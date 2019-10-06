Cảm giác ‘bị lợi dụng’ khiến Trương Quân Ninh thẳng thừng từ chối Khưu Trạch

Sau khi được Khưu Trạch công khai tỏ tình, nguyên nhân Trương Quân Ninh từ chối tình cảm của gã "trai hư" này đã được báo giới Đài Loan hé lộ.

Trương Quân Ninh là nữ diễn viên xinh đẹp và thông minh của Đài Loan. Từ trước đến nay, cô luôn khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Tuy nhiên, thời gian gần đây, báo giới liên tiếp tung ra những tin đồn liên quan đến chuyện tình cảm của cô. Học vấn cao, xinh đẹp và sự nghiệp thành đạt nhưng gần 40 tuổi Trương Quân Ninh vẫn chưa tìm được hạnh phúc cho mình Đầu tiên, Trương Quân Ninh phải đối mặt với tin đồn hẹn hò và đã đăng ký kết hôn với Trương Hàn. Hai người từng hợp tác khá ăn ý trong bộ phim “Huyền Của Ôn Noãn”. Ngay sau đó phía Trương Hàn đã phủ nhận thông tin này.

Sau đó không lâu, những hình ảnh hẹn hò của Trương Quân Ninh và “trai hư” Khưu Trạch được truyền thông Đài Loan đăng tải. Đặc biệt hơn, dù chưa nhận được sự đồng ý của Trương Quân Ninh nhưng Khưu Trạch vẫn công khai thừa nhận đang theo đuổi nữ diễn viên họ Trương. Khưu Trạch đơn phương tỏ tình khiến hình ảnh của Trương Quân Ninh ít nhiều bị ảnh hưởng Đáp lại lời tỏ tình của Khưu Trạch, Trương Quân Ninh cảm ơn nam diễn viên đã “cất nhắc” mình đồng thời phủ nhận chuyện tình cảm này. Mới đây truyền thông Đài Loan tiết lộ chính hành động vội vàng của Khưu Trạch đã kết thúc mối quan hệ giữa anh và Trương Quân Ninh.

Hành động của Khưu Trạch đã khiến thiện cảm mà Trương Quân Ninh dành cho anh không còn Cảm giác 'bị lợi dụng' chính là nguyên nhân khiến Trương Quân Ninh thẳng thừng từ chối Khưu Trạch Theo đó, sau khi những tấm hình đi chung xe của Trương Quân Ninh và Khưu Trạch được công khai, mẹ của nữ diễn viên họ Trương đã nổi giận và “giáo huấn” con gái. Thực ra Trương Quân Ninh đối với Khưu Trạch cũng có chút thiện cảm, chỉ có điều hiện tại cô chỉ xem anh như một người bạn thân. Nếu để mọi thứ "thuận theo tự nhiên", tình cảm có thể sẽ phát triển thêm. Tuy nhiên, sau khi bị chụp trộm, Khưu Trạch lại vội vàng công khai tỏ tình khiến Trương Quân Ninh cảm thấy không thoải mái. Cô cảm thấy đang bị Khưu Trạch lợi dụng nên đã thẳng thừng phủ nhận mối quan hệ với nam tài tử nhiều tai tiếng này.

Trương Quân Ninh bị truyền thông Đài Loan bóc mẽ là ‘cao thủ tình trường’ Ngoài Khưu Trạch, truyền thông Đài Loan cho biết Trương Quân Ninh từng có hành vi mập mờ với nhiều người đàn ông khác.

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