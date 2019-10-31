Thái độ ‘mặt dày’ của Lý Tiểu Lộ và PG One chính là điều khiến cộng đồng mạng Trung Quốc không thể chấp nhận.
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Chiều ngày 30/10, nhiều clip tình cảm của Lý Tiểu Lộ và PG One bất ngờ được đăng tải trên mạng xã hội và ngay lập tức đã trở thành tâm điểm của truyền thông Hoa ngữ. Những đoạn video táo bạo này khiến nhiều người phải nóng mặt. Khi vẫn còn chưa kết thúc hôn nhân với Giả Nãi Lượng, Lý Tiểu Lộ đã có những hành động vô cùng thân mật với nhân tình kém tuổi.
Chưa hết, PG One còn thẳng thắn thừa nhận anh và Lý Tiểu Lộ đã qua lại với nhau ngay sau đó. Theo PG One, anh và vợ Giả Nãi Lượng đến với nhau vào thời điểm cả hai bị cả thế giới quay lưng lại. Cũng chính lúc này PG One mới nhận ra tấm chân tình của Lý Tiểu Lộ. Qua bài viết này, PG One còn ngầm ám chỉ Giả Nãi Lượng không tốt như vẻ bề ngoài. Chồng của Lý Tiểu Lộ có nhiều hành động ngăn cấm PG One hoạt động.
Thời gian trước đây Lý Tiểu Lộ liên tục khởi kiện những người đăng tin cô ngoại tình với PG One và thắng kiện. Nhưng sau khi những clip này được đăng tải và PG One lên tiếng xác nhận, netizen xứ Trung đã tẩy chay cặp đôi Lý Tiểu Lộ và PG One một cách triệt để.
Có nguồn tin cho rằng Giả Nãi Lượng gần như phát điên khi những clip này được đăng tải. Nhiều người cảm thương cho anh và hướng mọi chỉ trích về phía cặp đôi "gian phu dâm phụ" Lý Tiểu Lộ và PG One. Có lẽ sự nghiệp của Lý Tiểu Lộ và PG One sẽ kết thúc vì bị netizen “phong sát” đến cùng.