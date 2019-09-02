Hé lộ lý do vì sao Tạ Đình Phong chỉ sống chung mà không chịu kết hôn với Vương Phi

Cuối cùng thì netizen xứ Trung đã hiểu lý do vì sao dù rất yêu Vương Phi nhưng Tạ Đình Phong không thể làm đám cưới với người phụ nữ này.

Chuyện tình Vương Phi – Tạ Đình Phong từng tốn không ít giấy mực của giới truyền thông Hoa ngữ. Dù lớn hơn Tạ Đình Phong khá nhiều tuổi và từng kết hôn 2 lần nhưng Vương Phi vẫn luôn là người phụ nữ mà Tạ Đình Phong yêu nhất.

Sau khi đổ vỡ trong hôn nhân, Tạ Đình Phong và Vương Phi vẫn quay về bên nhau

Vương Phi từng là tình đầu của Tạ Đình Phong. Cả hai đã trải qua rất nhiều mối tình cũng như từng kết hôn với người khác và có con nhưng cuối cùng vẫn quay về với nhau. Khi Tạ Đình Phong và Vương Phi tuyên bố quay trở lại với nhau, nhiều người nghĩ rằng nhất định anh sẽ tặng Vương Phi một đám cưới hoành tráng. Vậy nhưng đến thời điểm hiện tại cả hai chỉ sống chung mà không có bất kỳ động thái nào về chuyện tổ chức hôn lễ khiến nhiều người khó hiểu.

Bố của Tạ Đình Phong vô cùng thích cô con dâu cũ Trương Bá Chi

Vậy nhưng mới đây, truyền thông Hoa ngữ bất ngờ hé lộ lý do khiến Tạ Đình Phong và Vương Phi không thể kết hôn. Nguyên nhân là do Tạ Hiền, bố Tạ Đình Phong. Ông thường thể hiện ra mặt rằng ông thích con dâu cũ Trương Bá Chi. Hễ có thời gian rảnh rỗi, ông lại đến thăm cháu nội. Trước đây, không ít lần Tạ Hiền bày tỏ ông rất hài lòng về Trương Bá Chi khiến nhiều người ngưỡng mộ về mối quan hệ giữa bố chồng và con dâu cũ.

Do Tạ Hiền từng phản đối nên Tạ Đình Phong không thể cưới người phụ nữ anh yêu nhất làm vợ

Cũng theo nguồn tin này, Tạ Đình Phong từng cho biết muốn tổ chức hôn lễ với Vương Phi nhưng vấp phải sự phản đối gay gắt từ bố nên đành gác lại. Dù đây chỉ là tin đồn nhưng nhiều netizen vẫn tin đây chính là nguyên nhân thật sự khiến cặp đôi Phong – Phi không thể nên duyên vợ chồng dù rất yêu nhau.

Bố Tạ Đình Phong lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho con dâu cũ Trương Bá Chi? Mới đây truyền thông Hong Kong đưa tin nam diễn viên Tạ Hiền đã lập di chúc ở tuổi 82, để lại toàn bộ tài sản cho con dâu cũ Trương Bá Chi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-ly-do-vi-sao-ta-dinh-phong-chi-song-chung-ma-khong-chiu-ket-hon-voi-vuong-phi-336436.html