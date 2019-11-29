Động thái mới của bạn gái Cao Dĩ Tường khiến cộng động mạng xót xa

Sao quốc tế 29/11/2019 11:53

Sau cái chết của Cao Dĩ Tường, bạn gái 22 tuổi của anh đã bất ngờ cập nhật trang cá nhân với dòng trạng thái khiến nhiều người xót xa.

Mấy ngày gần đây làng giải trí Hoa ngữ chấn động với việc nam diễn viên Cao Dĩ Tường đột tử khi đang quay show thực tế. Cái chết của Cao Dĩ Tường làm dấy lên làn sóng tẩy chay đài Chiết Giang vì nhiều lần khiến khách mời tham gia chương trình bị thương.

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Cái chết của Cao Dĩ Tường khiến làng giải trí Hoa ngữ chấn động

Bên cạnh đó nhiều nguồn tin còn cho biết, khi xảy ra sự việc các nhân viên tổ chức chương trình đã không kịp thời có mặt để hỗ trợ nạn nhân. Khi được đưa đến bệnh viện, nam diễn viên nổi tiếng đã tử vong. Sau sự cố này, fan hâm mộ của Hoàng Cảnh Du, Trần Vỹ Đình cũng mong muốn thần tượng của mình rời khỏi chương trình nguy hiểm này.

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Cao Dĩ Tường và bạn gái Bella được cho là đã đính hôn và chuẩn bị làm đám cưới

Sau cái chết của Cao Dĩ Tường, nhiều netizen xót xa khi biết nam diễn viên này đã có bạn gái và chuẩn bị kết hôn nhưng vì muốn giữ bí mật đời tư nên chưa công khai. Theo đó, bạn gái Cao Dĩ TườngTô Tương Hàm, tên thường gọi là Bella, chỉ mới 22 tuổi. Có tin đồn cặp đôi đã đăng ký kết hôn nhưng công ty quản lý của Cao Dĩ Tường đã phủ nhận chuyện này.

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Bella cập nhật trang cá nhân khiến nhiều người lo lắng
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Có lẽ cô cần rất nhiều thời gian mới có thể vượt qua nỗi đau này

Ngày 29/11, Bella bất ngờ cập nhật trang cá nhân của mình với dòng trạng thái: “Bất luận thế nào, em và anh rồi sẽ tương phùng”. Câu nói này của Bella khiến không ít người xót xa. Lẽ ra Cao Dĩ Tường và bạn gái sẽ có một cuộc sống hạnh phúc nhưng sự ra đi đột ngột của bạn trai khiến cô gái mới 22 tuổi phải trải qua cú sốc vô cùng lớn. Có lẽ cần một thời gian khá dài Bella mới gượng dậy được sau nỗi đau này.

Cộng đồng mạng xứ Trung sốc nặng trước thông tin Cao Dĩ Tường đột tử khi quay chương trình

Cộng đồng mạng xứ Trung sốc nặng trước thông tin Cao Dĩ Tường đột tử khi quay chương trình

Sự việc đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của Cbiz hiện nay là việc nam diễn viên Cao Dĩ Tường bị hôn mê bất tỉnh khi quay chương trình.

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