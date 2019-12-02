Lộ ảnh quá khứ của dàn soái ca EXO: Người hoàn hảo từ bé, kẻ mũm mĩm lột xác thành nam thần

Sao quốc tế 02/12/2019 15:24

Loạt ảnh quá khứ hiếm hoi của các thành viên EXO khiến người hâm mộ không khỏi thích thú. Trong khi một số thành viên có khuôn mặt đẹp từ nhỏ thì Chanyeol lại khá mũm mĩm khác hoàn toàn so với hiện tại.

Kể từ khi ra mắt, các thành viên EXO đã nhận được sự chú ý của đông đảo công chúng nhờ vẻ ngoài đẹp long lanh như những chàng hoàng tử bước ra từ truyện tranh. Mới đây, loạt ảnh thời bé của các chàng trai thuộc “vườn bông nhà SM” đã được dân mạng “đào mộ". Trong khi Sehun được khen ngợi hết lời vì khuôn mặt hoàn hảo từ bé thì Chanyeol lại lộ nhan sắc khác hẳn.

Xiumin

thanh vien exo 1

thanh vien exo 2
Khi còn nhỏ, khuôn mặt của Xiumin vô cùng đáng yêu - Ảnh: Internet
thanh vien exo 3
Thành viên EXO thường được dân mạng gọi là 'tiên tử' - Ảnh: Internet

Mặc dù là anh cả của nhóm nhưng Xiumin lại sở hữu ngoại hình trẻ trung, khuôn mặt đáng yêu khiến nhiều người lầm tưởng anh chàng mới là em út. Người hâm mộ còn đặt cho anh chàng biệt danh là “tiên tử” vì vẻ ngoài hoàn hảo. Ngay từ nhỏ, anh cả của EXO đã sở hữu khuôn mặt đáng yêu, khiến mọi người không thể rời mắt.

Lay

thanh vien exo 4

thanh vien exo 5
Từ nhỏ khuôn mặt Lay đã vô cùng thu hút, nhờ đó mà anh chàng thường xuất hiện trên các chương trình truyền hình của Trung Quốc - Ảnh: Internet
thanh vien exo 6
Mới đây Lay vừa nhận được giải 'nam ca sĩ được yêu thích nhất' Trung Quốc - Ảnh: Internet

Hiện tại, Lay là thành viên Trung Quốc duy nhất của nhóm. Giữa dàn “tiểu thịt tươi” của Cbiz, anh chàng vẫn giữ vững được vị trí dẫn đầu của mình. Bên cạnh tài năng âm nhạc, diễn xuất thì ngoại hình cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp Lay có được thành công như ngày hôm nay.

Ngoài vóc dáng cân đối, Lay còn sở hữu một khuôn mặt đẹp không góc chết cùng với má lúm đồng tiền đáng yêu khiến biết bao cô gái say đắm. Ngay từ nhỏ, anh chàng đã tham gia nhiều chương trình truyền hình và lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn.

Suho

thanh vien exo 7

thanh vien exo 8
Suho đẹp hoàn hảo ngay từ thời niên thiếu - Ảnh: Internet
thanh vien exo 9
Trưởng nhóm EXO được nhận xét là sở hữu khuôn mặt tỷ lệ vàng - Ảnh: Internet

Theo nhận xét của các chuyên gia thẩm mỹ Hàn Quốc, Suho sở hữu khuôn mặt tỷ lệ vàng hiếm có trong Kbiz. Khi loạt ảnh thời nhỏ của trưởng nhóm EXO được “đào” lại, ngay cả người qua đường cũng phải thừa nhận nam thần tượng sở hữu khuôn mặt đẹp chuẩn nam thần từ thời bé xíu. 

Baekhyun

thanh vien exo 10
 Baekhyun tinh nghịch từ khi còn rất nhỏ - Ảnh: Internet
thanh vien exo 11
Hiện tại, anh chàng được mệnh danh là một trong những nam thần tượng tài năng nhất Kpop gen3 - Ảnh: Internet

Baekhyun được biết đến là một trong những nam thần tượng tài năng nhất Kpop thế hệ gen 3. Ngoài khả năng diễn xuất, tham gia chương trình tạp kỹ, ca hát hay trình diễn, ngoại hình của anh chàng cũng hút fan không kém. Trong những bức ảnh thời nhỏ do chính nam thần tượng chia sẻ và người hâm mộ tìm được, có thể thấy khuôn mặt của anh chàng không mấy thay đổi. Đặc biệt là làn da mịn màng khiến các cô gái cũng phải ghen tỵ.

Chen

thanh vien exo 12

thanh vien exo 13
Hình ảnh thời niên thiếu của Chen khiến người hâm mộ vô cùng thích thú - Ảnh: Internet
thanh vien exo 14
So với thời còn niên thiếu, khuôn mặt Chen không có nhiều thay đổi - Ảnh: Internet

Được mệnh danh là “giọng ca khủng long” của EXO, Chen chưa bao giờ khiến người hâm mộ thất vọng về khả năng thanh nhạc của mình. Vẻ ngoài ấm áp, hiền lành của Chen chính là một trong những thứ vũ khí lợi hại giúp anh chàng đốn gục trái tim của rất nhiều thiếu nữ. Ngay từ những bức ảnh thời niên thiếu, người hâm mộ đã nhận thấy anh chàng là một mỹ nam chính hiệu.

Chanyeol

thanh vien exo 15

thanh vien exo 16
Thời thơ ấu, Chanyeol khá mũm mĩm. Anh chàng cũng rất tự ti vì đôi tai khác lạ của mình - Ảnh: Internet
thanh vien exo 17
Hiện tại anh chàng đã 'dậy thì thành công' trở thành một chàng trai vô cùng bảnh bao - Ảnh: Internet
thanh vien exo 18
Chanyeol là một trong những thành viên đông fan nhất hiện nay - Ảnh: Internet
thanh vien exo 19
Anh chàng còn sở hữu chiều 1m86 với đôi chân dài ấn tượng - Ảnh: Internet

Chanyeol hiện là một trong những thành viên đông fan nhất nhóm. Nam rapper sở hữu chiều cao 1m86 ấn tượng, khuôn mặt đẹp không góc chết. Tuy nhiên, khác với các thành viên còn lại, thời còn nhỏ, Chanyeol khá mũm mĩm và không có ngoại hình bắt mắt như hiện tại. Chưa kể, anh chàng còn rất tự ti vì sở hữu đôi tai to khác người. Khi xem lại ảnh cũ của Chanyeol, người hâm mộ cảm thấy khá may mắn vì anh chàng đã dậy thì thành công.

D.O.

thanh vien exo 20

thanh vien exo 21
D.O. sở hữu nụ cười tươi tắn từ nhỏ - Ảnh: Internet
thanh vien exo 22
Đến hiện tại, nụ cười này của anh chàng vẫn không thay đổi, đây là một trong những 'vũ khí' lợi hại giúp anh chàng thu phục fan nữ - Ảnh: Internet

D.O. chiếm được cảm tình người hâm mộ nhờ nụ cười thân thiện với khuôn miệng trái tim. Khi xem lại ảnh ngày còn nhỏ của D.O., người hâm mộ phát hiện khuôn mặt của nam thần tượng, đặc biệt là khuôn miệng chẳng thay đổi chút nào.

Kai

thanh vien exo 23

thanh vien exo 24
Kai có tố chất ngôi sao từ khi còn bé xíu - Ảnh: Internet
thanh vien exo 25
Khi lớn lên, thần thái của anh chàng cũng không thay đổi - Ảnh: Internet

Ngay từ khi còn bé, Kai đã có tố chất ngôi sao. Sau thời gian học múa ba lê, Kai đã đến tham dự cuộc thi tuyển thực tập sinh của SM và được ra mắt với tư cách thành viên của EXO. 

