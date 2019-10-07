Hé lộ nguyên nhân khiến ‘Triển Đại Hiệp’ vẫn ‘thủ tiết’ dù đã 60 tuổi

Dù khá thành công trong sự nghiệp nhưng ở tuổi 60, nam diễn viên nổi tiếng một thời Hà Gia Kính vẫn chưa tìm được bến đỗ cho cuộc đời mình.

Sinh năm 1959, Hà Gia Kính là nam diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng Hong Kong. Dù có khá nhiều vai diễn đình đám nhưng Hà Gia Kính lại được khán giả đặc biệt yêu mến với vai Triển Chiêu trong bộ phim nổi tiếng những năm 90 “Bao Thanh Thiên”. Hà Gia Kính nổi tiếng khắp châu Á nhờ vai Triển Chiêu trong bộ phim 'Bao Thanh Thiên' Sự nghiệp thành công và từng là thần tượng của biết bao cô gái, tuy nhiên dù đã 60 tuổi nhưng Hà Gia Kính vẫn chưa thể tìm được một nửa thực sự của đời mình. Mới đây trang QQ của Trung Quốc đã hé lộ nguyên nhân khiến “Triển Đại Hiệp” không muốn lấy vợ sinh con.

Ngoài nghiệp diễn, Hà Gia Kính còn thành công khi đầu tư mở nhà máy tại Quảng Đông Theo đó, nguyên nhân khiến Hà Gia Kính không muốn lấy vợ là do lời hẹn thề gần 30 năm trước với bạn gái Kim Tố Mai. Năm 1989, Hà Gia Kính và Kim Tố Mai cùng hợp tác trong bộ phim “Bất Liễu Tình”. Sau khi hoàn thành bộ phim này, cặp đôi đã chính thức hẹn hò một thời gian. Sau đó cặp đôi lặng lẽ chia tay trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Hà Gia Kính và Kim Tố Mai từng có thời gian hẹn hò nhưng đáng tiếc cặp đôi lại chia tay Rất nhiều năm trôi qua, mối quan hệ giữa Hà Gia Kính và Kim Tố Mai vẫn rất tốt. Hiện cả hai đều đã 60 tuổi nhưng chưa ai lập gia đình. Có lần Hà Gia Kính và Phạm Hồng Hiên cùng tham gia một sự kiện, “Triển Đại Hiệp” tiết lộ với phóng viên rằng giữa anh và Kim Tố Mai có một lời hẹn thề vẫn còn hiệu lực, đợi đến năm 60 tuổi mọi người sẽ biết.

Hiện nay dù đã 60 tuổi nhưng Hà Gia Kính vẫn rất phong độ và trẻ trung Trên thực tế, Hà Gia Kính không ít lần tiết lộ rằng giữa anh và Kim Tố Mai có một lời hứa, nếu đến năm 60 tuổi mà chưa ai lập gia đình thì sẽ cùng nhau sống hết quãng đời còn lại. Hiện nay, mặc dù đã lục tuần nhưng anh vẫn trẻ trung đầy phong độ. Nhiều fan hâm mộ “Triển Đại Hiệp” mong rằng anh và Kim Tố Mai sẽ cùng nhau thực hiện lời hứa năm xưa.

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