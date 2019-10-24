Lấy lại thần thái thiếu nữ nhưng sao ánh mắt của Song Hye Kyo lại đầy u uất thế này?

Sao quốc tế 24/10/2019 06:45

Sau khi ly hôn, nữ diễn viên Song Hye Kyo tích cực hoạt động trở lại. Cô thường xuất hiện trên những trang giải trí hàng đầu châu Á.

Sau khi Song Hye KyoSong Joong Ki tuyên bố ly hôn, nữ diễn viên họ Song tích cực hoạt động nghệ thuật. Cô không ngại tham gia bất kỳ sự kiện nào dù vừa chia tay Song Joong Ki. Trái ngược với vợ cũ, Song Joong Ki lại rất ít xuất hiện tại những nơi đông người sau khi ly hôn.

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Những hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên Song Hye Kyo vừa được công bố đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng
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Sau 4 tháng ly hôn với Song Joong Ki, Song Hye Kyo dần dần đã lấy lại tinh thần
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Nhiều người đánh giá rằng nữ diễn viên Song Hye Kyo đã hoàn toàn lấy lại được thần thái 'ngọc nữ' trước đây

Thời gian đầu sau khi ly hôn, nữ diễn viên Song Hye Kyo thường xuyên xuất hiện với phong cách trang điểm đậm khiến cô già hơn khá nhiều. Cũng có ý kiến cho rằng vợ cũ Song Joong Ki cố tình làm như vậy để giấu đi những muộn phiền từ cuộc hôn nhân đổ vỡ.

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Dù lối trang điểm đã thay đổi nhưng ánh mắt ngây thơ trước đây của Song Hye Kyo đã không còn...
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... thay vào đó là một đôi mắt đầy nỗi niềm nhưng không thể chia sẻ cùng ai

Mới đây bộ ảnh mới của Song Hye Kyo được tung ra thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Có thể thấy cô đã lột xác hoàn toàn, trở lại với hình tượng ngây thơ trước đây khiến không ít người xuýt xoa.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng dù thần thái rất ổn nhưng đâu đó trong ánh mắt của Song Hye Kyo vẫn còn ẩn náu sự u uất. Có lẽ đổ vỡ hôn nhân và những trải nghiệm buồn trong suốt thời gian qua đã khiến ánh mắt của cô không còn chứa chan tình cảm như ngày xưa nữa.

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Từ khóa:   Song Hye Kyo và Song Joong Ki Song Joong Ki Song Hye Kyo

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