Những khoảnh khắc đáng nhớ của lễ trao giải Kim Kê Bách Hoa 2019

Chiều tối 23/11, hàng loạt ngôi sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ đã quy tụ tại sự kiện bế mạc lễ trao giải Kim Kê Bách Hoa năm nay. Đây là một giải thưởng mà các diễn viên hoạt động trong showbiz Hoa ngữ đều muốn sở hữu.

Trần Vỹ Đình và Lý Dịch Phong có những khoảnh khắc 'tình bể bình' trên sân khấu

Nghê Ni cúi người đỡ váy cho Lưu Thi Thi là khoảnh khắc được chú ý nhất tại sự kiện này

Nhan sắc một 9 một 10 của Dương Mịch và Tần Lam khi cùng xuất hiện trên thảm đỏ

Đã rất lâu rồi Hồ Ca và Hoắc Kiến Hoa mới có cơ hội cùng xuất hiện trên một sân khấu

Địch Lệ Nhiệt Ba đánh mất một chiếc bông tai đắt giá khi đi thảm đỏ nhưng không hề hay biết

Tấm hình trước đó của Địch Lệ Nhiệt Ba có mang chiếc bông tai này

Năm nay, tham gia sự kiện này có hàng loạt ngôi sao nổi tiếng như: Nữ diễn viên Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Hoắc Kiến Hoa, Hồ Ca, Lý Dịch Phong, Trần Vỹ Đình, Địch Lệ Nhiệt Ba… Sự kiện này không chỉ thu hút sự chú ý vì có sự tham gia của rất nhiều người nổi tiếng mà còn mang đến nhiều khoảnh khắc khó quên cho người hâm mộ.