Rộ tin đồn Lâm Tâm Như bỏ hết công việc đưa ông xã Hoắc Kiến Hoa sang Mỹ phẫu thuật?

Sao quốc tế 01/12/2019 15:26

Mạng xã hội xứ Trung đang lan truyền tin đồn Hoắc Kiến Hoa lâm bệnh nặng phải sang Mỹ chữa trị khiến nữ diễn viên Lâm Tâm Như vội bỏ dở công việc đi theo chăm sóc.

Mới đây, truyền thông Hong Kong bất ngờ đăng tải thông tin Hoắc Kiến Hoa lâm bệnh nặng, cơ thể suy nhược nghiêm trọng đến nỗi phải có người dìu đỡ khi đi lại. Chính vì vậy, nữ diễn viên Lâm Tâm Như đã tạm gác lịch trình làm việc để đưa ông xã sang Mỹ chữa trị.

Nguồn tin này còn tiết lộ, Hoắc Kiến Hoa vừa trải qua 1 ca phẫu thuật và đang được bác sĩ theo dõi.

dien vien lam tam nhu 1

dien vien lam tam nhu 2
Hình ảnh được truyền thông Hong Kong đăng tải - Ảnh: Internet

Ngay sau khi tin tức lan truyền trên mạng xã hội, người hâm mộ tỏ ra vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có một số người bán tín bán nghi về độ xác thực thông tin mà truyền thông Hong Kong đăng tải.

Mới đây, trang QQ đã lên bài cho biết thông tin phía trên hoàn toàn sai sự thật. Trên thực tế, Hoắc Kiến Hoa vừa nhận lời làm diễn viên chính trong bộ phim điện ảnh “Đại ước tại Đông Kỳ”. Trước, đó, nam diễn viên còn xuất hiện tại lễ trao giải Kim Kê trong tình trạng sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu suy kiệt.

dien vien lam tam nhu 3
Hoắc Kiến Hoa vẫn rất khỏe mạnh, không hề có dấu hiệu lâm trọng bệnh - Ảnh: Internet

Còn về bức ảnh Hoắc Kiến Hoa sang Mỹ chữa bệnh được truyền thông Hong Kong đăng tải, thực chất chỉ là một tấm ảnh cũ từ năm 2017. Thời điểm đó, Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như cùng sang Mỹ kiểm tra sức khỏe.

Lộ ảnh già nua, kém sắc trong sự kiện, Lâm Tâm Như đăng hình ‘tự sướng’ không photoshop chứng minh nhan sắc thật

Lộ ảnh già nua, kém sắc trong sự kiện, Lâm Tâm Như đăng hình ‘tự sướng’ không photoshop chứng minh nhan sắc thật

Sau khi bị chê bai nhan sắc, nữ diễn viên Lâm Tâm Như bất ngờ gây chú ý với hình ảnh selfie chưa qua chỉnh sửa trên Weibo.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Tâm Như Hoắc Kiến Hoa sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Lộ ảnh già nua, kém sắc trong sự kiện, Lâm Tâm Như đăng hình ‘tự sướng’ không photoshop chứng minh nhan sắc thật

Lộ ảnh già nua, kém sắc trong sự kiện, Lâm Tâm Như đăng hình ‘tự sướng’ không photoshop chứng minh nhan sắc thật

Lâm Tâm Như già nua và xuống sắc trong những tấm hình chưa qua chỉnh sửa

Lâm Tâm Như già nua và xuống sắc trong những tấm hình chưa qua chỉnh sửa

Lâm Tâm Như bật khóc trên sóng truyền hình, hé lộ lý do ít xuất hiện trong showbiz

Lâm Tâm Như bật khóc trên sóng truyền hình, hé lộ lý do ít xuất hiện trong showbiz

Truyền thông xứ Trung hé lộ chân dung cô con gái giấu kín 14 năm của Lâm Tâm Như

Truyền thông xứ Trung hé lộ chân dung cô con gái giấu kín 14 năm của Lâm Tâm Như

Sau 20 năm, Lâm Chí Dĩnh hé lộ bí mật tình sử với Lâm Tâm Như

Sau 20 năm, Lâm Chí Dĩnh hé lộ bí mật tình sử với Lâm Tâm Như

Hé lộ lý do khiến Lâm Tâm Như cố tình khoe mẽ tình yêu của Hoắc Kiến Hoa

Hé lộ lý do khiến Lâm Tâm Như cố tình khoe mẽ tình yêu của Hoắc Kiến Hoa

TIN MỚI NHẤT

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 56 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 3 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 56 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 4 giờ 54 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 5 giờ 26 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới