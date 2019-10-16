Nhan sắc tuyệt mỹ của Địch Lệ Nhiệt Ba khi trở thành cô dâu 'vạn người mê'

Ngày 16/10, studio của Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ đăng tải những hình ảnh mới nhất của mỹ nữ Tân Cương trong chuyến nghỉ dưỡng kết hợp công tác tại Hy Lạp vừa qua. Cô khiến netizen đổ gục trước nhan sắc tuyệt mỹ của mình khi khoác lên người chiếc váy cưới tinh khôi.
Từ trước đến nay, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn luôn là một trong những mỹ nhân thuộc thế hệ 9X nổi đình nổi đám nhất làng giải trí Hoa ngữ. Dù diễn xuất không được đánh giá cao nhưng với nhan sắc hơn người, Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những nữ nghệ sĩ được yêu mến nhất Trung Quốc hiện nay.