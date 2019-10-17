Trương Bá Chi là nguyên nhân khiến 4 lần cầu hôn của Tạ Đình Phong với Vương Phi thất bại?

Nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân khiến 4 lần cầu hôn của Tạ Đình Phong thất bại có liên quan đến vợ cũ Trương Bá Chi.

Sau khi ly hôn, Tạ Đình Phong quay lại với tình cũ Vương Phi còn Trương Bá Chi một mình nuôi hai con nhỏ. Từ đó đến nay những thông tin liên quan đến Trương Bá Chi – Tạ Đình Phong – Vương Phi luôn được báo chí khai thác triệt để.

Cuối năm 2018 Trương Bá Chi bất ngờ tuyên bố sinh con thứ 3. Tạ Đình Phong nằm trong danh sách những người có thể là cha ruột của đứa bé

Điều khiến người hâm mộ tò mò là dù đã quay trở lại với Vương Phi nhưng Tạ Đình Phong vẫn không kết hôn. Nhiều người cho rằng nam tài tử họ Tạ vẫn chưa thể quên được vợ cũ nên mới không tái hôn.

Cách đây không lâu, có nguồn tin cho rằng không phải Tạ Đình Phong không muốn kết hôn với Vương Phi. Trên thực tế anh đã cầu hôn bạn gái tổng cộng 4 lần nhưng đều bị từ chối. Điều này khiến nam tài tử vô cùng thất vọng. Theo nguồn tin này, nguyên nhân khiến Vương Phi từ chối Tạ Đình Phong là do anh và vợ cũ vẫn còn "dây mơ rễ má" với nhau.

Có thông tin cho rằng Tạ Đình Phong từng 4 lần cầu hôn Vương Phi nhưng đều bị từ chối, nguyên nhân đến từ Trương Bá Chi

Cuối năm 2018 sau khi Trương Bá Chi thừa nhận sinh con thứ 3, Tạ Đình Phong cũng bị đồn là cha của đứa trẻ. Thậm chí vợ cũ của Tạ Đình Phong còn mở một cửa hàng mới ngay cạnh nhà hàng của anh như đang thị uy. Một người có tính cách như Vương Phi rất khó có thể chấp nhận chuyện này và đây cũng chính là lý do khiến cô nhiều lần từ chối lời cầu hôn của Tạ Đình Phong.

Sau khi ly hôn với Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong đã quay về bên Vương Phi nhưng vẫn chưa tổ chức hôn lễ

Trước đây Tạ Đình Phong từng bị phóng viên hỏi về việc kết hôn với Vương Phi. Anh thẳng thắn cho biết sẽ không kết hôn. Trên thực tế, Trương Bá Chi từng vui vẻ gửi lời chúc phúc tới Tạ Đình Phong và Vương Phi. Do đó, nhiều người cho rằng Trương Bá Chi không phải là nguyên nhân khiến chồng cũ và Vương Phi không kết hôn.

Tạ Đình Phong bị con trai chỉ trích không xứng đáng với Trương Bá Chi Trước đây Tạ Đình Phong từng cảm ơn Trương Bá Chi vì đã nói tốt cho mình trước mặt con. Không ngờ bây giờ nam tài tử họ Tạ lại nhận trái đắng từ con trai mình.

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