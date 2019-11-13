Hé lộ lý do khiến Lâm Tâm Như cố tình khoe mẽ tình yêu của Hoắc Kiến Hoa

Sau hàng loạt những lời "có cánh" dành cho Hoắc Kiến Hoa, nữ diễn viên Lâm Tâm Như bị netizen xứ Trung bóc mẽ hành động này.
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Khi Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa quyết định đến với nhau, nhiều người cho rằng hôn nhân của họ sẽ không bền chặt, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Do đó việc Hoắc Kiến Hoa đối xử với Lâm Tâm Như thế nào sau khi kết hôn luôn được fan hâm mộ đặc biệt quan tâm. Liệu anh có rất mực yêu chiều Lâm Tâm Như như nhiều người vẫn tưởng không?
Mới đây một người thạo tin trong giới giải trí Cbiz tiết lộ Lâm Tâm Như rất thích nói dối về việc Hoắc Kiến Hoa đối xử với mình tốt nhường nào. Trên thực tế Hoắc Kiến Hoa là một người đàn ông khá lạnh lùng, không hề chiều chuộng vợ như những gì Lâm Tâm Như nói. Nữ diễn viên họ Lâm làm vậy nhằm tỏ ra mình là mẫu người thành công mọi mặt kể cả sự nghiệp lẫn tình yêu. Do đó, bà xã Hoắc Kiến Hoa cố tình thổi phồng sự thật về tình cảm của chồng dành cho mình.
Nữ diễn viên Lâm Tâm Như luôn miệng khen chồng là một người đàn ông tuyệt vời. Đặc biệt theo lời cô, Hoắc Kiến Hoa rất cuồng con gái cũng như rất chiều chuộng và biết cách chăm sóc vợ con. Thế nhưng trên thực tế, Hoắc Kiến Hoa từng thừa nhận trong một bài phỏng vấn rằng đến bản thân anh cũng không thể chăm sóc tốt, vậy thì sao có thể chăm sóc tốt cho người khác?
Suy luận này nhận được sự ủng hộ của đông đảo netizen xứ Trung. Có lẽ chính Lâm Tâm Như cũng không ngờ rằng việc khoe mẽ chuyện đời tư trên sóng truyền hình đã vấp phải phản ứng trái chiều từ dư luận.