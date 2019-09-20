Netizen xứ Trung ‘dậy sóng’ trước hình ảnh Dương Tử cưỡng hôn mỹ nam ‘Trần Tình Lệnh’ Tiêu Chiến

Ngay sau khi bức ảnh nữ diễn viên Dương Tử cưỡng hôn Tiêu Chiến lan truyền trên mạng, fan của cặp đôi đang khẩu chiến dữ dội trên các diễn đàn.

Sau thành công của dự án phim “Cá mực hầm mật” và “Trần Tình Lệnh”, nữ diễn viên Dương Tử và nam diễn viên Tiêu Chiến đang là những cái tên cực nổi tiếng tại thời điểm hiện tại.

Mới đây, cặp đôi Dương Tử và Tiêu Chiến đã có dịp hợp tác trong dự án phim truyền hình mang tên “Quãng đời còn lại xin được chỉ giáo nhiều hơn” được chuyển thể từ tiểu thuyết “Dear, Doctor”. Người hâm mộ của cả hai đều rất mong chờ lần hợp tác này của Dương Tử và Tiêu Chiến. Chính vì vậy, bất kỳ thông tin nào liên quan đến bộ phim đều nhanh chóng lên “hot search” Weibo.

Tạo hình nhân vật của cặp đôi trong 'Quãng đời còn lại xin được chỉ giáo nhiều hơn' - Ảnh: Internet

Nhiều fan của cả hai đã phục kích tại phim trường và ghi lại những hình ảnh của 2 diễn viên tại đây. Mới đây, một tài khoản Weibo đã đăng tải hình ảnh hậu trường và “cáo buộc” Dương Tử cưỡng hôn Tiêu Chiến ngay trên phim trường khiến fan của nam diễn viên vô cùng phẫn nộ.

Hình ảnh được một tài khoản Weibo đăng tải - Ảnh: Internet

Dương Tử được cho đang cố tình cưỡng hôn Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng thái độ của Dương Tử có hơi quá đà. Tuy nhiên, bên cạnh đó là những ý kiến cho rằng Tiêu Chiến chỉ đang cười đùa với Dương Tử. Ngay lập tức, người hâm mộ của cặp đôi thay nhau bênh vực thần tượng, gây ra một cuộc “khẩu chiến” trên mạng xã hội.

Cả hai khá thân thiết trên phim trường - Ảnh: Internet

Một số bình luận của netizen xứ Trung: “Khổ thân Dương Tử, đóng bộ phim này quá vất vả, hy vọng phim sớm quay xong”, “Cô gái này thực sự tính tình có chút quá khích đó”, “Phim trường bao nhiêu người như thế, làm sao có thể làm cái việc kia được, mấy người đừng cố tình bôi đen cô ấy”, “Tôi vẫn lo lắng cho Tiêu Chiến”…

Nhan sắc thật của Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh khi không photoshop: Bà xã Phùng Thiệu Phong lấn át nữ chính ‘Cá mực hầm mật’ Mạng xã hội xứ Trung đang bàn tán xôn xao trước hình ảnh không photoshop của Triệu Lệ Dĩnh và nữ diễn viên Dương Tử tại một sự kiện tuyên truyền phim.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/netizen-xu-trung-day-song-truoc-hinh-anh-duong-tu-cuong-hon-my-nam-tran-tinh-lenh-tieu-chien-338442.html