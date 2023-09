Theo đó, một vài clip tình cảm của Lý Tiểu Lộ và PG One bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua. Những hành động ngọt ngào quá mức của cặp đôi ngay lập tức hứng "gạch đá" từ dư luận. Trong khi Lý Tiểu Lộ im lặng thì PG One lại đăng đàn thừa nhận mình từng hẹn hò với đàn chị. Thời điểm họ qua lại với nhau là khi cả hai bị cả thế giới quay lưng.

Trong bài hát mới của mình, PG One dùng cụm từ nhạy cảm 'đi làm tóc' để bóc mẽ những hành động trước đây của Lý Tiểu Lộ

Sau thời gian mặn nồng dường như mối quan hệ giữa Lý Tiểu Lộ và tình trẻ đang rất xấu

Nhiều người tin rằng, tình cảm của Lý Tiểu Lộ và PG One hiện nay không tốt đẹp gì. Nam ca sĩ trẻ đang cố tình dùng mọi chiêu trò để phá hoại những cố gắng “tẩy trắng” của Lý Tiểu Lộ. Nhiều người cho rằng có lẽ những clip được đăng tải những ngày qua là do PG One cung cấp. Chưa hết, sau khi thừa nhận qua lại với gái có chồng, PG One còn tung ra một bài hát mới được cho là để bóc mẽ Lý Tiểu Lộ. Đáng nói là trong lời bài hát, PG One dùng cụm từ “đi làm tóc” để đá xéo người tình.

Phản bội người chồng như Giả Nãi Lượng, hậu quả hôm nay là cái giá phải trả cho Lý Tiểu Lộ

Có vẻ sau những tháng ngày mặn nồng bên nhau, cặp đôi đã không còn tiếp tục gắn bó nên PG One muốn triệt hạ Lý Tiểu Lộ để cô không còn hy vọng quay trở lại showbiz. Không ít người hâm mộ cho rằng đây là cái giá mà Lý Tiểu Lộ phải trả khi phản bội người đàn ông hết mực yêu chiều vợ con như Giả Nãi Lượng để chạy theo nhân tình kém 13 tuổi PG One.