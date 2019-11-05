Hình ảnh nữ diễn viên Dương Tử ôm hôn Tiêu Chiến trên phố khiến netizen xứ Trung bấn loạn

Sao quốc tế 05/11/2019 15:43

Mới đây, cảnh hôn của nữ diễn viên Dương Tử và Tiêu Chiến trong bộ phim mới được lan truyền trên mạng đang trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của netizen xứ Trung.

Bộ phim “Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn” với sự tham gia của nữ diễn viên Dương TửTiêu Chiến đang là dự án được trông đợi nhất hiện nay. Ngay từ khi công bố tạo hình nhân vật, fan của cặp đôi đã không ngừng khẩu chiến trên Weibo. Bên cạnh đó, những hình ảnh hậu trường bị rò rỉ cũng nhanh chóng trở thành đề tài gây tranh cãi của netizen xứ Trung.

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Poster phim 'Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn' - Ảnh: Internet
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Tạo hình nhân vật của Dương Tử...
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...và Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Mới đây, bức ảnh hậu trường ghi lại cảnh hôn của Dương Tử và Tiêu Chiến trên phố tiếp tục gây bão mạng. Cụ thể, phân đoạn tình cảm của 2 nhân vật Lâm Chi Hiệu (Dương Tử) và Cố Ngụy (Tiêu Chiến) đã bị người qua đường chụp lại và phát tán lên Weibo. Ngay lập tức, loạt ảnh này đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt.

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Cảnh hôn trong phim của Dương Tử và Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Trong khi người hâm mộ đang vô cùng hào hứng và mong chờ ngày lên sóng thì một số khác lại cho rằng hình ảnh hậu trường bị rò rỉ quá nhiều sẽ gây ảnh hưởng đến thành công của bộ phim.

Một số bình luận của cư dân mạng xứ Trung: Em chỉ muốn biết bao giờ thì leak (rò rỉ) hết để bớt bất ngờ”, “Dù rất thích cảnh hôn ngôn tình, cơ mà tim vẫn đau”, “Chưa có phim nào mà nó leak như phim này luôn”, “Ngồi nhìn bức ảnh này hơn 10 phút rồi. Nhìn đến khi tâm không gợn sóng nữa thì thôi”, “Cưới xong mới hôn á. Tưởng cưới xong phải leak đến vào bệnh viện sinh con chứ”…

Được biết, bộ phim “Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn” dự kiến sẽ lên sóng trong năm 2020.

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Từ khóa:   Dương Tử Tiêu Chiến Dương Tử và Tiêu Chiến

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