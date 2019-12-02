Kể từ khi ra mắt, các thành viên EXO đã nhận được sự chú ý của đông đảo công chúng nhờ vẻ ngoài đẹp long lanh như những chàng hoàng tử bước ra từ truyện tranh. Mới đây, loạt ảnh thời bé của các chàng trai thuộc “vườn bông nhà SM” đã được dân mạng “đào mộ". Trong khi Sehun được khen ngợi hết lời vì khuôn mặt hoàn hảo từ bé thì Chanyeol lại lộ nhan sắc khác hẳn.

Mặc dù là anh cả của nhóm nhưng Xiumin lại sở hữu ngoại hình trẻ trung, khuôn mặt đáng yêu khiến nhiều người lầm tưởng anh chàng mới là em út. Người hâm mộ còn đặt cho anh chàng biệt danh là “tiên tử” vì vẻ ngoài hoàn hảo. Ngay từ nhỏ, anh cả của EXO đã sở hữu khuôn mặt đáng yêu, khiến mọi người không thể rời mắt.

Lay

Từ nhỏ khuôn mặt Lay đã vô cùng thu hút, nhờ đó mà anh chàng thường xuất hiện trên các chương trình truyền hình của Trung Quốc - Ảnh: Internet

Mới đây Lay vừa nhận được giải 'nam ca sĩ được yêu thích nhất' Trung Quốc - Ảnh: Internet

Hiện tại, Lay là thành viên Trung Quốc duy nhất của nhóm. Giữa dàn “tiểu thịt tươi” của Cbiz, anh chàng vẫn giữ vững được vị trí dẫn đầu của mình. Bên cạnh tài năng âm nhạc, diễn xuất thì ngoại hình cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp Lay có được thành công như ngày hôm nay.

Ngoài vóc dáng cân đối, Lay còn sở hữu một khuôn mặt đẹp không góc chết cùng với má lúm đồng tiền đáng yêu khiến biết bao cô gái say đắm. Ngay từ nhỏ, anh chàng đã tham gia nhiều chương trình truyền hình và lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn.

Suho

Suho đẹp hoàn hảo ngay từ thời niên thiếu - Ảnh: Internet

Trưởng nhóm EXO được nhận xét là sở hữu khuôn mặt tỷ lệ vàng - Ảnh: Internet

Theo nhận xét của các chuyên gia thẩm mỹ Hàn Quốc, Suho sở hữu khuôn mặt tỷ lệ vàng hiếm có trong Kbiz. Khi loạt ảnh thời nhỏ của trưởng nhóm EXO được “đào” lại, ngay cả người qua đường cũng phải thừa nhận nam thần tượng sở hữu khuôn mặt đẹp chuẩn nam thần từ thời bé xíu.

Baekhyun

Baekhyun tinh nghịch từ khi còn rất nhỏ - Ảnh: Internet

Hiện tại, anh chàng được mệnh danh là một trong những nam thần tượng tài năng nhất Kpop gen3 - Ảnh: Internet

Baekhyun được biết đến là một trong những nam thần tượng tài năng nhất Kpop thế hệ gen 3. Ngoài khả năng diễn xuất, tham gia chương trình tạp kỹ, ca hát hay trình diễn, ngoại hình của anh chàng cũng hút fan không kém. Trong những bức ảnh thời nhỏ do chính nam thần tượng chia sẻ và người hâm mộ tìm được, có thể thấy khuôn mặt của anh chàng không mấy thay đổi. Đặc biệt là làn da mịn màng khiến các cô gái cũng phải ghen tỵ.

