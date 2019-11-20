Liên tục phủ nhận ‘dao kéo’, Dương Tử bị netizen xứ Trung mỉa mai khi lộ ảnh bí mật đến thẩm mỹ viện

Sao quốc tế 20/11/2019 16:07

Mạng xã hội xứ Trung đang không ngừng bàn tán xôn xao trước loạt ảnh nữ diễn viên Dương Tử xuất hiện tại một thẩm mỹ viện.

Sau thành công của hàng loạt tác phẩm ăn khách, nữ diễn viên Dương Tử ngày càng nổi tiếng và được nhiều nhà sản xuất chú ý. Tuy nhiên, cũng từ đây, hàng loạt scandal bủa vây lấy người đẹp.

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Vai diễn của cô trong 'Cá mực hầm mật' đặc biệt gây ấn tượng với khán giả - Ảnh: Internet

Mới đây, trang Sina bất ngờ tung loạt ảnh của nữ diễn viên tại một thẩm mỹ viện có tiếng. Cụ thể, nàng “Đồng Niên” bị phóng viên bắt gặp bí mật đến thẩm mỹ viện cùng trợ lý. Qua hình ảnh được chia sẻ, Dương Tử diện trang phục đơn giản, đeo khẩu trang và đội mũ che kín mặt.

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Dương Tử bị bắt gặp đến thẩm mỹ viện từ sớm...
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...và rời khỏi khi đã tối mịt - Ảnh: Internet

Điều đáng chú ý là nữ diễn viên ở lại đây khá lâu, từ lúc trời còn sáng đến khi tối mịt mới rời khỏi. Loạt ảnh này ngay lập tức thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Cộng đồng mạng xứ Trung cho rằng Dương Tử đến trung tâm thẩm mỹ để “trùng tu” nhan sắc. Một số khác thì không ngừng mỉa mai cô vì đây chính là bằng chứng cho thấy nữ diễn viên có đụng chạm “dao kéo”, dù trước nay cô luôn phủ nhận.

Trên thực tế, Dương Tử từng bị netizen chê bai là thảm họa thẩm mỹ vì cô thường xuyên xuất hiện với gương mặt cứng đờ.

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Dương Tử bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ để tân trang nhan sắc - Ảnh: Internet

Bên cạnh những ý kiến chỉ trích nữ diễn viên “Cá mực hầm mật”, người hâm mộ đã lên tiếng bênh vực Dương Tử. Nhiều người cho rằng việc cô đến thẩm mỹ viện có thể chỉ để chăm sóc da và đây là chuyện hết sức bình thường.

Một số bình luận của cư dân mạng:

- “Thật ra bình thường nhìn Dương Tử cười đã thấy cơ mặt không được tự nhiên rồi”.

- “Thường thì từng phẫu thuật thẩm mỹ qua phải định kỳ đi trùng tu bảo dưỡng”.

- “Bảo dưỡng da từ sáng tinh mơ đến đêm ư”.

- “Mình cảm thấy các bạn buồn cười ghê, cứ phải vào thẩm mỹ viện là phẫu thuật thẩm mỹ à?”.

- “Bệnh viện thẩm mỹ thì cũng cung cấp nhiều dịch vụ, biết đâu đi tiêm căng da hay gì thì sao?”.

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Từ khóa:   Dương Tử sao Hoa ngữ sao phẫu thuật thẩm mỹ

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