Những tấm hình chưa từng công bố của ‘Đông Cung’ khiến fan hâm mộ thích thú

Sao quốc tế 02/11/2019 08:34

Dù bộ phim truyền hình ‘Đông Cung’ đã được công chiếu nhưng có những hình ảnh đến thời điểm này nhà sản xuất mới đăng tải.

“Đông Cung” là một trong những bộ phim truyền hình cổ trang Hoa ngữ được chú ý nhất thời gian vừa qua. Bộ phim này cũng giúp Trần Tinh HúcBành Tiểu Nhiễm có bước tiến khá vững chắc trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

dong cung 1
'Đông Cung" giúp tên tuổi của Trần Tinh Húc được nhiều người biết đến
dong cung 2
Trần Tinh Húc khắc họa thành công vai diễn Lý Thừa Ngân
dong cung 3
Nhiều fan hâm mộ bộ phim nhận xét rằng khó ai có thể vào vai Lý Thừa Ngân thành công như Trần Tinh Húc

Ngay từ khi còn chưa được chuyển thể thành phim, “Đông Cung” là đã sở hữu lượng fan hâm mộ khổng lồ. Sau khi được chuyển thể, nhiều fan trung thành của tác phẩm này có chút lo lắng nhưng cũng kỳ vọng phim truyền hình “Đông Cung” có thể giống như nhiều bộ phim chuyển thể khác mang về thành công.

dong cung 4
Sự nghiệp của Bành Tiểu Nhiễm cũng bước sang một trang mới sau thành công của 'Đông Cung'
dong cung 5
Bành Tiểu Nhiễm vào vai cô công chúa Tiểu Phong thông minh, xinh đẹp
dong cung 6
Dù nước mất nhà tan vì một người đàn ông nhưng nàng công chúa này vẫn hết lòng yêu đối phương
dong cung 7
Nhan sắc và diễn xuất của Bành Tiểu Nhiễm rất phù hợp với nhân vật Tiểu Phong
dong cung 8
Vốn là một cô gái hồn nhiên tốt bụng, những biến cố liên tiếp đến với gia đình khiến Tiểu Phong dần dần thay đổi
dong cung 9
Vậy nhưng những biến cố ấy vẫn không thể khiến cô ngừng yêu Lý Thừa Ngân
dong cung 10
Tính đến thời điểm hiện tại, Tiểu Phong chính là vai diễn thành công nhất của Bành Tiểu Nhiễm

Không phụ lòng người hâm mộ, “Đông Cung” thực sự trở thành một hiện tượng phim truyền hình Hoa ngữ thời gian vừa qua. Dù phải cắt khá nhiều cảnh quay để được phát sóng nhưng “Đông Cung” vẫn lấy được nước mắt của nhiều người bởi kịch bản xuất sắc cùng tài năng diễn xuất của dàn diễn viên chính. Mới đây, nhà sản xuất vừa đăng tải những hình ảnh chưa từng công bố của bộ phim khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích. 

Hé lộ dung nhan hai cô con gái tài năng của Lý Liên Kiệt và Hoa hậu Lợi Trí

Hé lộ dung nhan hai cô con gái tài năng của Lý Liên Kiệt và Hoa hậu Lợi Trí

Ngôi sao nổi tiếng Lý Liên Kiệt khiến nhiều người phải ghen tỵ vì có hai cô con gái vừa xinh đẹp lại vô cùng tài năng.

Xem thêm
Từ khóa:   Bành Tiểu Nhiễm Trần Tinh Húc phim cổ trang Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Hé lộ dung nhan hai cô con gái tài năng của Lý Liên Kiệt và Hoa hậu Lợi Trí

Hé lộ dung nhan hai cô con gái tài năng của Lý Liên Kiệt và Hoa hậu Lợi Trí

‘Tiểu tam’ đáng sợ nhất Hong Kong có thai với nhân tình, chuẩn bị làm đám cưới tại Mỹ?

‘Tiểu tam’ đáng sợ nhất Hong Kong có thai với nhân tình, chuẩn bị làm đám cưới tại Mỹ?

Netizen xứ Trung phẫn nộ sau khi PG One công khai thừa nhận hẹn hò Lý Tiểu Lộ

Netizen xứ Trung phẫn nộ sau khi PG One công khai thừa nhận hẹn hò Lý Tiểu Lộ

Chẳng cần photoshop, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn tỏa sáng rực rỡ

Chẳng cần photoshop, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn tỏa sáng rực rỡ

Bị ‘phong sát’ sau khi ngoại tình, Lý Tiểu Lộ vẫn ngang nhiên qua lại với tình trẻ?

Bị ‘phong sát’ sau khi ngoại tình, Lý Tiểu Lộ vẫn ngang nhiên qua lại với tình trẻ?

Sân bay bỗng trở thành sàn diễn thời trang của gia đình Phạm Băng Băng

Sân bay bỗng trở thành sàn diễn thời trang của gia đình Phạm Băng Băng

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 1 giờ 59 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 2 giờ 59 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 3 giờ 59 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 6 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới