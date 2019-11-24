Điểm danh 5 ngôi sao hot nhất làng giải trí Hoa ngữ năm 2019, bất ngờ với vị trí số 5

Sao quốc tế 24/11/2019 15:04

Nữ diễn viên Dương Tử là người đẹp duy nhất có tên trong danh sách 5 cái tên đình đám nhất Cbiz năm 2019.

Năm 2019 chuẩn bị kết thúc, trong năm vừa qua làng giải trí Hoa ngữ xảy ra nhiều scandal của các ngôi sao lớn nhưng cũng chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của các diễn viên trẻ.

Đặng Luân

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Với 3 bộ phim được phát sóng năm 2019, Đặng Luân vẫn là ngôi sao được yêu mến hàng đầu Cbiz

Năm 2019, Đặng Luân có 3 bộ phim truyền hình được phát sóng. Những người hợp tác với Đặng Luân lần lượt là Angela Baby, Mã Tư Thuần và Lý Nhất Đồng. Dù rằng so với “Hương Mật Tựa Khói Sương” năm 2018, rating của những bộ phim này không cao bằng nhưng diễn xuất của Đặng Luân vẫn nhận được sự tán dương từ người hâm mộ. Anh là một trong 5 diễn viên được yêu mến nhất làng giải trí Hoa ngữ năm 2019.

Tiêu Chiến

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Với các dự án phim truyền hình sắp  tới, chắc chắn Tiêu Chiến sẽ khẳng định được vị trí của mình 

Nổi đình nổi đám từ mùa hè này sau thành công của bộ phim “Trần Tình Lệnh”, sự nghiệp của Tiêu Chiến lên như diều gặp gió. Mặc dù mới tham gia showbiz 3 năm trở lại đây nhưng với nỗ lực của mình, Tiêu Chiến đã phấn đấu trở thành một trong những “nam thần” hàng đầu được nhiều người yêu mến. Sau thành công này, anh còn rất nhiều tác phẩm khác chuẩn bị lên sóng. Chắc chắn trong thời gian sắp tới chàng trai đến từ Trùng Khánh sẽ khẳng định được vị trí của mình trong giới giải trí Hoa ngữ.

Vương Nhất Bác

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Vương Nhất Bác được truyền thông đặc biệt săn đón sau thành công của 'Trần Tình Lệnh'

Cũng giống Tiêu Chiến, sau thành công của “Trần Tình Lệnh” Vương Nhất Bác là cái tên được săn đón hàng đầu của Cbiz. Hiện anh đang hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh trong dự án phim truyền hình “Hữu Phỉ”. Có lẽ đợi đến khi bộ phim này phát sóng, độ nổi tiếng của Vương Nhất Bác sẽ còn vượt xa thời điểm hiện tại.

Dịch Dương Thiên Tỉ

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Dịch Dương Thiên Tỉ khẳng định được chỗ đứng của mình ở cả mảng phim truyền hình và phim điện ảnh

Là một ca sĩ, diễn viên trẻ tuổi nhưng năm 2019 vừa qua Dịch Dương Thiên Tỉ đã có được thành công mà nhiều đàn anh đàn chị phải mơ ước. Mùa hè, anh ghi dấu ấn của mình trong phim truyền hình “Trường An 12 Canh Giờ”. Đến tháng 10, bộ phim điện ảnh “Em Của Thiếu Niên” do Châu Đông Vũ và Dịch Dương Thiên Tỉ đóng chính cũng gây được tiếng vang lớn. Với những đóng góp của mình, Dịch Dương Thiên Tỉ xứng đáng là một trong 5 diễn viên hot nhất Cbiz năm 2019.

Dương Tử

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Diễn viên Dương Tử là nữ nghệ sĩ duy nhất có tên trong danh sách này

Diễn viên Dương Tử là nữ nghệ sĩ duy nhất có tên trong danh sách này. Sau thành công của “Hương Mật Tựa Khói Sương”, mùa hè năm 2019 Dương Tử lại tiếp tục gây tiếng vang lớn khi cùng Lý Hiện hóa thân thành công cặp đôi Đồng Niên – Hàn Thương Ngôn. Tiếp đó, cô nhận được rất nhiều lời mời hợp tác. Chắc chắn Dương Tử sẽ tiếp tục thành công với những tác phẩm được đón đợi của mình trong thời gian tới.

Dương Tử khéo léo đáp trả tin đồn đến thẩm mỹ viện trùng tu nhan sắc

Dương Tử khéo léo đáp trả tin đồn đến thẩm mỹ viện trùng tu nhan sắc

Đứng trước tin đồn đến bệnh viện chỉnh sửa nhan sắc, nữ diễn viên Dương Tử đã khéo léo đáp trả truyền thông và dư luận.

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Từ khóa:   Đặng Luân Tiêu Chiến Vương Nhất Bác

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