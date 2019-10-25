Hành động gây tò mò của Trương Bá Chi giữa lúc Tạ Đình Phong bất hòa với con trai

Những ngày vừa qua, thông tin về mối quan hệ bất hòa giữa Tạ Đình Phong và con trai Lucas luôn là tâm điểm của truyền thông Hong Kong.

Sau khi con trai của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi chia sẻ với giới truyền thông Hong Kong về mối quan hệ thực sự của mình với người cha nổi tiếng, nam tài tử họ Tạ đã hứng chịu rất nhiều "gạch đá" của dư luận.

Tạ Đình Phong hứng nhiều 'gạch đá' khi con trai thẳng thắn thừa nhận không nhận được sự quan tâm của bố

Theo truyền thông Hong Kong, “cậu cả” nhà Trương Bá Chi không hài lòng với Tạ Đình Phong, cho rằng anh không xứng đáng với mẹ mình. Những lúc hai anh em sốt cao thì chỉ có mẹ ở bên cạnh còn bố lại không có thời gian dành cho con.

Nhận về nhiều ý kiến chỉ trích, tuy nhiên ban đầu phía Tạ Đình Phong tuyên bố sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan đến sự việc này. Thế nhưng sau đó người đại diện của Tạ Đình Phong là Hoắc Vấn Hy lại khẳng định mối quan hệ giữa Tạ Đình Phong và con trai vẫn vô cùng tốt đẹp.

Giữa lúc chồng cũ chịu sóng gió từ dư luận, Trương Bá Chi đăng tấm hình này trên trang cá nhân khiến nhiều người tò mò

Dường như Trương Bá Chi đang cố gắng khoe chiếc nhẫn trên ngón tay. Nhiều người đoán có lẽ vợ cũ của Tạ Đình Phong đã tìn được hạnh phúc mới

Giữa lúc chồng cũ và con trai cả đang là tâm điểm của truyền thông, Trương Bá Chi lại không có bất kỳ phát ngôn nào. Mới đây, trên trang cá nhân, Trương Bá Chi cập nhật hình ảnh của mình và một vài người bạn. Điều gây chú ý cho người hâm mộ đó chính là chiếc nhẫn trên tay Trương Bá Chi.

Nhiều người hoài nghi phải chăng Trương Bá Chi đã tìm được một nửa của mình nhưng vẫn giấu kín với mọi người? Không ít người cho rằng người đàn ông bí mật đó chính là cha ruột của đứa con thứ 3 mà Trương Bá Chi mới sinh vào cuối năm 2018.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hanh-dong-gay-to-mo-cua-truong-ba-chi-giua-luc-ta-dinh-phong-bat-hoa-voi-con-trai-342143.html