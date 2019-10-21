Không phải Trương Bá Chi hay Vương Phi, đây mới là người phụ nữ quan trọng nhất của Tạ Đình Phong

Sao quốc tế 21/10/2019 17:04

Ngoài Trương Bá Chi và Vương Phi, còn một người phụ nữ có ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống và sự nghiệp của Tạ Đình Phong.

Tạ Đình Phong là nghệ sĩ đa tài của làng giải trí Hoa ngữ. Không chỉ là một diễn viên, nam tài tử họ Tạ còn nổi tiếng với vai trò ca sĩ. Suốt một thời gian dài, anh trở thành “nam thần” của rất nhiều cô gái trẻ.

ta dinh phong 1
Vương Phi và Trương Bá Chi là hai người phụ nữ rất quan trọng trong cuộc sống của Tạ Đình Phong...

Đời sống tình cảm của Tạ Đình Phong cũng được dư luận đặc biệt quan tâm. Từ trước đến nay, có hai người phụ nữ vô cùng quan trọng với Tạ Đình Phong là Trương Bá ChiVương Phi. Suốt những năm qua, câu chuyện tay ba giữa Trương Bá Chi – Tạ Đình Phong – Vương Phi luôn được các trang báo giải trí hàng đầu Hong Kong khai thác triệt để.

Thế nhưng ngoài hai người phụ nữ này, còn có một người khác đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp của Tạ Đình Phong: quản lý Hoắc Vấn Hy. Khi trở thành người quản lý của Tạ Đình Phong, cô mới hơn 20 tuổi còn nam tài tử họ Tạ vẫn chưa đến 20. Tạ Đình Phong có được sự nghiệp như ngày hôm nay có công rất lớn của nữ quản lý này.

ta dinh phong 2
... tuy nhiên quản lý Hoắc Vấn Hy mới là người gắn bó với anh nhất

Sinh năm 1972, Hoắc Vấn Hy được xem là người quản lý xinh đẹp và tài năng nhất của giới giải trí Hong Kong. Cô cũng là người phụ nữ gắn bó với Tạ Đình Phong lâu nhất. Chính vì mối quan hệ mật thiết này mà Tạ Đình Phong và Hoắc Vấn Hy từng dính tin đồn có tình cảm với nhau. Cách đây vài năm, Hoắc Vấn Hy tuyên bố làm mẹ đơn thân. Dù chưa từng công khai ai là bố của con gái nhưng khi đó nhiều người cho rằng Tạ Đình Phong chính là "người bí ẩn".

ta dinh phong 3
Tạ Đình Phong có được thành công như ngày hôm nay là nhờ một tay Hoắc Vấn Hy nâng đỡ

Sau đó Hoắc Vấn Hy đã lên tiếng phủ nhận và khẳng định con gái cô và Tạ Đình Phong không liên quan gì với nhau. Tuy nhiên, cô vẫn nhất quyết không công khai danh tính bố con gái.

ta dinh phong 4
Anh từng dính tin đồn là người đàn ông bí mật của Hoắc Vấn Hy

Dù không có mối quan hệ tình ái với Tạ Đình Phong nhưng không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng lớn lao của Hoắc Vấn Hy. Cô đã giúp nam tài tử họ Tạ vượt qua rất nhiều scandal, xây dựng một hình tượng “nam thần” được rất nhiều người yêu mến. Thậm chí, không ít ý kiến cho rằng vị trí của cô trong lòng Tạ Đình Phong còn lớn hơn cả 2 người phụ nữ từng có mối quan hệ tình cảm với anh là Trương Bá Chi và Vương Phi.

Trương Bá Chi là nguyên nhân khiến 4 lần cầu hôn của Tạ Đình Phong với Vương Phi thất bại?

Trương Bá Chi là nguyên nhân khiến 4 lần cầu hôn của Tạ Đình Phong với Vương Phi thất bại?

Nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân khiến 4 lần cầu hôn của Tạ Đình Phong thất bại có liên quan đến vợ cũ Trương Bá Chi.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Bá Chi Vương Phi Hoắc Vấn Hy

TIN LIÊN QUAN

Trương Bá Chi là nguyên nhân khiến 4 lần cầu hôn của Tạ Đình Phong với Vương Phi thất bại?

Trương Bá Chi là nguyên nhân khiến 4 lần cầu hôn của Tạ Đình Phong với Vương Phi thất bại?

Tạ Đình Phong bị con trai chỉ trích không xứng đáng với Trương Bá Chi

Tạ Đình Phong bị con trai chỉ trích không xứng đáng với Trương Bá Chi

Hé lộ lý do vì sao Tạ Đình Phong chỉ sống chung mà không chịu kết hôn với Vương Phi

Hé lộ lý do vì sao Tạ Đình Phong chỉ sống chung mà không chịu kết hôn với Vương Phi

Bố Tạ Đình Phong lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho con dâu cũ Trương Bá Chi?

Bố Tạ Đình Phong lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho con dâu cũ Trương Bá Chi?

Số phận giống nhau đến lạ kỳ của hai nàng ‘ngọc nữ’ từng mặc váy cưới vì Tạ Đình Phong

Số phận giống nhau đến lạ kỳ của hai nàng ‘ngọc nữ’ từng mặc váy cưới vì Tạ Đình Phong

Vướng tình ông cháu, Trương Bá Chi chuẩn bị lên xe hoa với đại gia 76 tuổi?

Vướng tình ông cháu, Trương Bá Chi chuẩn bị lên xe hoa với đại gia 76 tuổi?

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 2 giờ 56 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 3 giờ 56 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 4 giờ 56 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 20 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 7 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới