Trương Bá Chi Vương Phi Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi

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