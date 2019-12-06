Cuộc sống hào môn của ‘Tình Nhi’ Vương Diễm: Quỳ gối rửa chân cho mẹ chồng, từng bị con trai tát vào mặt

Vương Diễm từng bị con trai ruột tát vào mặt, thậm chí mỗi ngày còn phải quỳ xuống rửa chân cho mẹ chồng.

Trong xã hội hiện nay, nhiều cô gái mong muốn được gả vào hào môn. Làng giải trí Hoa ngữ có rất nhiều người đẹp từng bước qua cánh cửa đó, có người hạnh phúc nhưng cũng có người ngậm đắng nuốt cay. Vương Diễm từ bỏ sự nghiệp để lấy chồng khi còn rất trẻ Có lẽ hôn nhân của “nàng Tình Nhi” Vương Diễm là ví dụ điển hình nhất cho hạnh phúc của các mỹ nhân Hoa ngữ sau cánh cửa hào môn. Sinh năm 1974 tại Sơn Đông, cô được nhiều người biết đến sau thành công của “Hoàn Châu Cách Cách” với vai Tình Nhi. Vương Diễm thời đó rất nổi tiếng. Nhiều người cho rằng nếu không từ bỏ sự nghiệp để lập gia đình thì có lẽ giờ đây tên tuổi của cô cũng sánh ngang Triệu Vy, Lâm Tâm Như hay Phạm Băng Băng trong làng giải trí Hoa ngữ.

Khi mới 23 tuổi và cũng là thời điểm sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Vương Diễm bất ngờ qua lại với Vương Chí Tài, một đại gia giàu có hơn mình 11 tuổi, từng kết hôn và có con riêng. Sau khi kết hôn, sự nghiệp của Vương Diễm chững lại. Cô toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình nên chấp nhận đánh đổi sự nghiệp. Vương Diễm từng chia sẻ rằng với cô gia đình luôn giữ vị trí số một Tuy nhiên, nhiều thông tin cho rằng cuộc sống sau cánh cửa hào môn của Vương Diễm không hạnh phúc như nhiều người vẫn tưởng. Chồng Vương Diễm là đại gia bất động sản có tiếng ở Bắc Kinh. Từng có tin đồn rằng Vương Diễm chấp nhận sống thử với Vương Chí Tài để chứng minh cô không đến với ông vì tiền. Cả hai qua lại từ năm 1996 nhưng phải đến năm 2000 hôn lễ của Vương Diễm mới được tổ chức.

Gia đình Vương Chí Tài sống theo kiểu vương giả ngày xưa nên tiếng nói và địa vị của người phụ nữ không được coi trọng. Thậm chí sau khi sinh con, con trai của Vương Diễm sống trong môi trường giáo dục đó nên rất coi thường mẹ. Nhiều lần cậu bé thẳng tay tát vào mặt Vương Diễm đồng thời nói những câu rất vô lễ với mẹ mình. Làm dâu hào môn, ngày ngày Vương Diễm phải quỳ gối rửa chân cho mẹ chồng. Không những vậy, con trai cô còn nhiều lần tát vào mặt mẹ mình Không chỉ bị con trai tát, do thói quen cũ của mẹ chồng nên mỗi ngày Vương Diễm đều phải quỳ xuống rửa chân cho bà. Nhiều người cho rằng trong xã hội ngày nay, Vương Diễm vẫn chấp nhận cuộc sống như vậy thì thực sự quá cam chịu. Điều đáng nói, dù Vương Diễm hy sinh rất nhiều cho nhà chồng như vậy nhưng người chồng lại rất ít khi xuất hiện trong cuộc sống của cô. Sau khi kết hôn, Vương Chí Tài sống ở nơi khác, còn Vương Diễm và con trai cùng mẹ chồng sống trong căn biệt thự xa hoa ở Bắc Kinh. Dù đánh đổi sự nghiệp để kết hôn với Vương Chí Tài nhưng vợ chồng Vương Diễm rất ít khi xuất hiện cùng nhau Ngay từ khi còn trẻ, “nàng Tình Nhi” đã đánh đổi sự nghiệp của mình để chạy theo tình yêu. Cô từng thừa nhận rằng với mình, gia đình quan trọng hơn sự nghiệp. Có lẽ hiện tại Vương Diễm đã chấp nhận và hạnh phúc với những gì mình đang có.

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