Vào đúng ngày sinh nhật của mình, nam diễn viên Tiêu Chiến bị fan cuồng dùng túi đập tới tấp vào đầu khiến anh phải bỏ chạy.

Nam diễn viên Tiêu Chiến là một trong những nghệ sĩ đang được truyền thông Hoa ngữ săn đón nhất hiện nay. Sau thành công của bộ phim truyền hình “Trần Tình Lệnh” và phim điện ảnh “Tru Tiên”, nam diễn viên sinh năm 1991 này càng được nhiều người hâm mộ yêu quý.

Nam diễn viên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nổi tiếng sau thành công của bộ phim 'Trần Tình Lệnh'

Dù mới tham gia showbiz được 3 năm nhưng thành quả mà Tiêu Chiến có được khiến nhiều đồng nghiệp phải ngưỡng mộ. Sở hữu ngoại hình bắt mắt cùng lối diễn xuất ấn tượng, thời gian sắp tới Tiêu Chiến được dự đoán là sẽ có bước tiến vững chắc trong sự nghiệp.

Tiêu Chiến ôm đầu bỏ chạy trước vòng vây của fan cuồng

Phần trán của Tiêu Chiến có dấu hiệu sưng lên sau vụ tấn công này

Nổi tiếng nhanh chóng và có nhiều fan hâm mộ là điều mà bất kỳ nghệ sĩ trẻ nào cũng mong muốn. Tuy nhiên, vào đúng ngày sinh nhật của mình, Tiêu Chiến đã trở thành nạn nhân của một nhóm fan cuồng. Theo đó, trên đường quay về khách sạn, anh đã bị nhóm fan cuồng tấn công. Những người này dùng túi tấn công túi bụi vào phần đầu của Tiêu Chiến khiến anh phải lấy tay ôm trán chạy về phòng.

Cố gắng chịu đau, Tiêu Chiến đón sinh nhật cùng các đồng nghiệp

Hiện tại Tiêu Chiến và Dương Tử đang cùng hợp tác trong bộ phim 'Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn'

Bảo vệ khách sạn tiết lộ với truyền thông Hoa ngữ rằng cú đánh của nhóm fan cuồng lên phần đầu của Tiêu Chiến khá mạnh. Một vài fan tinh mắt đã nhận ra trán của thần tượng đã sưng lên trong tấm hình thổi nến sinh nhật. Mặc dù vậy Tiêu Chiến đã có một sinh nhật đầy ý nghĩa cùng Dương Tử và các thành viên trong đoàn phim “Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn”.

Sự quan tâm của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến khiến người hâm mộ ấm lòng Hai diễn viên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tiếp tục đốn tim người hâm mộ bởi những hành động siêu đáng yêu của mình.

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