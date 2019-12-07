Những bộ phim không thể bỏ qua của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ 2019

2019 là một năm tương đối ít các bộ phim truyền hình Hoa ngữ được lên sóng do việc kiểm duyệt nội dung khắt khe. Vậy nhưng trong giai đoạn khó khăn này, vẫn có một số bộ phim truyền hình tạo được tiếng vang. Những bộ phim được yêu mến nhất 2019 không chỉ thành công mà còn giúp các diễn viên nổi tiếng nhanh chóng.

“Chiêu Dao” là bộ phim truyền hình với đề tài cổ trang bất ngờ được lên sóng, có sự tham gia của Hứa Khải và Bạch Lộc. Hứa Khải từng được nhiều người yêu mến sau thành công của “Diên Hi Công Lược”. Năm 2019 Hứa Khải quay trở lại với màn ảnh nhỏ trong bộ phim “Chiêu Dao”. Mặc dù không được đánh giá cao nhưng ngay sau khi phát sóng, bộ phim này luôn có tỷ lệ rating ổn định. “Chiêu Dao” là một trong 4 bộ phim truyền hình Hoa ngữ được công chúng quan tâm nhất năm 2019.

'Cá Mực Hầm Mật' là bộ phim hot nhất mùa hè 2019

Mùa hè năm nay những “mọt” phim Hoa ngữ được sống với những giây phút ngọt ngào của cặp đôi Hàn Thương Ngôn – Đồng Niên trong “Cá Mực Hầm Mật”. Bộ phim này cũng giúp Lý Hiện nhận được sự yêu mến của đông đảo người hâm mộ. Sau thành công của bộ phim, sự nghiệp của nam diễn viên họ Lý lên như diều gặp gió. Hiện nay Lý Hiện là một trong những cái tên được yêu mến nhất Cbiz.

Đông Cung

Mặc dù bị cắt bỏ khá nhiều mới được phát sóng nhưng 'Đông Cung' vẫn là một trong những bộ phim được yêu thích nhất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ 2019

Vốn là một bộ phim được mong chờ nhiều nhất nhưng vì lệnh kiểm duyệt, “Đông Cung” đã phải cắt bỏ khá nhiều mới được lên sóng. Mặc dù kết thúc phim khiến nhiều fan hâm mộ phải khóc nhưng diễn xuất cũng như nội dung đã nhận được đánh giá rất cao từ dư luận. Không chỉ vậy “Đông Cung” còn giúp hai diễn viên chính Trần Tinh Húc và Bành Tiểu Nhiễm nổi tiếng nhanh chóng.

Trần Tình Lệnh

'Trần Tình Lệnh' thành công ngoài mong đợi, giúp hai nam chính nổi tiếng nhanh chóng

Một hiện tượng của truyền hình Hoa ngữ trong năm 2019 phải kể đến chính là bộ phim “Trần Tình Lệnh”. Được chuyển thể từ một đề tài khá tế nhị nhưng nhờ tài năng của đạo diễn, phim được khán giả Trung Quốc và nhiều nước châu Á đón nhận nồng nhiệt. Bộ phim này cũng giúp Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vụt sáng trở thành những nam diễn viên được yêu mến nhất Cbiz hiện nay.