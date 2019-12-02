Sau cái chết của Cao Dĩ Tường, đến lượt Angela Baby, Trần Vỹ Đình quay lưng với đài Chiết Giang

Sao quốc tế 02/12/2019 06:42

Mối quan hệ của đài Chiết Giang và các nghệ sĩ như Angela Baby, Trần Vỹ Đình khá căng thẳng sau cái chết của Cao Dĩ Tường.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của Cao Dĩ Tường khi đang quay show thực tế vẫn đang là một dấu hỏi khá lớn. Nhiều fan hâm mộ của nam diễn viên xấu số yêu cầu đài Chiết Giang phải đưa ra câu trả lời xác đáng về nguyên nhân khiến thần tượng tử vong nhưng những động thái của đài này lại khiến nhiều người bức xúc.

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Theo fan của Cao Dĩ Tường, đài Chiết Giang không công khai nguyên nhân chính xác liên quan đến cái chết của thần tượng khiến nhiều người bức xúc

Mới đây một số tấm hình cấp cứu cho Cao Dĩ Tường tại hiện trường tiếp tục khiến nhiều người phẫn nộ. Fan hâm mộ của Cao Dĩ Tường bất ngờ phát hiện ra rằng công tác cấp cứu hiện trường của đài Chiết Giang khá hời hợt. Vì không có đội ngũ y tế chuyên nghiệp, tài xế xe cứu thương cũng tham gia cấp cứu cho nạn nhân.

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Hiện trường hỗn loạn khi Cao Dĩ Tường gặp nguy hiểm được ghi lại
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Đội ngũ y tế không chuyên nghiệp, ngay cả tài xế lái xe cứu thương cũng tham gia cấp cứu cho Cao Dĩ Tường

Đứng trước những ồn ào gần đây của đài Chiết Giang, các nghệ sĩ nổi tiếng vốn được xem là “gà cưng” của đài đều lần lượt quay lưng. Fan hâm mộ của Trần Vỹ Đình yêu cầu thần tượng của mình chấm dứt mọi hoạt động có liên quan đến đài Chiết Giang, thậm chí phải bồi thường hợp đồng cũng nên kết thúc để đảm bảo an toàn cho tính mạng. Được biết Trần Vỹ Đình đã quyết định không tham gia đêm gala cuối năm của đài Chiết Giang sau sự cố vừa rồi.

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Sau khi Trần Vỹ Đình rút lui đến lượt Angela Baby cũng nảy sinh mâu thuẫn với đài Chiết Giang

Không chỉ Trần Vỹ Đình, phía Angela Baby cũng khá căng thẳng với đài Chiết Giang sau khi Cao Dĩ Tường qua đời. Hiện tại không biết bà xã của Huỳnh Hiểu Minh có tham gia đêm gala cuối năm của đài Chiết Giang hay không nhưng cộng đồng mạng cho rằng mối quan hệ giữa hai bên hiện nay khá căng thẳng.

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Từ khóa:   Trần Vỹ Đình Cao Dĩ Tường bà xã Huỳnh Hiểu Minh

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