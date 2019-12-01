Rộ tin đồn Lâm Tâm Như bỏ hết công việc đưa ông xã Hoắc Kiến Hoa sang Mỹ phẫu thuật?

Mạng xã hội xứ Trung đang lan truyền tin đồn Hoắc Kiến Hoa lâm bệnh nặng phải sang Mỹ chữa trị khiến nữ diễn viên Lâm Tâm Như vội bỏ dở công việc đi theo chăm sóc.

Mới đây, truyền thông Hong Kong bất ngờ đăng tải thông tin Hoắc Kiến Hoa lâm bệnh nặng, cơ thể suy nhược nghiêm trọng đến nỗi phải có người dìu đỡ khi đi lại. Chính vì vậy, nữ diễn viên Lâm Tâm Như đã tạm gác lịch trình làm việc để đưa ông xã sang Mỹ chữa trị.

Nguồn tin này còn tiết lộ, Hoắc Kiến Hoa vừa trải qua 1 ca phẫu thuật và đang được bác sĩ theo dõi.

Hình ảnh được truyền thông Hong Kong đăng tải - Ảnh: Internet

Ngay sau khi tin tức lan truyền trên mạng xã hội, người hâm mộ tỏ ra vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có một số người bán tín bán nghi về độ xác thực thông tin mà truyền thông Hong Kong đăng tải.

Mới đây, trang QQ đã lên bài cho biết thông tin phía trên hoàn toàn sai sự thật. Trên thực tế, Hoắc Kiến Hoa vừa nhận lời làm diễn viên chính trong bộ phim điện ảnh “Đại ước tại Đông Kỳ”. Trước, đó, nam diễn viên còn xuất hiện tại lễ trao giải Kim Kê trong tình trạng sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu suy kiệt.

Hoắc Kiến Hoa vẫn rất khỏe mạnh, không hề có dấu hiệu lâm trọng bệnh - Ảnh: Internet

Còn về bức ảnh Hoắc Kiến Hoa sang Mỹ chữa bệnh được truyền thông Hong Kong đăng tải, thực chất chỉ là một tấm ảnh cũ từ năm 2017. Thời điểm đó, Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như cùng sang Mỹ kiểm tra sức khỏe.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ro-tin-don-lam-tam-nhu-bo-het-cong-viec-dua-ong-xa-hoac-kien-hoa-sang-my-phau-thuat-345441.html