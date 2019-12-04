Cosmo Glam Night 2019: Tiêu Chiến đẹp đến nao lòng trên thảm đỏ, Địch Lệ Nhiệt Ba lộng lẫy hóa mỹ nhân ngư

Sao quốc tế 04/12/2019 00:00

Thảm đỏ sự kiện Cosmo Glam Night 2019 (Thời thượng mỹ lệ thành điển Cosmo) tối 3/12 đã chính thức trở thành yến tiệc của dàn mỹ nam, mỹ nữ Cbiz.

Tối 3/12, sự kiện Cosmo Glam Night 2019 đã chính thức diễn ra tại Thượng Hải với sự tham gia của dàn khách mời “khủng”. Với chủ đề mới lạ cùng hàng loạt phần trình diễn nổi bật, Cosmo năm nay thu hút sự chú ý cực lớn từ giới truyền thông xứ Trung và người hâm mộ.

Đặc biệt, màn trình diễn của loạt nghệ sĩ nổi tiếng Hoa ngữ trên thảm đỏ sự kiện đã khiến khán giả hoàn toàn mãn nhãn. Đêm hội trở nên lung linh hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của: Địch Lệ Nhiệt Ba, Angela Baby, Châu Đông Vũ, Tỉnh Bách Nhiên, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Tống Tổ Nhi, Trần Ngọc Kỳ, Cổ Lực Na Trát, Thẩm Nguyệt… và nhiều nghệ sĩ khác.

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Địch Lệ Nhiệt Ba chiếm trọn spotlight thảm đỏ - Ảnh: Internet

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Nhan sắc khiến ai nấy đều phải xiêu lòng của 'Mỹ nữ Tân Cương' - Ảnh: Internet
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Angela Baby xinh đẹp như công chúa - Ảnh: Internet
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Tỉnh Bách Nhiên - Ảnh: Internet
Cosmo Glam Night 2019 7
Châu Đông Vũ - Ảnh: Internet
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Diêu Thần - Ảnh: Internet
Cosmo Glam Night 2019 9
Nghê Ni - Ảnh: Internet
Cosmo Glam Night 2019 10
Cảnh Điềm - Ảnh: Internet
Cosmo Glam Night 2019 11
Lưu Thi Thi - Ảnh: Internet
Cosmo Glam Night 2019 12
Hee Chul - Ảnh: Internet
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Lại Quán Lâm - Ảnh: Internet
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Nữ thần tượng Hàn Quốc Yoona chứng minh đẳng cấp nhan sắc nữ thần - Ảnh: Internet

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Tiêu Chiến diện suit bảnh bao - Ảnh: Internet
Cosmo Glam Night 2019 18
Cổ Lực Na Trát - Ảnh: Internet
Cosmo Glam Night 2019 19
Huyn Ah - Ảnh: Internet
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Hàn Canh - Ảnh: Internet
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Tống Thiến - Ảnh: Internet

Được biết, Cosmo đã hợp tác với thương hiệu trang điểm nổi tiếng để tạo ra đêm tiệc thời thượng bậc nhất này.

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Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Cổ Lực Na Trát Vương Nhất Bác

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