Chen

Hình ảnh thời niên thiếu của Chen khiến người hâm mộ vô cùng thích thú - Ảnh: Internet

So với thời còn niên thiếu, khuôn mặt Chen không có nhiều thay đổi - Ảnh: Internet

Được mệnh danh là “giọng ca khủng long” của EXO, Chen chưa bao giờ khiến người hâm mộ thất vọng về khả năng thanh nhạc của mình. Vẻ ngoài ấm áp, hiền lành của Chen chính là một trong những thứ vũ khí lợi hại giúp anh chàng đốn gục trái tim của rất nhiều thiếu nữ. Ngay từ những bức ảnh thời niên thiếu, người hâm mộ đã nhận thấy anh chàng là một mỹ nam chính hiệu.

Chanyeol

Thời thơ ấu, Chanyeol khá mũm mĩm. Anh chàng cũng rất tự ti vì đôi tai khác lạ của mình - Ảnh: Internet

Hiện tại anh chàng đã 'dậy thì thành công' trở thành một chàng trai vô cùng bảnh bao - Ảnh: Internet

Chanyeol là một trong những thành viên đông fan nhất hiện nay - Ảnh: Internet

Anh chàng còn sở hữu chiều 1m86 với đôi chân dài ấn tượng - Ảnh: Internet

Chanyeol hiện là một trong những thành viên đông fan nhất nhóm. Nam rapper sở hữu chiều cao 1m86 ấn tượng, khuôn mặt đẹp không góc chết. Tuy nhiên, khác với các thành viên còn lại, thời còn nhỏ, Chanyeol khá mũm mĩm và không có ngoại hình bắt mắt như hiện tại. Chưa kể, anh chàng còn rất tự ti vì sở hữu đôi tai to khác người. Khi xem lại ảnh cũ của Chanyeol, người hâm mộ cảm thấy khá may mắn vì anh chàng đã dậy thì thành công.

D.O.

D.O. sở hữu nụ cười tươi tắn từ nhỏ - Ảnh: Internet

Đến hiện tại, nụ cười này của anh chàng vẫn không thay đổi, đây là một trong những 'vũ khí' lợi hại giúp anh chàng thu phục fan nữ - Ảnh: Internet

D.O. chiếm được cảm tình người hâm mộ nhờ nụ cười thân thiện với khuôn miệng trái tim. Khi xem lại ảnh ngày còn nhỏ của D.O., người hâm mộ phát hiện khuôn mặt của nam thần tượng, đặc biệt là khuôn miệng chẳng thay đổi chút nào.

Kai

Kai có tố chất ngôi sao từ khi còn bé xíu - Ảnh: Internet

Khi lớn lên, thần thái của anh chàng cũng không thay đổi - Ảnh: Internet

Ngay từ khi còn bé, Kai đã có tố chất ngôi sao. Sau thời gian học múa ba lê, Kai đã đến tham dự cuộc thi tuyển thực tập sinh của SM và được ra mắt với tư cách thành viên của EXO.

Sehun

Sehun sở hữu khuôn mặt góc cạnh từ khi còn nhỏ - Ảnh: Internet

Khi lớn lên, nét đẹp đó càng trở nên hoàn hảo hơn - Ảnh: Internet

Em út EXO thường xuyên góp mặt trong những bảng xếp hạng ngoại hình nam idol của Hàn Quốc và châu Á - Ảnh: Internet

Chiều cao 1m83 giúp mỹ nam nhà EXO nổi bần bật giữa đám đông - Ảnh: Internet

Ngay từ khi còn nhỏ, Sehun đã là mỹ nam “vạn người mê”. Anh chàng sở hữu khuôn mặt góc cạnh với những đường nét vô cùng hoàn mỹ. Nhờ khuôn mặt đẹp hơn hoa mà Oh Sehun đã được tuyển vào SM ngay trên đường. Tuy nhiên, điều thú vị là anh chàng đã bỏ chạy suốt 30 phút trước khi nhận lời đến SM tham gia buổi thi tuyển. Hiện tại, Sehun là một trong những thành viên nổi bật nhất EXO. Ngoài khuôn mặt thu hút, anh chàng còn sở hữu chiều cao khá ấn tượng là 1m83.