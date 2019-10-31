Chẳng cần photoshop, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn tỏa sáng rực rỡ

Những tấm hình trước và sau chỉnh sửa của Địch Lệ Nhiệt Ba không có gì khác biệt và nhận cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.
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Mới đây, những hình ảnh ấn tượng của mỹ nữ Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba được đăng tải đã nhanh chóng gây bão mạng. Dù đã qua chỉnh sửa hay chưa, nhan sắc của cô vẫn vô cùng đẳng cấp.
Thời gian vừa qua, sự nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba có phần chùng xuống. Cô không đóng phim trong nhiều tháng trở lại đây và chỉ tham gia một số chương trình truyền hình thực tế. Vậy nhưng trong showbiz Hoa ngữ cái tên Địch Lệ Nhiệt Ba chưa bao giờ hết hot.
Là một diễn viên nhưng diễn xuất của mỹ nhân Tân Cương thường gây nhiều tranh cãi. Đặc biệt khi cô vượt mặt Dương Tử giành giải Kim Ưng, sự việc này càng khiến Địch Lệ Nhiệt Ba hứng nhiều "gạch đá" từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên không thể phủ nhận một điều rằng khó có mỹ nữ nào địch lại nhan sắc của nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba.