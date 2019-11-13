Hé lộ lý do khiến Lâm Tâm Như cố tình khoe mẽ tình yêu của Hoắc Kiến Hoa

Sao quốc tế 13/11/2019 11:33

Sau hàng loạt những lời "có cánh" dành cho Hoắc Kiến Hoa, nữ diễn viên Lâm Tâm Như bị netizen xứ Trung bóc mẽ hành động này.

Khi Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa quyết định đến với nhau, nhiều người cho rằng hôn nhân của họ sẽ không bền chặt, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Do đó việc Hoắc Kiến Hoa đối xử với Lâm Tâm Như thế nào sau khi kết hôn luôn được fan hâm mộ đặc biệt quan tâm. Liệu anh có rất mực yêu chiều Lâm Tâm Như như nhiều người vẫn tưởng không?

dien vien lam tam nhu 1
Nhiều người không tin tình cảm giữa Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa sẽ bền chặt

Mới đây một người thạo tin trong giới giải trí Cbiz tiết lộ Lâm Tâm Như rất thích nói dối về việc Hoắc Kiến Hoa đối xử với mình tốt nhường nào. Trên thực tế Hoắc Kiến Hoa là một người đàn ông khá lạnh lùng, không hề chiều chuộng vợ như những gì Lâm Tâm Như nói. Nữ diễn viên họ Lâm làm vậy nhằm tỏ ra mình là mẫu người thành công mọi mặt kể cả sự nghiệp lẫn tình yêu. Do đó, bà xã Hoắc Kiến Hoa cố tình thổi phồng sự thật về tình cảm của chồng dành cho mình.

dien vien lam tam nhu 2
Trên thực tế Hoắc Kiến Hoa là một người khá lạnh lùng
dien vien lam tam nhu 3
Anh từng thừa nhận không thể tự chăm sóc tốt cho bản thân thì làm sao có thể chăm sóc cho người khác?

Nữ diễn viên Lâm Tâm Như luôn miệng khen chồng là một người đàn ông tuyệt vời. Đặc biệt theo lời cô, Hoắc Kiến Hoa rất cuồng con gái cũng như rất chiều chuộng và biết cách chăm sóc vợ con. Thế nhưng trên thực tế, Hoắc Kiến Hoa từng thừa nhận trong một bài phỏng vấn rằng đến bản thân anh cũng không thể chăm sóc tốt, vậy thì sao có thể chăm sóc tốt cho người khác?

dien vien lam tam nhu 4
Nữ diễn viên Lâm Tâm Như cố tình khoe khoang tình cảm của Hoắc Kiến Hoa là vì muốn xây dựng hình tượng một người phụ nữ thành công về mọi mặt

Suy luận này nhận được sự ủng hộ của đông đảo netizen xứ Trung. Có lẽ chính Lâm Tâm Như cũng không ngờ rằng việc khoe mẽ chuyện đời tư trên sóng truyền hình đã vấp phải phản ứng trái chiều từ dư luận.

Lâm Tâm Như tích cực ủng hộ sự nghiệp của Hoắc Kiến Hoa sau tin đồn hôn nhân rạn nứt

Lâm Tâm Như tích cực ủng hộ sự nghiệp của Hoắc Kiến Hoa sau tin đồn hôn nhân rạn nứt

Sau khi công khai tỏ tình với Hoắc Kiến Hoa trên sóng truyền hình, nữ diễn viên Lâm Tâm Như còn hết lòng ủng hộ sự nghiệp của chồng.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa Hoắc Kiến Hoa bà xã Hoắc Kiến Hoa

TIN LIÊN QUAN

Lâm Tâm Như tích cực ủng hộ sự nghiệp của Hoắc Kiến Hoa sau tin đồn hôn nhân rạn nứt

Lâm Tâm Như tích cực ủng hộ sự nghiệp của Hoắc Kiến Hoa sau tin đồn hôn nhân rạn nứt

Hoắc Kiến Hoa đánh Lâm Tâm Như trước mặt con gái?

Hoắc Kiến Hoa đánh Lâm Tâm Như trước mặt con gái?

Lâm Tâm Như thừa nhận từng khóc lóc cầu xin Quỳnh Dao để được vào vai Hạ Tử Vy

Lâm Tâm Như thừa nhận từng khóc lóc cầu xin Quỳnh Dao để được vào vai Hạ Tử Vy

Được kết hôn với Hoắc Kiến Hoa là điều hạnh phúc nhất cuộc đời Lâm Tâm Như

Được kết hôn với Hoắc Kiến Hoa là điều hạnh phúc nhất cuộc đời Lâm Tâm Như

Những động thái liên tiếp của vợ chồng Lâm Tâm Như phủ nhận chuyện hôn nhân rạn nứt

Những động thái liên tiếp của vợ chồng Lâm Tâm Như phủ nhận chuyện hôn nhân rạn nứt

Chỉ với một hành động nhỏ, Lâm Tâm Như khẳng định hôn nhân với Hoắc Kiến Hoa vẫn bền chặt

Chỉ với một hành động nhỏ, Lâm Tâm Như khẳng định hôn nhân với Hoắc Kiến Hoa vẫn bền chặt

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 57 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 1 giờ 57 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 2 giờ 57 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 5 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới