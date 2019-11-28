Tiểu Yến Tử, Ngũ A Ca, Nhĩ Thái bất ngờ hội ngộ Dung Ma Ma

Mới đây, bộ phim mới của nữ diễn viên Triệu Vy ra mắt tại Bắc Kinh thu hút sự chú ý của truyền thông Hoa ngữ cũng như người hâm mộ. Đặc biệt hơn, tham gia sự kiện này còn có nhiều "người cũ" của bộ phim nổi tiếng một thời "Hoàn Châu Cách Cach" như: Tô Hữu Bằng, Trần Chí Bằng, Triệu Vy và diễn viên gạo cội Lý Minh Khởi.

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Tô Hữu Bằng cũng tham gia sự kiện này để ủng hộ Triệu Vy

Những tấm hình chụp chung của các diễn viên trong sự kiện này ngay lập tức trở thành chủ đề được bình luận nhiều nhất trên mạng xã hội. Nhiều người nuối tiếc vì Lâm Tâm Như, Phạm Băng Băng và các diễn viên khác không có mặt tại cuộc hội ngộ đầy bất ngờ này.