Cộng đồng mạng xứ Trung sốc nặng trước thông tin Cao Dĩ Tường đột tử khi quay chương trình

Sao quốc tế 27/11/2019 10:13

Sự việc đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của Cbiz hiện nay là việc nam diễn viên Cao Dĩ Tường bị hôn mê bất tỉnh khi quay chương trình.

Rạng sáng ngày 27/11, một vài hình ảnh được cộng đồng mạng xứ Trung đăng tải cho thấy nam diễn viên Cao Dĩ Tường bị hôn mê và phải gọi xe cấp cứu khi quay một chương trình truyền hình thực tế. Theo Sina, tham gia chương trình này còn có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Hoa ngữ như Trần Vỹ Đình, Hoàng Cảnh Du…

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Cao Dĩ Tường bị ngất lịm khi đang quay một chương trình truyền hình thực tế
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Trần Vỹ Đình chắp tay cầu nguyện cho đồng nghiệp của mình
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Tất cả mọi người đều bàng hoàng khi Cao Dĩ Tường ngã quỵ

Một nguồn tin khác cho hay, khoảng 1 giờ 45 phút ngày 27/11, khi đang quay chương trình Cao Dĩ Tường bất ngờ ngất lịm đi. Các nhân viên y tế có mặt đã tiến hành hô hấp cho nam diễn viên này. Khoảng 2 giờ 30 phút, Cao Dĩ Tường được đưa lên xe cấp cứu. Một số phóng viên đã liên lạc với Đài truyền hình Chiết Giang (đơn vị tổ chức chương trình) để nắm rõ tình hình nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời.

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Hiện nay có nhiều thông tin cho rằng Cao Dĩ Tường bị đột tử nhưng phía nhà sản xuất chương trình chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào

Theo những hình ảnh được đăng tải trên mạng, sau khi Cao Dĩ Tường bị ngất, các thành viên khác vô cùng sốc. Trần Vỹ Đình chỉ biết chắp tay cầu nguyện cho đồng nghiệp trong khi đó Hoàng Cảnh Du thất thần nhìn Cao Dĩ Tường được đưa lên xe cứu thương.

Cao Dĩ Tường là người mẫu kiêm diễn viên người Canada gốc Đài Loan, sinh năm 1984. Với chiều cao vượt trội 1.93m cùng gương mặt điển trai, anh từng để lại ấn tượng với người xem qua nhiều vai diễn.

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Cao Dĩ Tường từng được yêu mến qua các bộ phim như 'Đẳng Cấp Quý Cô' hay 'Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên'

Nhưng phải đến bộ phim “Đẳng Cấp Quý Cô” hợp tác cùng Trần Kiều ÂnTrương Hàn, cái tên Cao Dĩ Tường mới thực sự nổi tiếng. Hiện có nhiều tin đồn cho rằng nam tài tử này đã đột tử nhưng người quản lý cũng như đơn vị tổ chức chương trình vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào.

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Từ khóa:   Trần Kiều Ân Trần Vỹ Đình Trương Hàn

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