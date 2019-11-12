Lâm Tâm Như tích cực ủng hộ sự nghiệp của Hoắc Kiến Hoa sau tin đồn hôn nhân rạn nứt

Sao quốc tế 12/11/2019 16:15

Sau khi công khai tỏ tình với Hoắc Kiến Hoa trên sóng truyền hình, nữ diễn viên Lâm Tâm Như còn hết lòng ủng hộ sự nghiệp của chồng.

Đối diện với hàng loạt tin đồn hôn nhân trục trặc suốt thời gian qua, vợ chồng Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa vẫn dành cho nhau tình cảm ngọt ngào khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Cách đây không lâu, khi tham gia một chương trình truyền hình thực tế, nữ diễn viên Lâm Tâm Như đã công khai tỏ tình với chồng ngay trên sóng truyền hình. Cô cho biết lấy Hoắc Kiến Hoa là điều may mắn nhất trong cuộc đời mình.

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Đứng trước nhiều tin đồn hôn nhân trục trặc, cặp đôi nổi tiếng vẫn luôn bên nhau vượt qua sóng gió

Không chỉ vậy, Lâm Tâm Như còn vận dụng mọi mối quan hệ để ủng hộ sự nghiệp của chồng. Khi bộ phim điện ảnh mới của Hoắc Kiến Hoa sắp được công chiếu, nữ diễn viên họ Lâm không ngừng quảng bá trên trang cá nhân của mình. Thậm chí cô còn mua 100 vé xem phim để tặng fan hâm mộ. Hành động ngọt ngào này của Lâm Tâm Như phần nào xóa tan tin đồn hôn nhân trục trặc.

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Trên trang cá nhân, Lâm Tâm Như thường xuyên giúp chồng quảng bá cho bộ phim sắp ra rạp
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Cô còn dành tặng 100 vé xem phim cho fan hâm mộ
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'Hẹn ước mùa đông' là bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Hoắc Kiến Hoa và cũng là lần hợp tác thứ hai giữa anh và Mã Tư Thuần

Bộ phim điện ảnh mới của Hoắc Kiến Hoa có tên “Hẹn ước mùa đông”. Đây là lần thứ hai anh hợp tác với Mã Tư Thuần sau thành công của bộ phim truyền hình “Hãy nhắm mắt khi anh đến”. Sự tái hợp này của cặp đôi khiến nhiều fan hâm mộ thích thú. Phim cũng đánh dấu sự quay trở lại màn ảnh rộng của Hoắc Kiến Hoa sau hai năm vắng bóng. 

Hoắc Kiến Hoa đánh Lâm Tâm Như trước mặt con gái?

Hoắc Kiến Hoa đánh Lâm Tâm Như trước mặt con gái?

Vừa mới khen chồng trên sóng truyền hình, nữ diễn viên Lâm Tâm Như bất ngờ dính tin đồn từng bị Hoắc Kiến Hoa đánh ngay trước mặt con gái.

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Từ khóa:   Hoắc Kiến Hoa Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa Mã Tư Thuần

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