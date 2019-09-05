Vướng tình ông cháu, Trương Bá Chi chuẩn bị lên xe hoa với đại gia 76 tuổi?

Sao quốc tế 05/09/2019 11:50

Thời gian gần đây có thông tin cho rằng Trương Bá Chi sắp tổ chức đám cưới với đại gia 76 tuổi. Người đàn ông này cũng chính là cha ruột của đứa con nữ diễn viên mới sinh.

Sau khi Trương Bá ChiTạ Đình Phong ly hôn, một mình cô chăm sóc hai đứa con chung. Trong mắt người hâm mộ Trương Bá Chi luôn gắn liền với hình tượng người mẹ hiền luôn hết lòng vì con. Dù có khá nhiều tin đồn hẹn hò hậu ly hôn nhưng cô vẫn chưa một lần công khai tình cảm của mình.

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Sau khi chia tay Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi một mình chăm sóc hai đứa con chung

Cuối năm 2018, vợ cũ Tạ Đình Phong bất ngờ thừa nhận mới sinh thêm con thứ ba nhưng lại không đề cập gì đến danh tính cha đứa trẻ khiến người hâm mộ vô cùng tò mò. Rất nhiều cái tên đình đám trong giới giải trí như Châu Tinh Trì, Tạ Đình Phong, đại gia 65 tuổi người Singapore... được truyền thông Hong Kong liệt vào danh sách là cha ruột của đứa bé mà diễn viên Trương Bá Chi mới sinh.

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Châu Tinh Trì từng dính tin đồn là cha ruột của đứa con thứ ba mà Trương Bá Chi mới sinh

Trước sự tò mò của cộng đồng mạng, Trương Bá Chi vẫn không hé nửa lời về người đàn ông bí mật. Mới đây truyền thông Hong Kong bất ngờ đăng tải thông tin Trương Bá Chi đang hẹn hò với một người đàn ông giàu có đã 76 tuổi. Người đàn ông này cũng chính là cha ruột của đứa con thứ ba của Trương Bá Chi. Thậm chí có người còn khẳng định cặp đôi sẽ tổ chức hôn lễ trong thời gian tới.

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Gần đây Trương Bá Chi còn dính tin đồn vướng tình ông cháu với đại gia giàu có 76 tuổi

Trước thông tin này, Trương Bá Chi không đưa ra bất kỳ bình luận nào. Cô chỉ khéo léo phủ nhận tin đồn bằng cách tự bỏ tiền mua một món đồ chơi đắt tiền cho đứa con mới sinh kèm dòng trạng thái: “Nếu như được ai đó trợ giúp thì càng tốt”. Hành động này như một lời tuyên bố ngầm rằng những thứ cô mua cho con đều là do tiền tự mình kiếm được, không cần dựa vào bất cứ đại gia nào. 

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Mới đây truyền thông Hong Kong đưa tin nam diễn viên Tạ Hiền đã lập di chúc ở tuổi 82, để lại toàn bộ tài sản cho con dâu cũ Trương Bá Chi.

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Từ khóa:   Tạ Đình Phong Châu Tinh Trì diễn viên Trương Bá Chi

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