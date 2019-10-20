Diện đầm gợi cảm khoe vai trần nuột nà, Dương Tử lộ mặt cứng đờ, nếp nhăn với ảnh chụp không photoshop

Sao quốc tế 20/10/2019 17:36

Mới đây, nữ diễn viên Dương Tử đã có mặt tại một sự kiện ở Thượng Hải và nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người.

Sau thành công của 2 bộ phim “Hương mật tựa khói sương” và “Cá mực hầm mật”, nữ diễn viên Dương Tử ngày càng nổi tiếng. Trên bảng xếp hạng thương hiệu cá nhân, nàng “Đồng Niên” liên tục chiếm thứ hạng cao và trở thành “gương mặt vàng” được các thương hiệu nổi tiếng chọn lựa.

dien vien duong tu 1
Dương Tử ngày càng nổi tiếng nhờ diễn xuất đa dạng - Ảnh: Internet

Mới đây, Dương Tử bất ngờ gây chú ý khi xuất hiện tại sự kiện quảng bá cho một nhãn hàng danh tiếng ở Thượng Hải. Đây có thể coi là sự kiện hiếm hoi nữ diễn viên xuất hiện công khai trước công chúng vì khoảng thời gian này, cô đang rất bận rộn với hàng loạt dự án phim mới.

dien vien duong tu 2
Người đẹp xuất hiện tại một sự kiện quảng bá - Ảnh: Internet

 dien vien duong tu 3

Diện chiếc đầm hở vai màu đen sang trọng với thiết kế xẻ cao quyến rũ, Dương Mịch khéo léo khoe vai trần gợi cảm và đôi chân thon dài nuột nà. Sự có mặt của người đẹp được chào đón bởi lượng người hâm mộ hùng hậu. Qua những hình ảnh được chia sẻ, Dương Tử được khen xinh đẹp hơn thường ngày.

dien vien duong tu 4
Hình ảnh được studio của nữ diễn viên đăng tải - Ảnh: Internet

dien vien duong tu 5dien vien duong tu 6

Tuy nhiên, một vài netizen xuất hiện tại sự kiện cũng đã chia sẻ thêm những hình ảnh không qua photoshop của nữ diễn viên lên mạng xã hội. Có thể thấy, khi không được chỉnh sửa kỹ lưỡng, Dương Tử để lộ gương mặt có phần đơ cứng và nếp nhăn quanh miệng.

dien vien duong tu 7

Với ảnh chưa photoshop, Dương Tử để lộ nếp nhăn ở miệng...

dien vien duong tu 8
...cùng gương mặt đơ cứng - Ảnh: Internet

Dẫu vậy, Dương Tử vẫn được ngợi khen xinh đẹp và thanh mảnh hơn sau khi cô nàng tích cực giảm cân.

Sau ‘Hương mật tựa khói sương’, Đặng Luân và Dương Tử tái hợp trong 'Mười năm thương nhớ?'

Sau ‘Hương mật tựa khói sương’, Đặng Luân và Dương Tử tái hợp trong 'Mười năm thương nhớ?'

Mới đây, trên mạng xuất hiện Đặng Luân và Dương Tử có cơ hội tái hợp, nên duyên trong Mười năm thương nhớ.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử Cá Mực Hầm Mật sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Sau ‘Hương mật tựa khói sương’, Đặng Luân và Dương Tử tái hợp trong 'Mười năm thương nhớ?'

Sau ‘Hương mật tựa khói sương’, Đặng Luân và Dương Tử tái hợp trong 'Mười năm thương nhớ?'

Dương Tử bị ‘bóc phốt’ EQ thấp khi chất vấn thẳng mặt Tô Hữu Bằng

Dương Tử bị ‘bóc phốt’ EQ thấp khi chất vấn thẳng mặt Tô Hữu Bằng

Netizen xứ Trung ‘dậy sóng’ trước hình ảnh Dương Tử cưỡng hôn mỹ nam ‘Trần Tình Lệnh’ Tiêu Chiến

Netizen xứ Trung ‘dậy sóng’ trước hình ảnh Dương Tử cưỡng hôn mỹ nam ‘Trần Tình Lệnh’ Tiêu Chiến

Nhan sắc thật của Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh khi không photoshop: Bà xã Phùng Thiệu Phong lấn át nữ chính ‘Cá mực hầm mật’

Nhan sắc thật của Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh khi không photoshop: Bà xã Phùng Thiệu Phong lấn át nữ chính ‘Cá mực hầm mật’

'Dư sinh xin được chỉ giáo nhiều hơn' tung loạt ảnh đẹp của Dương Tử và Tiêu Chiến

'Dư sinh xin được chỉ giáo nhiều hơn' tung loạt ảnh đẹp của Dương Tử và Tiêu Chiến

Tranh cãi khi nữ minh tinh Hoa ngữ hóa "tổng tài bá đạo": Nhiệt Ba - Lưu Diệc Phi khí chất ngút ngàn, "đè bẹp" Dương Tử?

Tranh cãi khi nữ minh tinh Hoa ngữ hóa "tổng tài bá đạo": Nhiệt Ba - Lưu Diệc Phi khí chất ngút ngàn, "đè bẹp" Dương Tử?

TIN MỚI NHẤT

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 3 giờ 16 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 4 giờ 16 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 5 giờ 16 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới