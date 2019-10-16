Sau cái chết của Sulli, động thái mới của Song Hye Kyo được netizen ủng hộ nhiệt tình

Sao quốc tế 16/10/2019 11:46

Hành động mới nhất của nữ diễn viên Song Hye Kyo nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng mạng.

Cái chết của Sulli là chủ đề gây chấn động làng giải trí châu Á vài ngày qua. Truyền thông Hàn Quốc cho hay, khi còn sống Sulli từng là nạn nhân của bạo lực mạng. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn mắc bệnh trầm cảm nghiêm trọng. Đây có thể là nguyên nhân lớn nhất khiến Sulli tự tử. Nhiều người cho rằng, một trong những nguyên nhân khiến Sulli mắc bệnh trầm cảm là do bị khủng bố tinh thần trên mạng. Có thể nói bạo lực mạng chính là hung thủ gián tiếp dẫn đến cái chết của Sulli.

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Cái chết của Sulli là hồi chuông báo động cho tình trạng bạo lực mạng đang diễn ra rất phức tạp tại Hàn Quốc

Trên thực tế, không phải chỉ một mình Sulli mới là nạn nhân của bạo lực mạng tại Hàn Quốc. Sau khi ly hôn với Song Joong Ki, nữ diễn viên Song Hye Kyo cũng từng là nạn nhân của những lời phỉ báng và bịa đặt trên mạng xã hội. Mặc dù lý do cặp đôi Song Hye Kyo và Song Joong Ki ly hôn được giữ kín nhưng netizen xứ Hàn lại dùng những bình luận ác ý dành cho Song Hye Kyo.

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Diễn viên Song Hye Kyo cũng từng là nạn nhân của những lời phỉ báng sau khi ly hôn với Song Joong Ki

Mới đây Song Hye Kyo đã khởi kiện những cá nhân và tổ chức đăng tin thất thiệt và phỉ báng nhân phẩm của mình trên mạng xã hội. Theo đó, vào tháng 7 đại diện của Song Hye Kyo đã khởi kiện 15 tài khoản mạng xã hội vì đăng tin thiếu chính xác. Ngày 15/10 cảnh sát đã khởi tố hai người trong số này đồng thời giao cho cơ quan điều tra tiếp tục xử lý.

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Hành động lần này của Song Hye Kyo nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng mạng xứ Hàn

Sau cái chết của Sulli, dường như các nhà lập pháp và truyền thông Hàn Quốc đã chú ý hơn tới sức ảnh hưởng của những tin đồn thất thiệt đến đời sống tinh thần của các nghệ sĩ. Hành động lần này của Song Hye Kyo cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ netizen xứ Hàn.

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Từ khóa:   Song Hye Kyo và Song Joong Ki Sulli tự tử Sulli

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