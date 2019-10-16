Hai cô vợ nổi tiếng Cbiz nhưng lại khiến cho sự nghiệp của chồng ngày càng tuột dốc

Sao quốc tế 16/10/2019 15:41

Có những nữ nghệ sĩ sau khi kết hôn sẽ giúp cho sự nghiệp của chồng ngày càng thăng hoa, vậy nhưng nữ diễn viên Lâm Tâm Như và Angela Baby là ngoại lệ.

Showbiz Hoa ngữ có rất nhiều cặp vợ chồng cùng hoạt động nghệ thuật. Thông thường sau khi kết hôn, sự nghiệp của người đàn ông sẽ phát triển hơn phụ nữ. Thế nhưng điều này lại không xảy ra với cặp đôi Huỳnh Hiểu MinhAngela Baby và Lâm Tâm Như – Hoắc Kiến Hoa.

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Hôn lễ thế kỷ của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby khiến truyền thông Hoa ngữ choáng ngợp vì sự xa hoa

Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby

Khi quen biết với Angela Baby, Huỳnh Hiểu Minh đã là một ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Anh có rất nhiều tác phẩm ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả. Nhưng kể từ khi hẹn hò với Angela Baby, sự nghiệp của nam tài tử họ Huỳnh bỗng nhiên rẽ sang một hướng khác.

Hôn lễ thế kỷ của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby từng khiến truyền thông Hoa ngữ choáng váng bởi độ hoành tráng. Tuy nhiên, kể từ sau hôn lễ sự nghiệp của Huỳnh Hiểu Minh dần dần đi xuống. Dù khả năng diễn xuất là không thể bàn cãi nhưng anh vẫn không thể tìm cho mình một vai diễn phù hợp giúp sự nghiệp của anh chuyển hướng.

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Sau khi kết hôn, sự nghiệp của Huỳnh Hiểu Minh ngày càng xuống dốc

Bên cạnh đó, Huỳnh Hiểu Minh còn bị ảnh hưởng trực tiếp từ lượng antifan đông đảo của vợ. Suốt một thời gian dài nam diễn viên họ Huỳnh không thể quay trở lại thời kỳ đỉnh cao. Anh thừa nhận bản thân bây giờ không còn là diễn viên tuyến 1 nữa. Nhiều người cho rằng sự nghiệp của nam diễn viên họ Huỳnh bị ảnh hưởng nặng nề sau khi lấy vợ.

Lâm Tâm Như – Hoắc Kiến Hoa

Sự nghiệp của Hoắc Kiến Hoa tại Trung Quốc được đánh dấu bởi hai giai đoạn đỉnh cao. Giai đoạn đầu tiên là khi anh hóa thân vào vai Từ Trường Khanh trong “Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3”. Giai đoạn thứ hai và cũng là thời kỳ hoàng kim của Hoắc Kiến Hoa là khi “Hoa Thiên Cốt” được công chiếu. Bộ phim này giúp sự nghiệp của nam tài tử họ Hoắc bước sang một trang mới. 

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Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa tổ chức hôn lễ khi sự nghiệp của nam tài tử họ Hoắc đang trên đỉnh cao

Vậy nhưng sau khi thừa nhận hẹn hò với nữ diễn viên Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa vấp phải nhiều công kích. Đặc biệt sau khi kết hôn, hàng loạt tin đồn ác ý bủa vây cả hai. Nhiều người cho rằng trước khi xác định mối quan hệ với Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa không có antifan. Thế nhưng sau khi lấy vợ, anh dính khá nhiều thị phi.

Riêng về sự nghiệp, Hoắc Kiến Hoa không còn giữ được phong độ như trước. Dù có cơ hội hợp tác với nhiều diễn viên thực lực nhưng anh không thể thành công như trước. Nhiều người cho rằng sự nghiệp của Hoắc Kiến Hoa ra nông nỗi này là do Lâm Tâm Như.

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Sau khi kết hôn, sự nghiệp của Hoắc Kiến Hoa ngày một đi xuống. Nguyên nhân được cho là do nữ diễn viên Lâm Tâm Như

Dù những nhận định trên đây mang tính cảm tính nhưng không thể phủ nhận rằng sự nghiệp của Huỳnh Hiểu Minh và Hoắc Kiến Hoa thực sự xuống dốc kể từ sau khi kết hôn.

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Từ khóa:   Hoắc Kiến Hoa Angela Baby Huỳnh Hiểu Minh

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