Không phải Trương Bá Chi hay Vương Phi, đây mới là người phụ nữ quan trọng nhất của Tạ Đình Phong

Ngoài Trương Bá Chi và Vương Phi, còn một người phụ nữ có ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống và sự nghiệp của Tạ Đình Phong.

Tạ Đình Phong là nghệ sĩ đa tài của làng giải trí Hoa ngữ. Không chỉ là một diễn viên, nam tài tử họ Tạ còn nổi tiếng với vai trò ca sĩ. Suốt một thời gian dài, anh trở thành “nam thần” của rất nhiều cô gái trẻ. Vương Phi và Trương Bá Chi là hai người phụ nữ rất quan trọng trong cuộc sống của Tạ Đình Phong... Đời sống tình cảm của Tạ Đình Phong cũng được dư luận đặc biệt quan tâm. Từ trước đến nay, có hai người phụ nữ vô cùng quan trọng với Tạ Đình Phong là Trương Bá Chi và Vương Phi. Suốt những năm qua, câu chuyện tay ba giữa Trương Bá Chi – Tạ Đình Phong – Vương Phi luôn được các trang báo giải trí hàng đầu Hong Kong khai thác triệt để.

Thế nhưng ngoài hai người phụ nữ này, còn có một người khác đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp của Tạ Đình Phong: quản lý Hoắc Vấn Hy. Khi trở thành người quản lý của Tạ Đình Phong, cô mới hơn 20 tuổi còn nam tài tử họ Tạ vẫn chưa đến 20. Tạ Đình Phong có được sự nghiệp như ngày hôm nay có công rất lớn của nữ quản lý này. ... tuy nhiên quản lý Hoắc Vấn Hy mới là người gắn bó với anh nhất Sinh năm 1972, Hoắc Vấn Hy được xem là người quản lý xinh đẹp và tài năng nhất của giới giải trí Hong Kong. Cô cũng là người phụ nữ gắn bó với Tạ Đình Phong lâu nhất. Chính vì mối quan hệ mật thiết này mà Tạ Đình Phong và Hoắc Vấn Hy từng dính tin đồn có tình cảm với nhau. Cách đây vài năm, Hoắc Vấn Hy tuyên bố làm mẹ đơn thân. Dù chưa từng công khai ai là bố của con gái nhưng khi đó nhiều người cho rằng Tạ Đình Phong chính là "người bí ẩn".

Tạ Đình Phong có được thành công như ngày hôm nay là nhờ một tay Hoắc Vấn Hy nâng đỡ Sau đó Hoắc Vấn Hy đã lên tiếng phủ nhận và khẳng định con gái cô và Tạ Đình Phong không liên quan gì với nhau. Tuy nhiên, cô vẫn nhất quyết không công khai danh tính bố con gái. Anh từng dính tin đồn là người đàn ông bí mật của Hoắc Vấn Hy Dù không có mối quan hệ tình ái với Tạ Đình Phong nhưng không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng lớn lao của Hoắc Vấn Hy. Cô đã giúp nam tài tử họ Tạ vượt qua rất nhiều scandal, xây dựng một hình tượng “nam thần” được rất nhiều người yêu mến. Thậm chí, không ít ý kiến cho rằng vị trí của cô trong lòng Tạ Đình Phong còn lớn hơn cả 2 người phụ nữ từng có mối quan hệ tình cảm với anh là Trương Bá Chi và Vương Phi.

Trương Bá Chi là nguyên nhân khiến 4 lần cầu hôn của Tạ Đình Phong với Vương Phi thất bại? Nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân khiến 4 lần cầu hôn của Tạ Đình Phong thất bại có liên quan đến vợ cũ Trương Bá Chi.

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