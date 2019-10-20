Diện đầm gợi cảm khoe vai trần nuột nà, Dương Tử lộ mặt cứng đờ, nếp nhăn với ảnh chụp không photoshop

Sau thành công của 2 bộ phim “Hương mật tựa khói sương” và “Cá mực hầm mật”, nữ diễn viên Dương Tử ngày càng nổi tiếng. Trên bảng xếp hạng thương hiệu cá nhân, nàng “Đồng Niên” liên tục chiếm thứ hạng cao và trở thành “gương mặt vàng” được các thương hiệu nổi tiếng chọn lựa.

Dương Tử ngày càng nổi tiếng nhờ diễn xuất đa dạng - Ảnh: Internet

Mới đây, Dương Tử bất ngờ gây chú ý khi xuất hiện tại sự kiện quảng bá cho một nhãn hàng danh tiếng ở Thượng Hải. Đây có thể coi là sự kiện hiếm hoi nữ diễn viên xuất hiện công khai trước công chúng vì khoảng thời gian này, cô đang rất bận rộn với hàng loạt dự án phim mới.