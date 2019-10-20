Diện đầm gợi cảm khoe vai trần nuột nà, Dương Tử lộ mặt cứng đờ, nếp nhăn với ảnh chụp không photoshop

Mới đây, nữ diễn viên Dương Tử đã có mặt tại một sự kiện ở Thượng Hải và nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người.
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Sau thành công của 2 bộ phim “Hương mật tựa khói sương” và “Cá mực hầm mật”, nữ diễn viên Dương Tử ngày càng nổi tiếng. Trên bảng xếp hạng thương hiệu cá nhân, nàng “Đồng Niên” liên tục chiếm thứ hạng cao và trở thành “gương mặt vàng” được các thương hiệu nổi tiếng chọn lựa.
Mới đây, Dương Tử bất ngờ gây chú ý khi xuất hiện tại sự kiện quảng bá cho một nhãn hàng danh tiếng ở Thượng Hải. Đây có thể coi là sự kiện hiếm hoi nữ diễn viên xuất hiện công khai trước công chúng vì khoảng thời gian này, cô đang rất bận rộn với hàng loạt dự án phim mới.
Diện chiếc đầm hở vai màu đen sang trọng với thiết kế xẻ cao quyến rũ, Dương Mịch khéo léo khoe vai trần gợi cảm và đôi chân thon dài nuột nà. Sự có mặt của người đẹp được chào đón bởi lượng người hâm mộ hùng hậu. Qua những hình ảnh được chia sẻ, Dương Tử được khen xinh đẹp hơn thường ngày.
Tuy nhiên, một vài netizen xuất hiện tại sự kiện cũng đã chia sẻ thêm những hình ảnh không qua photoshop của nữ diễn viên lên mạng xã hội. Có thể thấy, khi không được chỉnh sửa kỹ lưỡng, Dương Tử để lộ gương mặt có phần đơ cứng và nếp nhăn quanh miệng.
Dẫu vậy, Dương Tử vẫn được ngợi khen xinh đẹp và thanh mảnh hơn sau khi cô nàng tích cực giảm cân.