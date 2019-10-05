Sự quan tâm của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến khiến người hâm mộ ấm lòng

Hai diễn viên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tiếp tục đốn tim người hâm mộ bởi những hành động siêu đáng yêu của mình.

Sau thành công ngoài mong đợi của bộ phim “Trần Tình Lệnh” hai nam diễn viên chính Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trở thành cái tên được truyền thông Hoa ngữ săn đón nhất. Cũng nhờ thành công này, dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều nhận được rất nhiều kịch bản hay, có cơ hội hợp tác với nhiều diễn viên nổi tiếng.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác được truyền thông Hoa ngữ săn đón sau thành công của bộ phim 'Trần Tình Lệnh'

Tiêu Chiến tiếp tục gặt hái thành công trong bộ phim điện ảnh “Tru Tiên” sau khi nổi tiếng từ “Trần Tình Lệnh” còn Vương Nhất Bác lại có cơ hội hợp tác với nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh – một người được xem là nữ hoàng rating màn ảnh nhỏ Hoa ngữ. Điều đặc biệt bộ phim Triệu Lệ Dĩnh hợp tác với Vương Nhất Bác là tác phẩm đầu tiên của bà xã Phùng Thiệu Phong sau thời gian dài nghỉ ngơi sinh con.

Dù trong phim hay ngoài đời, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều vô cùng thân thiết

Không giống nhiều diễn viên khác sau khi nổi tiếng sẽ bận rộn với công việc mà quên đi những người bạn đã từng có, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn rất thân thiết. Dù đang có những bước tiến dài trong sự nghiệp nhưng bộ đôi “Trần Tình Lệnh” vẫn luôn dành cho nhau tình cảm đáng trân trọng.

Tấm hình được Vương Nhất Bác đăng tải cùng lời chúc: 'Chiến ca sinh nhật vui vẻ'

Vào đúng ngày sinh nhật Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã “canh giờ” và gửi lời chúc kèm hình ảnh siêu đáng yêu đến Tiêu Chiến. Hành động này của nam diễn viên trẻ Vương Nhất Bác khiến nhiều người ấm lòng vì trong giới showbiz đầy thị phi vẫn còn tồn tại thứ tình cảm chân thành đáng quý này.

Triệu Lệ Dĩnh vô cùng khôn ngoan trong việc lựa chọn vai diễn để tái xuất Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh sẽ có màn tái xuất ấn tượng sau thời gian dài nghỉ ngơi với bộ phim cổ trang “Hữu Phỉ”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/su-quan-tam-cua-vuong-nhat-bac-danh-cho-tieu-chien-khien-nguoi-ham-mo-am-long-340006.html