Động thái đáng ngờ của Angela Baby trong ngày sinh nhật Huỳnh Hiểu Minh

Sao quốc tế 13/11/2019 10:23

Dương Tử cố thức khuya chúc mừng sinh nhật Huỳnh Hiểu Minh trong khi Angela Baby lại có động thái đáng ngờ.

Liên tục vướng phải những tin đồn hôn nhân rạn nứt, cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby từng nhiều lần phủ nhận. Tuy nhiên, khi thông tin về hôn nhân của cặp đôi xuất hiện ngày càng dày đặc trên các diễn đàn, hai nhân vật chính không còn muốn phân trần đúng sai với dư luận nữa.

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Chưa kịp gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby khiến fan hâm mộ lo lắng về tình trạng hôn nhân của họ

Nhiều fan hâm mộ mong đợi rằng đến ngày sinh nhật lần thứ 42 của Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby sẽ là người đầu tiên gửi lời chúc mừng sinh nhật đến ông xã. Thế nhưng, động thái của Angela Baby lại khiến nhiều người lo lắng. Không biết vì công việc quá bận rộn hay cố tình quên, đến sáng 13/11 Angela Baby vẫn chưa có được một lời chúc nào đến ông xã.

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Trong khi đó, Dương Tử canh giờ để chúc mừng sinh nhật đàn anh

Trong khi đó, dù chỉ hợp tác với nhau trong một chương trình truyền hình thực tế nhưng Dương Tử đã gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Huỳnh Hiểu Minh ngay trong đêm. Hành động này đã xóa tan những tin đồn liên quan đến việc hợp tác không vui vẻ với Huỳnh Hiểu Minh trong chương trình.

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Vào ngày sinh nhật Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby không truy cập mạng xã hội
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Sinh nhật Huỳnh Hiểu Minh năm ngoái, gần 4 giờ chiều Angela Baby mới gửi lời chúc đến chồng
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Trong khi đó năm 2017, Angela Baby canh vừa qua 12 giờ đêm để gửi lời chúc vô cùng ấm áp đến Huỳnh Hiểu Minh

Về phía Angela Baby, hai năm trở lại đây cô không còn canh đúng 12 giờ đêm để gửi lời chúc mừng sinh nhật đến chồng nữa. Mỗi năm lời chúc của cô càng đơn giản hơn. Đây cũng chính là lý do khiến nhiều người đồn đoán mối quan hệ của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby không còn tốt đẹp như trước.

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Từ khóa:   Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby Huỳnh Hiểu Minh Dương Tử

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