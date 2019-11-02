Những tấm hình chưa từng công bố của ‘Đông Cung’ khiến fan hâm mộ thích thú

Dù bộ phim truyền hình ‘Đông Cung’ đã được công chiếu nhưng có những hình ảnh đến thời điểm này nhà sản xuất mới đăng tải.
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“Đông Cung” là một trong những bộ phim truyền hình cổ trang Hoa ngữ được chú ý nhất thời gian vừa qua. Bộ phim này cũng giúp Trần Tinh Húc và Bành Tiểu Nhiễm có bước tiến khá vững chắc trong sự nghiệp diễn xuất của mình.
Ngay từ khi còn chưa được chuyển thể thành phim, “Đông Cung” là đã sở hữu lượng fan hâm mộ khổng lồ. Sau khi được chuyển thể, nhiều fan trung thành của tác phẩm này có chút lo lắng nhưng cũng kỳ vọng phim truyền hình “Đông Cung” có thể giống như nhiều bộ phim chuyển thể khác mang về thành công.
Không phụ lòng người hâm mộ, “Đông Cung” thực sự trở thành một hiện tượng phim truyền hình Hoa ngữ thời gian vừa qua. Dù phải cắt khá nhiều cảnh quay để được phát sóng nhưng “Đông Cung” vẫn lấy được nước mắt của nhiều người bởi kịch bản xuất sắc cùng tài năng diễn xuất của dàn diễn viên chính. Mới đây, nhà sản xuất vừa đăng tải những hình ảnh chưa từng công bố của bộ phim khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích.