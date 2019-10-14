Hé lộ thông tin ban đầu về nguyên nhân dẫn đến cái chết của nữ ca sĩ Sulli

Sao quốc tế 14/10/2019 16:33

Netizen châu Á chấn động bởi thông tin nữ ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Sulli đột ngột qua đời khi mới 25 tuổi.

Chiều nay (14/10), các trang giải trí hàng đầu Hàn Quốc và Trung Quốc đồng loạt đăng tải thông tin nữ ca sĩ Sulli được phát hiện tử vong tại nhà. Theo thông tin ban đầu, người quản lý đã tìm thấy thi thể của nữ ca sĩ nổi tiếng tại căn hộ chung cư và gọi điện báo cảnh sát.

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Nữ diễn viên, ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Sulli được phát hiện tử vong tại nhà

Hiện cảnh sát đang vào cuộc điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của Sulli. Một vài nguồn tin cho hay, nguyên nhân dẫn đến cái chết của Sulli có thể là do tự tử. Được biết, trước đây Sulli từng bị bệnh trầm cảm. Công ty quản lý của Sulli là SM Entertainment chưa có bất kỳ phản hồi nào về thông tin nói trên.

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Theo một vài nguồn tin, cô từng mắc bệnh trầm cảm

Sulli sinh ngày 29/3/1994 tại Busan, tham gia đóng phim từ năm 11 tuổi. Năm 2009 cô ra mắt với tư cách ca sĩ trong nhóm nhạc F(X). Tháng 7/2014 công ty quản lý của Sulli là SM Entertaiment thông báo Sulli sẽ tạm thời rút lui khỏi làng giải trí do áp lực về thể chất và tinh thần cùng những rắc rối trong sự nghiệp. Tháng 8/2015, công ty xác nhận Sulli rời khỏi nhóm F(X) để tập trung vào sự nghiệp diễn xuất.

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Nguyên nhân dẫn đến cái chết của Sulli rất có thể là do tự sát

Thông tin nữ diễn viên, ca sĩ nổi tiếng Sulli đột ngột qua đời khiến không ít fan hâm mộ cũng như đồng nghiệp của cô bàng hoàng. 

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Từ khóa:   ca sĩ Sulli Sulli tự tử nhóm F(X)

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