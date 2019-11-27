Rạng sáng ngày 27/11, một vài hình ảnh được cộng đồng mạng xứ Trung đăng tải cho thấy nam diễn viên Cao Dĩ Tường bị hôn mê và phải gọi xe cấp cứu khi quay một chương trình truyền hình thực tế. Theo Sina, tham gia chương trình này còn có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Hoa ngữ như Trần Vỹ Đình, Hoàng Cảnh Du…

Cao Dĩ Tường bị ngất lịm khi đang quay một chương trình truyền hình thực tế

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Tất cả mọi người đều bàng hoàng khi Cao Dĩ Tường ngã quỵ

Một nguồn tin khác cho hay, khoảng 1 giờ 45 phút ngày 27/11, khi đang quay chương trình Cao Dĩ Tường bất ngờ ngất lịm đi. Các nhân viên y tế có mặt đã tiến hành hô hấp cho nam diễn viên này. Khoảng 2 giờ 30 phút, Cao Dĩ Tường được đưa lên xe cấp cứu. Một số phóng viên đã liên lạc với Đài truyền hình Chiết Giang (đơn vị tổ chức chương trình) để nắm rõ tình hình nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời.