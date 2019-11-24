Những khoảnh khắc đáng nhớ của lễ trao giải Kim Kê Bách Hoa 2019

Nữ diễn viên Dương Mịch đọ sắc cùng Lưu Thi Thi hay dàn sao "Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3" hội tụ… là một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất của lễ trao giải Kim Kê Bách Hoa 2019.
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Chiều tối 23/11, hàng loạt ngôi sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ đã quy tụ tại sự kiện bế mạc lễ trao giải Kim Kê Bách Hoa năm nay. Đây là một giải thưởng mà các diễn viên hoạt động trong showbiz Hoa ngữ đều muốn sở hữu.
Năm nay, tham gia sự kiện này có hàng loạt ngôi sao nổi tiếng như: Nữ diễn viên Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Hoắc Kiến Hoa, Hồ Ca, Lý Dịch Phong, Trần Vỹ Đình, Địch Lệ Nhiệt Ba… Sự kiện này không chỉ thu hút sự chú ý vì có sự tham gia của rất nhiều người nổi tiếng mà còn mang đến nhiều khoảnh khắc khó quên cho người hâm mộ.