Hé lộ lý do khiến Lâm Tâm Như cố tình khoe mẽ tình yêu của Hoắc Kiến Hoa

Khi Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa quyết định đến với nhau, nhiều người cho rằng hôn nhân của họ sẽ không bền chặt, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Do đó việc Hoắc Kiến Hoa đối xử với Lâm Tâm Như thế nào sau khi kết hôn luôn được fan hâm mộ đặc biệt quan tâm. Liệu anh có rất mực yêu chiều Lâm Tâm Như như nhiều người vẫn tưởng không?

Nhiều người không tin tình cảm giữa Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa sẽ bền chặt

Mới đây một người thạo tin trong giới giải trí Cbiz tiết lộ Lâm Tâm Như rất thích nói dối về việc Hoắc Kiến Hoa đối xử với mình tốt nhường nào. Trên thực tế Hoắc Kiến Hoa là một người đàn ông khá lạnh lùng, không hề chiều chuộng vợ như những gì Lâm Tâm Như nói. Nữ diễn viên họ Lâm làm vậy nhằm tỏ ra mình là mẫu người thành công mọi mặt kể cả sự nghiệp lẫn tình yêu. Do đó, bà xã Hoắc Kiến Hoa cố tình thổi phồng sự thật về tình cảm của chồng dành cho mình.