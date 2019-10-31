Netizen xứ Trung phẫn nộ sau khi PG One công khai thừa nhận hẹn hò Lý Tiểu Lộ

Sao quốc tế 31/10/2019 11:26

Thái độ ‘mặt dày’ của Lý Tiểu Lộ và PG One chính là điều khiến cộng đồng mạng Trung Quốc không thể chấp nhận.

Chiều ngày 30/10, nhiều clip tình cảm của Lý Tiểu Lộ và PG One bất ngờ được đăng tải trên mạng xã hội và ngay lập tức đã trở thành tâm điểm của truyền thông Hoa ngữ. Những đoạn video táo bạo này khiến nhiều người phải nóng mặt. Khi vẫn còn chưa kết thúc hôn nhân với Giả Nãi Lượng, Lý Tiểu Lộ đã có những hành động vô cùng thân mật với nhân tình kém tuổi.

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Lý Tiểu Lộ và PG One có những hành động gây phẫn nộ
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Cặp đôi cố tình đạp lên dư luận và giá trị đạo đức để đến với nhau

Chưa hết, PG One còn thẳng thắn thừa nhận anh và Lý Tiểu Lộ đã qua lại với nhau ngay sau đó. Theo PG One, anh và vợ Giả Nãi Lượng đến với nhau vào thời điểm cả hai bị cả thế giới quay lưng lại. Cũng chính lúc này PG One mới nhận ra tấm chân tình của Lý Tiểu Lộ. Qua bài viết này, PG One còn ngầm ám chỉ Giả Nãi Lượng không tốt như vẻ bề ngoài. Chồng của Lý Tiểu Lộ có nhiều hành động ngăn cấm PG One hoạt động.

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PG One cũng thừa nhận anh ta và Lý Tiểu Lộ qua lại với nhau

Thời gian trước đây Lý Tiểu Lộ liên tục khởi kiện những người đăng tin cô ngoại tình với PG One và thắng kiện. Nhưng sau khi những clip này được đăng tải và PG One lên tiếng xác nhận, netizen xứ Trung đã tẩy chay cặp đôi Lý Tiểu Lộ và PG One một cách triệt để.

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Có thông tin rằng Giả Nãi Lượng dường như phát điên khi xem được những hình ảnh thân mật của Lý Tiểu Lộ và nhân tình
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Tuy nhiên, không ít người cho rằng chia tay với Lý Tiểu Lộ là điều may mắn cho Giả Nãi Lượng

Có nguồn tin cho rằng Giả Nãi Lượng gần như phát điên khi những clip này được đăng tải. Nhiều người cảm thương cho anh và hướng mọi chỉ trích về phía cặp đôi "gian phu dâm phụ" Lý Tiểu Lộ và PG One. Có lẽ sự nghiệp của Lý Tiểu Lộ và PG One sẽ kết thúc vì bị netizen “phong sát” đến cùng.

Bị ‘phong sát’ sau khi ngoại tình, Lý Tiểu Lộ vẫn ngang nhiên qua lại với tình trẻ?

Bị ‘phong sát’ sau khi ngoại tình, Lý Tiểu Lộ vẫn ngang nhiên qua lại với tình trẻ?

Những hình ảnh thân mật của Lý Tiểu Lộ và PG One được đăng tải mới đây khiến nhiều netizen Hoa ngữ bức xúc.

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Từ khóa:   Giả Nãi Lượng Lý Tiểu Lộ và PG One PG One

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