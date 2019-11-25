Lâm Tâm Như già nua và xuống sắc trong những tấm hình chưa qua chỉnh sửa

Vốn nổi tiếng xinh đẹp, nữ diễn viên Lâm Tâm Như từng là nữ thần trong mộng của rất nhiều chàng trai. Đôi mắt to tròn, nụ cười rạng rỡ luôn giúp nữ diễn viên họ Lâm tỏa sáng. Giờ đây dù đã 43 tuổi và đã sinh con nhưng Lâm Tâm Như vẫn được đánh giá là trẻ hơn bạn bè đồng trang lứa rất nhiều.

Những tấm hình mới nhất của nữ diễn viên Lâm Tâm Như được studio của cô đăng tải

Xinh đẹp, trẻ trung, thành đạt, hạnh phúc là những gì Lâm Tâm Như đang có

Trong những tấm hình này, Lâm Tâm Như sở hữu vẻ đẹp không tì vết

Mới đây khi tham gia một sự kiện, bà xã Hoắc Kiến Hoa nhận được cơn mưa lời khen bởi nhan sắc kiều diễm của mình. Khoác lên mình bộ đồ màu đen, khuôn mặt trang điểm không mấy cầu kì nhưng Lâm Tâm Như vẫn toát lên vẻ đẹp quyến rũ.