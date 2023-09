Chiều ngày 30/10, nhiều clip tình cảm của Lý Tiểu Lộ và PG One bất ngờ được đăng tải trên mạng xã hội và ngay lập tức đã trở thành tâm điểm của truyền thông Hoa ngữ. Những đoạn video táo bạo này khiến nhiều người phải nóng mặt. Khi vẫn còn chưa kết thúc hôn nhân với Giả Nãi Lượng, Lý Tiểu Lộ đã có những hành động vô cùng thân mật với nhân tình kém tuổi.

Lý Tiểu Lộ và PG One có những hành động gây phẫn nộ

Cặp đôi cố tình đạp lên dư luận và giá trị đạo đức để đến với nhau

Chưa hết, PG One còn thẳng thắn thừa nhận anh và Lý Tiểu Lộ đã qua lại với nhau ngay sau đó. Theo PG One, anh và vợ Giả Nãi Lượng đến với nhau vào thời điểm cả hai bị cả thế giới quay lưng lại. Cũng chính lúc này PG One mới nhận ra tấm chân tình của Lý Tiểu Lộ. Qua bài viết này, PG One còn ngầm ám chỉ Giả Nãi Lượng không tốt như vẻ bề ngoài. Chồng của Lý Tiểu Lộ có nhiều hành động ngăn cấm PG One hoạt động.