Tạ Đình Phong bị con trai chỉ trích không xứng đáng với Trương Bá Chi

Sao quốc tế 09/10/2019 17:55

Trước đây Tạ Đình Phong từng cảm ơn Trương Bá Chi vì đã nói tốt cho mình trước mặt con. Không ngờ bây giờ nam tài tử họ Tạ lại nhận trái đắng từ con trai mình.

Dù đã đường ai nấy đi nhưng những thông tin về Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi luôn được truyền thông Hong Hong săn đón. Đặc biệt, mối quan hệ của cặp đôi nổi tiếng với con cái sau khi ly hôn cũng được người hâm mộ quan tâm.

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Dù Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi đã ly hôn nhưng vẫn nhận được sự chú ý của truyền thông

Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong có với nhau hai con trai là Lucas Tạ Chấn Hiên và Quintus Tạ Chấn Nam. Sau khi bố mẹ chia tay, hai cậu con trai đều ở với mẹ còn Tạ Đình Phong quay lại với tình cũ Vương Phi. Nhiều lần Tạ Đình Phong bị dư luận chỉ trích vì ít quan tâm đến đời sống tình cảm của con mà chỉ biết quấn lấy Vương Phi như hình với bóng.

Chính bản thân Tạ Đình Phong cũng từng công khai cảm ơn Trương Bá Chi vì cô đã nói rất nhiều điều tốt đẹp về mình trước mặt các con: “Rất nhiều cặp vợ chồng chia tay con cái sẽ hận một bên nhưng chuyện này không xảy ra với tôi. Điều này chứng tỏ khi tôi không ở bên cạnh bọn nhỏ, Bá Chi đã nói nhiều điều tốt về tôi. Thực lòng tôi rất cảm kích cô ấy. Lẽ ra cô ấy có thể nói với bọn nhỏ rằng tôi rất tệ, cô ấy có thể nói để hai đứa hận tôi cả đời nhưng cô ấy không làm vậy”.

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Nam tài tử họ Tạ từng nói lời cảm ơn Trương Bá Chi trên sóng truyền hình vì luôn nói tốt cho mình trước mặt các con

Tuy nhiên, mới đây truyền thông Hong Kong đã đăng tải câu trả lời của Tạ Chấn Hiên về cha mình khiến nhiều người bất ngờ. Khi được hỏi về bố, “cậu cả” Lucas Tạ Chấn Hiên phũ phàng: “Tôi và em trai rất ít khi gặp ông ấy bởi vì ông ấy rất bận. Khi tôi bị bệnh, em trai bị sốt cao chỉ có mẹ ở bên cạnh chúng tôi. Tôi không hối hận vì mẹ đã chia tay ông ấy, ông ấy không xứng đáng với mẹ”.

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Con trai cả Lucas thẳng thừng nói rằng Tạ Đình Phong không xứng đáng với Trương Bá Chi

Nhiều người cho rằng nếu Tạ Đình Phong không dành thêm thời gian để vun đắp tình cảm với các con thì cho dù Trương Bá Chi có nói tốt đến mấy, hai đứa con vẫn sẽ có suy nghĩ không tốt về bố.

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Từ khóa:   Trương Bá Chi Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi Vương Phi

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