Sehun

thanh vien exo 26

thanh vien exo 27
Sehun sở hữu khuôn mặt góc cạnh từ khi còn nhỏ - Ảnh: Internet
thanh vien exo 28
Khi lớn lên, nét đẹp đó càng trở nên hoàn hảo hơn - Ảnh: Internet
thanh vien exo 29
Em út EXO thường xuyên góp mặt trong những bảng xếp hạng ngoại hình nam idol của Hàn Quốc và châu Á - Ảnh: Internet
thanh vien exo 30
Chiều cao 1m83 giúp mỹ nam nhà EXO nổi bần bật giữa đám đông - Ảnh: Internet

Ngay từ khi còn nhỏ, Sehun đã là mỹ nam “vạn người mê”. Anh chàng sở hữu khuôn mặt góc cạnh với những đường nét vô cùng hoàn mỹ. Nhờ khuôn mặt đẹp hơn hoa mà Oh Sehun đã được tuyển vào SM ngay trên đường. Tuy nhiên, điều thú vị là anh chàng đã bỏ chạy suốt 30 phút trước khi nhận lời đến SM tham gia buổi thi tuyển. Hiện tại, Sehun là một trong những thành viên nổi bật nhất EXO. Ngoài khuôn mặt thu hút, anh chàng còn sở hữu chiều cao khá ấn tượng là 1m83.

Sau cái chết của Cao Dĩ Tường, đến lượt Angela Baby, Trần Vỹ Đình quay lưng với đài Chiết Giang

Sau cái chết của Cao Dĩ Tường, đến lượt Angela Baby, Trần Vỹ Đình quay lưng với đài Chiết Giang

Mối quan hệ của đài Chiết Giang và các nghệ sĩ như Angela Baby, Trần Vỹ Đình khá căng thẳng sau cái chết của Cao Dĩ Tường.

Xem thêm
Từ khóa:   nhan sắc sao Hàn EXO nam thần tượng

TIN LIÊN QUAN

Sau cái chết của Cao Dĩ Tường, đến lượt Angela Baby, Trần Vỹ Đình quay lưng với đài Chiết Giang

Sau cái chết của Cao Dĩ Tường, đến lượt Angela Baby, Trần Vỹ Đình quay lưng với đài Chiết Giang

Sau tranh chấp ‘phiên vị’, nam chính của ‘Thanh Trâm Hành’ được đổi thành Lý Hiện?

Sau tranh chấp ‘phiên vị’, nam chính của ‘Thanh Trâm Hành’ được đổi thành Lý Hiện?

Rộ tin đồn Lâm Tâm Như bỏ hết công việc đưa ông xã Hoắc Kiến Hoa sang Mỹ phẫu thuật?

Rộ tin đồn Lâm Tâm Như bỏ hết công việc đưa ông xã Hoắc Kiến Hoa sang Mỹ phẫu thuật?

Những nữ diễn viên sở hữu đôi mắt đẹp nhất làng giải trí Hoa ngữ, bất ngờ với vị trí thứ 4

Những nữ diễn viên sở hữu đôi mắt đẹp nhất làng giải trí Hoa ngữ, bất ngờ với vị trí thứ 4

Lưu Thi Thi ngầm hé lộ nhân phẩm của Dương Mịch trong giới showbiz Hoa ngữ?

Lưu Thi Thi ngầm hé lộ nhân phẩm của Dương Mịch trong giới showbiz Hoa ngữ?

Hậu ly hôn, Song Hye Kyo thoải mái tạo dáng thân mật cùng trai đẹp

Hậu ly hôn, Song Hye Kyo thoải mái tạo dáng thân mật cùng trai đẹp

TIN MỚI NHẤT

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 56 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 3 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 55 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 4 giờ 53 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 5 giờ 26 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới