Loạt ảnh quá khứ hiếm hoi của các thành viên EXO khiến người hâm mộ không khỏi thích thú. Trong khi một số thành viên có khuôn mặt đẹp từ nhỏ thì Chanyeol lại khá mũm mĩm khác hoàn toàn so với hiện tại.
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Kể từ khi ra mắt, các thành viên EXO đã nhận được sự chú ý của đông đảo công chúng nhờ vẻ ngoài đẹp long lanh như những chàng hoàng tử bước ra từ truyện tranh. Mới đây, loạt ảnh thời bé của các chàng trai thuộc “vườn bông nhà SM” đã được dân mạng “đào mộ". Trong khi Sehun được khen ngợi hết lời vì khuôn mặt hoàn hảo từ bé thì Chanyeol lại lộ nhan sắc khác hẳn.
Xiumin
Mặc dù là anh cả của nhóm nhưng Xiumin lại sở hữu ngoại hình trẻ trung, khuôn mặt đáng yêu khiến nhiều người lầm tưởng anh chàng mới là em út. Người hâm mộ còn đặt cho anh chàng biệt danh là “tiên tử” vì vẻ ngoài hoàn hảo. Ngay từ nhỏ, anh cả của EXO đã sở hữu khuôn mặt đáng yêu, khiến mọi người không thể rời mắt.
Lay
Hiện tại, Lay là thành viên Trung Quốc duy nhất của nhóm. Giữa dàn “tiểu thịt tươi” của Cbiz, anh chàng vẫn giữ vững được vị trí dẫn đầu của mình. Bên cạnh tài năng âm nhạc, diễn xuất thì ngoại hình cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp Lay có được thành công như ngày hôm nay.
Ngoài vóc dáng cân đối, Lay còn sở hữu một khuôn mặt đẹp không góc chết cùng với má lúm đồng tiền đáng yêu khiến biết bao cô gái say đắm. Ngay từ nhỏ, anh chàng đã tham gia nhiều chương trình truyền hình và lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn.
Suho
Theo nhận xét của các chuyên gia thẩm mỹ Hàn Quốc, Suho sở hữu khuôn mặt tỷ lệ vàng hiếm có trong Kbiz. Khi loạt ảnh thời nhỏ của trưởng nhóm EXO được “đào” lại, ngay cả người qua đường cũng phải thừa nhận nam thần tượng sở hữu khuôn mặt đẹp chuẩn nam thần từ thời bé xíu.
Baekhyun
Baekhyun được biết đến là một trong những nam thần tượng tài năng nhất Kpop thế hệ gen 3. Ngoài khả năng diễn xuất, tham gia chương trình tạp kỹ, ca hát hay trình diễn, ngoại hình của anh chàng cũng hút fan không kém. Trong những bức ảnh thời nhỏ do chính nam thần tượng chia sẻ và người hâm mộ tìm được, có thể thấy khuôn mặt của anh chàng không mấy thay đổi. Đặc biệt là làn da mịn màng khiến các cô gái cũng phải ghen tỵ.
Chen
Được mệnh danh là “giọng ca khủng long” của EXO, Chen chưa bao giờ khiến người hâm mộ thất vọng về khả năng thanh nhạc của mình. Vẻ ngoài ấm áp, hiền lành của Chen chính là một trong những thứ vũ khí lợi hại giúp anh chàng đốn gục trái tim của rất nhiều thiếu nữ. Ngay từ những bức ảnh thời niên thiếu, người hâm mộ đã nhận thấy anh chàng là một mỹ nam chính hiệu.
Chanyeol
Chanyeol hiện là một trong những thành viên đông fan nhất nhóm. Nam rapper sở hữu chiều cao 1m86 ấn tượng, khuôn mặt đẹp không góc chết. Tuy nhiên, khác với các thành viên còn lại, thời còn nhỏ, Chanyeol khá mũm mĩm và không có ngoại hình bắt mắt như hiện tại. Chưa kể, anh chàng còn rất tự ti vì sở hữu đôi tai to khác người. Khi xem lại ảnh cũ của Chanyeol, người hâm mộ cảm thấy khá may mắn vì anh chàng đã dậy thì thành công.
D.O.
D.O. chiếm được cảm tình người hâm mộ nhờ nụ cười thân thiện với khuôn miệng trái tim. Khi xem lại ảnh ngày còn nhỏ của D.O., người hâm mộ phát hiện khuôn mặt của nam thần tượng, đặc biệt là khuôn miệng chẳng thay đổi chút nào.
Kai
Ngay từ khi còn bé, Kai đã có tố chất ngôi sao. Sau thời gian học múa ba lê, Kai đã đến tham dự cuộc thi tuyển thực tập sinh của SM và được ra mắt với tư cách thành viên của EXO.
Sehun
Ngay từ khi còn nhỏ, Sehun đã là mỹ nam “vạn người mê”. Anh chàng sở hữu khuôn mặt góc cạnh với những đường nét vô cùng hoàn mỹ. Nhờ khuôn mặt đẹp hơn hoa mà Oh Sehun đã được tuyển vào SM ngay trên đường. Tuy nhiên, điều thú vị là anh chàng đã bỏ chạy suốt 30 phút trước khi nhận lời đến SM tham gia buổi thi tuyển. Hiện tại, Sehun là một trong những thành viên nổi bật nhất EXO. Ngoài khuôn mặt thu hút, anh chàng còn sở hữu chiều cao khá ấn tượng là 1m83.