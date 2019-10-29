Nụ cười rạng rỡ đầu tiên của Song Hye Kyo sau 4 tháng ly hôn

Sao quốc tế 29/10/2019 12:01

Hậu ly hôn 4 tháng, nữ diễn viên Song Hye Kyo đã khoe những tấm hình mới nhất của mình khiến fan hâm mộ ấm lòng.

Cuối tháng 6/2019, cặp đôi nổi tiếng Hàn Quốc Song Hye KyoSong Joong Ki tuyên bố ly hôn trong sự tiếc nuối của nhiều người. Sau khi ly hôn, nữ diễn viên Song Hye Kyo liên tục tham gia các sự kiện quốc tế. Tuy nhiên, vợ cũ Song Joong Ki luôn thể hiện sự u sầu trong đôi mắt khiến những ai yêu mến cô phải lo lắng.

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Nụ cười rạng rỡ đầu tiên của nữ diễn viên Song Hye Kyo sau 4 tháng ly hôn

Dù luôn khẳng định mình ổn nhưng suốt thời gian qua Song Hye Kyo thường xuất hiện với phong cách trang điểm khá đậm khác nhiều so với phong cách nhẹ nhàng trước đây. Điều này khiến nhiều người tin rằng dư âm từ vụ ly hôn với Song Joong Ki vẫn còn ảnh hưởng nặng nề tới tâm lý cũng như công việc của Song Hye Kyo.

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Dù chỉ là những tấm hình đen trắng nhưng có thể thấy rõ rằng tinh thần của người đẹp họ Song khá tốt
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Dường như Song Hye Kyo đã thực sự quên đi nỗi đau mà cuộc hôn nhân với Song Joong Ki mang đến

Sau 4 tháng ly hôn, ê-kíp của Song Hye Kyo vừa đăng tải một số tấm hình đen trắng của vợ cũ Song Joong Ki. Dù chỉ là những tấm hình mặt mộc nhưng có thể thấy thần thái của Song Hye Kyo rất tốt. Cô tươi cười rạng rỡ khi chụp những tấm hình này.

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Động thái mới của Song Hye Kyo khiến fan hâm mộ yên tâm phần nào cho thần tượng của mình

Nhiều người cho rằng dường như Song Hye Kyo đã vượt qua những đau thương mà cuộc ly hôn với Song Joong Ki mang lại, dần lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Sau thời gian dài lo lắng cho thần tượng, động thái này của Song Hye Kyo khiến fan hâm mộ của cô vô cùng vui mừng.

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Sau khi ly hôn, nữ diễn viên Song Hye Kyo tích cực hoạt động trở lại. Cô thường xuất hiện trên những trang giải trí hàng đầu châu Á.

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