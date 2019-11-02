Những tấm hình chưa từng công bố của ‘Đông Cung’ khiến fan hâm mộ thích thú

Dù bộ phim truyền hình ‘Đông Cung’ đã được công chiếu nhưng có những hình ảnh đến thời điểm này nhà sản xuất mới đăng tải.

“Đông Cung” là một trong những bộ phim truyền hình cổ trang Hoa ngữ được chú ý nhất thời gian vừa qua. Bộ phim này cũng giúp Trần Tinh Húc và Bành Tiểu Nhiễm có bước tiến khá vững chắc trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

'Đông Cung" giúp tên tuổi của Trần Tinh Húc được nhiều người biết đến

Trần Tinh Húc khắc họa thành công vai diễn Lý Thừa Ngân

Nhiều fan hâm mộ bộ phim nhận xét rằng khó ai có thể vào vai Lý Thừa Ngân thành công như Trần Tinh Húc

Ngay từ khi còn chưa được chuyển thể thành phim, “Đông Cung” là đã sở hữu lượng fan hâm mộ khổng lồ. Sau khi được chuyển thể, nhiều fan trung thành của tác phẩm này có chút lo lắng nhưng cũng kỳ vọng phim truyền hình “Đông Cung” có thể giống như nhiều bộ phim chuyển thể khác mang về thành công.

Sự nghiệp của Bành Tiểu Nhiễm cũng bước sang một trang mới sau thành công của 'Đông Cung'

Bành Tiểu Nhiễm vào vai cô công chúa Tiểu Phong thông minh, xinh đẹp

Dù nước mất nhà tan vì một người đàn ông nhưng nàng công chúa này vẫn hết lòng yêu đối phương

Nhan sắc và diễn xuất của Bành Tiểu Nhiễm rất phù hợp với nhân vật Tiểu Phong

Vốn là một cô gái hồn nhiên tốt bụng, những biến cố liên tiếp đến với gia đình khiến Tiểu Phong dần dần thay đổi

Vậy nhưng những biến cố ấy vẫn không thể khiến cô ngừng yêu Lý Thừa Ngân

Tính đến thời điểm hiện tại, Tiểu Phong chính là vai diễn thành công nhất của Bành Tiểu Nhiễm

Không phụ lòng người hâm mộ, “Đông Cung” thực sự trở thành một hiện tượng phim truyền hình Hoa ngữ thời gian vừa qua. Dù phải cắt khá nhiều cảnh quay để được phát sóng nhưng “Đông Cung” vẫn lấy được nước mắt của nhiều người bởi kịch bản xuất sắc cùng tài năng diễn xuất của dàn diễn viên chính. Mới đây, nhà sản xuất vừa đăng tải những hình ảnh chưa từng công bố của bộ phim khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích.

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