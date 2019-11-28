Tiểu Yến Tử, Ngũ A Ca, Nhĩ Thái bất ngờ hội ngộ Dung Ma Ma

Sao quốc tế 28/11/2019 09:24

Nữ diễn viên Triệu Vy và các ngôi sao của "Hoàn Châu Cách Cách" có màn hội ngộ bất ngờ khiến fan hâm mộ vô cùng thích thú.

Mới đây, bộ phim mới của nữ diễn viên Triệu Vy ra mắt tại Bắc Kinh thu hút sự chú ý của truyền thông Hoa ngữ cũng như người hâm mộ. Đặc biệt hơn, tham gia sự kiện này còn có nhiều "người cũ" của bộ phim nổi tiếng một thời "Hoàn Châu Cách Cach" như: Tô Hữu Bằng, Trần Chí Bằng, Triệu Vy và diễn viên gạo cội Lý Minh Khởi.

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Sau 20 năm bộ phim được phát sóng, Tiểu Yến Tử và Nhĩ Thái có cơ hội gặp lại Dung Ma Ma
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Tô Hữu Bằng cũng tham gia sự kiện này để ủng hộ Triệu Vy

Những tấm hình chụp chung của các diễn viên trong sự kiện này ngay lập tức trở thành chủ đề được bình luận nhiều nhất trên mạng xã hội. Nhiều người nuối tiếc vì Lâm Tâm Như, Phạm Băng Băng và các diễn viên khác không có mặt tại cuộc hội ngộ đầy bất ngờ này.

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Trần Chí Bằng đăng hình anh và diễn viên gạo cội Lý Minh Khởi trên trang cá nhân
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Sau thành công của bộ phim, các diễn viên đều bận rộn với công việc của mình nên ít có cơ hội gặp mặt

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'Ngũ A Ca' và 'Tiểu Yến Tử' ôm chặt 'Dung Ma Ma' Lý Minh Khởi

Mặc dù đã phát sóng được hơn 20 năm nhưng đến thời điểm này, “Hoàn Châu Cách Cách” vẫn là bộ phim truyền hình nhận được sự yêu mến của nhiều khán giả yêu phim truyền hình Hoa ngữ. Bộ phim còn là bệ phóng giúp nhiều diễn viên trẻ như: Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Phạm Băng Băng, Tô Hữu Bằng… nổi tiếng. Sau thành công của bộ phim này, các diễn viên trẻ dần dần tạo dựng sự nghiệp và đã trở thành những nhân vật hàng đầu của Cbiz.

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Nhiều fan hâm mộ mong muốn sẽ có một buổi gặp gỡ có sự tham gia đầy đủ của các gương mặt này

Thời gian gần đây, nhiều chương trình đã tổ chức những cuộc gặp gỡ cho dàn diễn viên của “Hoàn Châu Cách Cách” nhưng chưa có chương trình nào quy tụ đầy đủ các gương mặt cũ. Chính vì vậy nhiều fan hâm mộ mong muốn tương lai không xa sẽ có buổi gặp gỡ có mặt tất cả các diễn viên từng tham gia "Hoàn Châu Cách Cách".

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Từ khóa:   Lâm Tâm Như Phạm Băng Băng Tô Hữu Bằng

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