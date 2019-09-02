Bị đại gia lừa tình lẫn tiền, hoa hậu nổi tiếng Hong Kong sống cô độc tuổi xế chiều

Sao quốc tế 02/09/2019 06:41

Diễn viên Trần Pháp Dung là gương mặt quen thuộc của làng giải trí Hong Kong. Sở hữu nhan sắc hơn người nhưng đường tình duyên của cô hoa hậu này vô cùng lận đận.

Năm 1989, diễn viên Trần Pháp Dung tham gia cuộc thi hoa hậu Hong Kong. Nhờ khí chất và dung mạo xuất chúng, cô đã bước lên ngôi vị cao nhất. Trần Pháp Dung chính là hoa hậu đầu tiên có trình độ đại của cuộc thi này. Cũng từ đây, cô bước chân vào con đường showbiz.

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Trần Pháp Dung trở thành hoa hậu có trình độ đại học đầu tiên của Hong Kong

Với mái tóc ngắn và nhan sắc ấn tượng của mình, Trần Pháp Dung nhận được rất nhiều lời mời đóng phim và cô cũng ghi dấu ấn của mình trong nhiều bộ phim đình đám. Sự nghiệp vô cùng phát triển nhưng đường tình duyên của cô hoa hậu này lại vô cùng lận đận.

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Dù sự nghiệp thăng tiến nhưng Trần Pháp Dung lại lận đận đường tình duyên

Người đàn ông đầu tiên được nói đến trong đời sống tình cảm của Trần Pháp Dung đó là bạn trai của Châu Huệ Mẫn - Nghê Chấn. Nghê Chấn là con trai một tác gia nổi tiếng Hong Kong nhưng cũng là một người đàn ông rất đào hoa. Người ta gọi anh là người đàn ông biết theo đuổi phụ nữ nhất Hong Kong. Vậy nhưng mối tình giữa Trần Pháp Dung và Nghê Chấn kéo dài không được bao lâu.

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Thiếu gia Hứa Tấn Hanh từng có quãng thời gian hẹn hò với Trần Pháp Dung

Đoạn tình cảm thứ hai của Trần Pháp Dung là với thiếu gia nhà giàu Hứa Tấn Hanh, hiện là chồng của Lý Gia Hân. Sau khi hẹn hò 2 tháng, Hứa Tấn Hanh đã đưa Trần Pháp Dung về nhà gặp gỡ bố mẹ. Khi đó còn có tin đồn Trần Pháp Dung và Hứa Tấn Hanh sẽ đính hôn. Vậy nhưng chưa đến nửa năm hai người đã chia tay. Có người nói rằng, trong thời gian hẹn hò, Hứa Tấn Hanh đã vụng trộm với người khác. Vì không chấp nhận điều đó Trần Pháp Dung đã chủ động chia tay.

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Từng trải qua những mối tình đẫm nước mắt, Trần Pháp Dung vẫn bị đại gia giả lừa cả tình lẫn tiền khi đã 41 tuổi

Đoạn tình cảm đau đớn nhất của Trần Pháp Dung được mọi người biết đến là khi cô 41 tuổi. Khi đó hoa hậu Hong Kong được cho là hẹn hò với một đại gia giàu có tên Chu Minh. Không biết người này là đại gia thật hay giả nhưng trong thời gian qua lại, Trần Pháp Dung đã giao tài sản của mình cho anh ta giữ. Cuối cùng Chu Minh biến mất cùng số tài sản của Trần Pháp Dung khiến cô phải sang Nhật điều trị tâm lý.

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Trải qua nhiều trắc trở trong tình yêu, ở tuổi 52 Trần Pháp Dung vẫn còn độc thân

Hiện tại ở tuổi 52, Trần Pháp Dung vẫn lẻ bóng. Dường như sau nhiều lận đận trong chuyện tình duyên, Trần Pháp Dung cảm thấy hài lòng với cuộc sống tự tại hiện giờ của mình.

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