Nhan sắc thật của Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh khi không photoshop: Bà xã Phùng Thiệu Phong lấn át nữ chính ‘Cá mực hầm mật’

Mạng xã hội xứ Trung đang bàn tán xôn xao trước hình ảnh không photoshop của Triệu Lệ Dĩnh và nữ diễn viên Dương Tử tại một sự kiện tuyên truyền phim.

Sau thành công của “Hương Mật Tựa Khói Sương” và “Cá Mực Hầm Mật”, nữ diễn viên Dương Tử trở thành cái tên liên tục xuất hiện trên top tìm kiếm Weibo. Tuy nhiên, sự nổi tiếng nhanh chóng khiến cô thường xuyên vướng phải những scandal từ phẫu thuật thẩm mỹ đến thái độ với bạn diễn…

Dương Tử vướng phải nhiều thị phi sau khi nổi tiếng - Ảnh: Internet

Mới đây, Dương Tử lại bị dân mạng đưa lên bàn cân so sánh với nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh khi cả hai cùng xuất hiện trong một khung hình. Theo đó, khoảnh khắc này được một blogger ghi lại trong buổi tuyên truyền phim cách đây 2 năm.

Hình ảnh chưa chỉnh sửa được blogger chia sẻ - Ảnh: Internet

Qua những bức ảnh chưa hề photoshop, nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn lấn át Dương Tử. Trong khi bà xã Phùng Thiệu Phong được khen trẻ trung, xinh đẹp với khuôn mặt thon gọn, nhỏ nhắn thì nữ diễn viên “Cá mực hầm mật” lại bị chê già nua.

Hình ảnh đã photoshop nhìn Triệu Lệ Dĩnh vẫn trẻ trung hơn so với Dương Tử - Ảnh: Internet

Dương Tử bị chê bai nhan sắc thậm tệ - Ảnh: Internet

Theo đó, cư dân mạng không ngừng chê bai nhan sắc của Dương Tử. Nhiều cư dân mạng cho rằng thân hình của cô không được thon gọn, phần đầu quá to còn gương mặt thì đơ cứng. Trước đó, cô nàng “Đồng Niên” từng bị chỉ trích vì lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ.

Một số bình luận của netizen trên Weibo: “Rõ ràng là Triệu Lệ Dĩnh xinh hơn”, “Triệu Lệ Dĩnh khí chất hơn hẳn”, “Sao đầu của Dương Tử lại to bất thường thế này”…

'Dư sinh xin được chỉ giáo nhiều hơn' tung loạt ảnh đẹp của Dương Tử và Tiêu Chiến Mới đây, trang Weibo của Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn đã bất ngờ tung thêm poster của hai diễn viên chính là Dương Tử, Tiêu Chiến.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhan-sac-that-cua-duong-tu-va-trieu-le-dinh-khi-khong-photoshop-ba-xa-phung-thieu-phong-lan-at-nu-chinh-ca-muc-ham-mat-337677.html