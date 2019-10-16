Nhan sắc tuyệt mỹ của Địch Lệ Nhiệt Ba khi trở thành cô dâu 'vạn người mê'

Mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành tâm điểm của mạng xã hội Trung Quốc khi khoe nhan sắc tuyệt mỹ của mình trong chiếc váy cưới tinh khôi.

Ngày 16/10, studio của Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ đăng tải những hình ảnh mới nhất của mỹ nữ Tân Cương trong chuyến nghỉ dưỡng kết hợp công tác tại Hy Lạp vừa qua. Cô khiến netizen đổ gục trước nhan sắc tuyệt mỹ của mình khi khoác lên người chiếc váy cưới tinh khôi.

Những hình ảnh mới nhất của Địch Lệ Nhiệt Ba được studio của cô đăng tải vào chiều ngày 16/10

Nhân chuyến nghỉ dưỡng và công tác tại Hy Lạp, mỹ nhân Tân Cương đã có những tấm hình không thể xinh hơn

Địch Lệ Nhiệt Ba đẹp tựa nữ thần trong trang phục váy cưới tinh khôi

Sở hữu vẻ đẹp lai Tây, Địch Lệ Nhiệt Ba luôn có mặt trong danh sách những mỹ nhân xinh đẹp hàng đầu Cbiz

Cô khoe nhan sắc mỹ miều trong một buổi chiều tại Hy Lạp...

... thướt tha trong chiếc váy cưới sang trọng

Dù không được đánh giá cao về diễn xuất nhưng nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba khó ai có thể theo kịp

Thời gian gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba ít đóng phim truyền hình, cô thường tham gia các chương trình truyền hình thực tế

Cộng đồng mạng Trung Quốc dành cơn mưa lời khen cho bộ ảnh này của Địch Lệ Nhiệt Ba

Nhiều fan hâm mộ còn cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba chính là cô dâu xinh đẹp nhất mà họ từng thấy

Từ trước đến nay, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn luôn là một trong những mỹ nhân thuộc thế hệ 9X nổi đình nổi đám nhất làng giải trí Hoa ngữ. Dù diễn xuất không được đánh giá cao nhưng với nhan sắc hơn người, Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những nữ nghệ sĩ được yêu mến nhất Trung Quốc hiện nay.

Sau Địch Lệ Nhiệt Ba, đến lượt fan của Dương Mịch ‘trở mặt’ với Gia Hành Mới đây fandom của nữ diễn viên Dương Mịch bất ngờ yêu cầu thần tượng của mình từ chối đóng các bộ phim do công ty Gia Hành đầu tư.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhan-sac-tuyet-my-cua-dich-le-nhiet-ba-khi-tro-thanh-co-dau-van-nguoi-me-341218.html