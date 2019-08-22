Dương Tử ‘Cá mực hầm mật’ bất ngờ tiết lộ hình mẫu lý tưởng, chia sẻ về kế hoạch kết hôn trong tương lai

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, nữ diễn viên Dương Tử đã chia sẻ về hình tượng người đàn ông lý tưởng cô muốn lấy làm chồng.

Sau thành công của “Hương mật tựa khói sương” và “Cá mực hầm mật”, nữ diễn viên Dương Tử đang là cái tên thu hút sự chú ý của truyền thông. Nhất cử nhất động của cô đều có thể trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, Dương Tử cũng nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả.

Dương Tử vô cùng được yêu mến sau 'Cá mực hầm mật' - Ảnh: Internet

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn tại một sự kiện, Dương Tử đã tiết lộ về kế hoạch kết hôn cũng như mẫu người lý tưởng của cô. Theo đó, nữ diễn viên tiết lộ cô muốn kết hôn trước năm 30 tuổi. Bên cạnh đó, hình mẫu người chồng lý tưởng của Dương Tử chính là Châu Kiệt Luân. Chia sẻ này của nữ diễn viên đã khiến nhiều người vô cùng bất ngờ.

Hình mẫu lý tưởng của Dương Tử là Châu Kiệt Luân - Ảnh: Internet

Dương Tử cho biết bản thân là người hâm mộ của Châu Kiệt Luân, vì vậy anh chính là nam thần trong trái tim của cô. Ngoài ra, cuộc sống hôn nhân đầy hạnh phúc của Châu Kiệt Luân cũng là một trong những lý do khiến Dương Tử chọn anh làm hình mẫu lý tưởng.

Nữ diễn viên thường xuyên vướng phải scandal tình cảm - Ảnh: Internet

Hiện tại, sau khi chia tay nam diễn viên Tần Tuấn Kiệt, Dương Tử chưa công khai mối quan hệ tình cảm với bất kỳ ai. Tuy nhiên, cô liên tục vướng vào scandal “phim giả, tình thật” với bạn diễn nam như Lý Hiện, Đặng Luân… Trước những tin đồn này, Dương Tử thường chọn cách im lặng thay vì lên tiếng giải thích.

Lộ ảnh dự sự kiện 3 năm trước của Dương Tử: Nhạt nhoà đến mức như “cá mực” bên Cổ Lực Na Trát và Dương Mịch Loạt hình ảnh cách đây 3 năm của Dương Tử khi dự chung sự kiện với dàn mỹ nhân hạng A như Cổ Lực Na Trát, Dương Mịch bất ngờ được blogger đình đám "đào mộ" trở lại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-tu-ca-muc-ham-mat-bat-ngo-tiet-lo-hinh-mau-ly-tuong-chia-se-ve-ke-hoach-ket-hon-trong-tuong-lai-335327.html