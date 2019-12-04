Cosmo Glam Night 2019: Tiêu Chiến đẹp đến nao lòng trên thảm đỏ, Địch Lệ Nhiệt Ba lộng lẫy hóa mỹ nhân ngư

Tối 3/12, sự kiện Cosmo Glam Night 2019 đã chính thức diễn ra tại Thượng Hải với sự tham gia của dàn khách mời “khủng”. Với chủ đề mới lạ cùng hàng loạt phần trình diễn nổi bật, Cosmo năm nay thu hút sự chú ý cực lớn từ giới truyền thông xứ Trung và người hâm mộ.

Đặc biệt, màn trình diễn của loạt nghệ sĩ nổi tiếng Hoa ngữ trên thảm đỏ sự kiện đã khiến khán giả hoàn toàn mãn nhãn. Đêm hội trở nên lung linh hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của: Địch Lệ Nhiệt Ba, Angela Baby, Châu Đông Vũ, Tỉnh Bách Nhiên, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Tống Tổ Nhi, Trần Ngọc Kỳ, Cổ Lực Na Trát, Thẩm Nguyệt… và nhiều nghệ sĩ khác.