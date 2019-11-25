Lâm Tâm Như già nua và xuống sắc trong những tấm hình chưa qua chỉnh sửa

Không còn xinh lung linh, nữ diễn viên Lâm Tâm Như trông già nua và xuống sắc trong những tấm hình "chụp vội".
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Vốn nổi tiếng xinh đẹp, nữ diễn viên Lâm Tâm Như từng là nữ thần trong mộng của rất nhiều chàng trai. Đôi mắt to tròn, nụ cười rạng rỡ luôn giúp nữ diễn viên họ Lâm tỏa sáng. Giờ đây dù đã 43 tuổi và đã sinh con nhưng Lâm Tâm Như vẫn được đánh giá là trẻ hơn bạn bè đồng trang lứa rất nhiều.
Mới đây khi tham gia một sự kiện, bà xã Hoắc Kiến Hoa nhận được cơn mưa lời khen bởi nhan sắc kiều diễm của mình. Khoác lên mình bộ đồ màu đen, khuôn mặt trang điểm không mấy cầu kì nhưng Lâm Tâm Như vẫn toát lên vẻ đẹp quyến rũ.
Tuy nhiên đây chỉ là những tấm hình đã được chỉnh sửa kĩ càng. Trên thực tế, những tấm hình của Lâm Tâm Như được chụp bởi “người qua đường” lại khiến nhiều người thất vọng. Không dùng photoshop, nhan sắc của Lâm Tâm Như có phần xuống sắc.
Vẫn biết rằng thời gian là kẻ thù của nhan sắc nhưng sự khác biệt quá lớn giữa hình đã được chỉnh sửa và hình được chụp bình thường của Lâm Tâm Như đã gây bất ngờ cho nhiều người.