Chấp nhận bị giành phiên vị, thiệt thòi đủ đường vẫn nhất quyết đóng cùng Dương Tử, Ngô Diệc Phàm chỉ muốn đổi lấy phim điện ảnh?

Dù chưa chính thức khởi quay nhưng dự án phim “Thanh trâm hành” do nữ diễn viên Dương Tử và Ngô Diệc Phàm đóng chính liên tục trở thành đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Ngay từ khi “Thanh trâm hành” công bố dàn diễn viên chính gồm có Ngô Diệc Phàm và Dương Tử, fan hai nhà đã “xé nhau” kịch liệt. Ngô Diệc Phàm và Dương Tử gây tranh cãi khi tham gia 'Thanh trâm hành' - Ảnh: Internet Cụ thể, người hâm mộ của nữ diễn viên Dương Tử muốn cô có được vị trí nhất phiên nhưng fan Ngô Diệc Phàm lại không dễ dàng chấp nhận điều này. Cuộc chiến tranh giành phiên vị “Thanh trâm hành” chính thức nổ ra. Để thần tượng của mình được nhất phiên, fandom hai nhà đều tốn rất nhiều công sức.

Dương Tử và Ngô Diệc Phàm bỗng bị cư dân mạng lôi vào cuộc chiến phiên vị - Ảnh: Internet Theo một nguồn tin tiết lộ, Dương Tử trong đoàn phim rất được ưu ái. Cô có thể dẫn dắt biên kịch gia nhập đoàn phim, vừa quay vừa cải biên. Bên cạnh đó, nữ 2, nam 2, nam 3 và nam 4 của “Thanh trâm hành” đều là người của bên đầu tư. Điều này có thể cho thấy, Ngô Diệc Phàm sẽ chịu nhiều thiệt thòi khi chấp nhận tham gia bộ phim. Thậm chí, netizen xứ Trung còn cho rằng Ngô Diệc Phàm nên từ bỏ bộ phim này: “Ai nhìn xong cũng phải nói rằng Ngô Diệc Phàm thật thảm hại! Nữ chính, nam 2, nam 3, nam 4 cùng lúc giẫm lên rồi, không biết bộ phim này rốt cuộc có gì tốt với Ngô Diệc Phàm?”.

Cư dân mạng tranh cãi trên mạng xã hội về việc Ngô Diệc Phàm chấp nhận tham gia 'Thanh trâm hành' - Ảnh: Internet Mới đây, một blogger xứ Trung đã lý giải nguyên nhân vì sao Ngô Diệc Phàm đồng ý tham gia “Thanh trâm hành”. Theo đó, nam diễn viên chấp nhận “hạ mình” đóng cùng Dương Tử là để đổi lấy một bộ phim điện ảnh khác. Ngô Diệc Phàm trong một bộ phim điện ảnh - Ảnh: Internet Được biết, Ngô Diệc Phàm vẫn luôn mong có một bộ phim điện ảnh dành riêng cho mình. Tuy nhiên, hai bộ phim điện ảnh trước đó anh tham gia đều thất bại về doanh thu phòng vé. Trong khi đó, thành tích phim truyền hình của Dương Tử gần đây lại quá xuất sắc. Với một người chưa từng có kinh nghiệm đóng phim truyền hình như Ngô Diệc Phàm, lần hợp tác này có thể giúp anh tạo bước đệm để đến gần hơn với phim ảnh.

Dương Tử khéo léo đáp trả tin đồn đến thẩm mỹ viện trùng tu nhan sắc Đứng trước tin đồn đến bệnh viện chỉnh sửa nhan sắc, nữ diễn viên Dương Tử đã khéo léo đáp trả truyền thông và dư luận.

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