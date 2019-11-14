Sau 20 năm, Lâm Chí Dĩnh hé lộ bí mật tình sử với Lâm Tâm Như

Diễn viên Lâm Tâm Như và tình đầu Lâm Chí Dĩnh từng là cặp đôi đẹp nhất làng giải trí Hoa ngữ nhưng lại chia tay trong tiếc nuối.

Trước khi đến với Hoắc Kiến Hoa, chuyện tình cảm của nữ diễn viên Lâm Tâm Như và nam ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Đài Loan Lâm Chí Dĩnh từng là đề tài được bàn luận nhiều nhất trên các tờ báo giải trí Hoa ngữ. Cả hai bén duyên từ khi còn rất trẻ. Họ chính thức hẹn hò khi Lâm Tâm Như mới 19 tuổi còn Lâm Chí Dĩnh mới ở tuổi 21. Trước khi đến với Hoắc Kiến Hoa, Lâm Chí Dĩnh từng là tình đầu của Lâm Tâm Như Lâm Tâm Như và Lâm Chí Dĩnh từng là cặp đôi nổi tiếng một thời của làng giải trí xứ Đài vì sự đẹp đôi cũng như độ nổi tiếng của cả hai. Vậy nhưng sau khi Lâm Tâm Như nổi tiếng, cặp đôi bất ngờ tuyên bố chia tay trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Lý do cả hai "đường ai nấy đi" cho đến nay mãi vẫn là bí mật.

Chuyện tình của diễn viên Lâm Tâm Như và Lâm Chí Dĩnh từng được nhiều người ngưỡng mộ Vào thời điểm đó, từng có tin đồn rằng trong khi Lâm Chí Dĩnh thực hiện nghĩa vụ quân sự thì Lâm Tâm Như hợp tác với Tô Hữu Bằng trong nhiều bộ phim đình đám. Nhiều người cho rằng Lâm Tâm Như nảy sinh tình cảm với Tô Hữu Bằng trong lúc xa người yêu nên Lâm Chí Dĩnh quyết định chia tay. Tuy nhiên, các nhân vật chính chưa một lần xác nhận tính thực hư của thông tin trên. Hồi 19 tuổi, Lâm Tâm Như có mối tình đẹp như mơ với Lâm Chí Dĩnh Vậy nhưng có tin đồn rằng Tô Hữu Bằng là nguyên nhân khiến Lâm Tâm Như và Lâm Chí Dĩnh chia tay Sau 20 năm, mới đây khi tham gia phỏng vấn Lâm Chí Dĩnh đã vô tình tiết lộ lý do khiến anh và Lâm Tâm Như chia tay năm nào. Lâm Chí Dĩnh cho biết: “Điểm nào Lâm Tâm Như cũng tốt, chính vì vậy cái duyên với người khác giới của cô ấy cũng vượt mức bình thường”. Câu nói này của Lâm Chí Dĩnh khiến người hâm mộ phần nào đoán được nguyên nhân khiến anh chủ động nói lời chia tay Lâm Tâm Như 20 năm trước.

Sau 20 năm Lâm Chí Dĩnh đã hé lộ lý do khiến anh và Lâm Tâm Như chia tay Anh cho rằng duyên với người khác giới của Lâm Tâm Như vượt mức bình thường Hiện nay cả Lâm Tâm Như và Lâm Chí Dĩnh đều đã có gia đình riêng ấm êm. Cả hai vẫn phối hợp khá ăn ý khi cùng xuất hiện trong những chương trình được mời. Do đó, nhiều người tin rằng những ân oán 20 năm trước của cặp đôi nổi tiếng một thời đã được xóa bỏ hoàn toàn.

Hé lộ lý do khiến Lâm Tâm Như cố tình khoe mẽ tình yêu của Hoắc Kiến Hoa Sau hàng loạt những lời "có cánh" dành cho Hoắc Kiến Hoa, nữ diễn viên Lâm Tâm Như bị netizen xứ Trung bóc mẽ hành động này.

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